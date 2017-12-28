В Тульской области на базе кооператива «Кимовский фермер» открылась линия по переработке молока

27 декабря в городе Кимовске состоялось открытие линии по переработке молока сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Кимовский фермер».

Новое производство позволит перерабатывать до 5 тонн молока в сутки. Сырье принимают как от крестьянско-фермерских хозяйств, так и от личных подсобных хозяйств Кимовского, Узловского, Веневского районов. Сейчас в кооператив ежедневно поступает около 800 кг молока.

В настоящее время на введенных мощностях уже производят шесть сортов сыра («Моцарелла», «Буррата», «Сулугуни», «Адыгейский», «Брынза», «Рикотта»), а также — творог. В планах — наладить выпуск пакетированного молока, сметаны, йогурта и сливочного масла.

В прошлом году кооперативу был выдан грант на развитие производства в размере 4,4 млн рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.