«Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Липецкой области

Группа компаний «Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Данковском районе Липецкой области площадью 11 га.

В конце ноября 2017 было введено в эксплуатацию 5,3 га, предназначенных для выращивания томата. Следующие 5,7 га будут запущены в феврале 2018.

По прогнозам специалистов компании новая очередь тепличного комплекса позволит увеличить урожайность «Долины овощей» на 8000 тонн томатов в год. Возведение и оборудование пятой очереди тепличного комплекса в Данковском районе заняло 8 месяцев.

Инвестиции в проект составили 2,9 млрд. рублей.

В апреле этого года компания запустила в Елецком районе Липецкой области 5,2 га теплиц.

Что касается дальнейшего развития, председатель совета директоров группы компаний «Долина овощей» Дмитрий Лашин ранее сообщал о планах строительства шестой очереди тепличного комплекса с аналогичными параметрами в Данковском районе Липецкой области.

А к 2020 году «Долина овощей» намерена выращивать овощи уже на 120 га по всей России и выйти на третье место в стране по производству томатов.

На данный момент вместе с новой пятой очередью тепличного комплекса, группа компаний «Долина овощей» занимает 56,2 га в Липецкой области (в Данковском и Елецком районах).

Помимо возведения шестой очереди в Данковском районе на 2018 год запланирован запуск еще 27,3 га современных теплиц в Краснинском районе Липецкой области, что позволит увеличить сбор общего урожая холдинга на 11 тыс. тонн огурцов и томатов в год. Сумма инвестиций в этот проект составляет 7,2 млрд. рублей.

Если в сфере выращивания томатов, огурцов и листового салата «Долина овощей» является молодым брендом, но в области тепличных технологий группа компаний имеет двадцатилетний опыт и возводит самые современные теплицы пятого поколения Ultra Clima, используя как инновационные методы выращивания овощей (контроль микроклимата, капельный полив, системы досвечивания, автоматизация большинства производственных процессов), так и природные методы (опыление шмелями, применение насекомых-энтомофагов в борьбе с вредителями). Применяемые технологии позволяют «Долине овощей» полностью отказаться от использования химических удобрений или стимуляторов роста. Что касается урожайности, группа компаний является лидером в России — с 1 м2 в инновационных теплицах пятого поколения получают до 160 кг овощей.

Кроме того, на показатели группы компаний не влияет сезонность. Круглосуточный круглогодичный рост и созревание овощей обеспечивается благодаря использованию мощных 1000-ваттных ламп, индивидуальному подбору минеральных удобрений, соблюдению стерильности в тепличном комплексе и должном уходе за растениями.

Логистические центры «Долины овощей» присутствуют не только в Воронеже, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Продукция бренда отвечает всем экологическим нормам, систематически проходит проверки качества и доступна в большинстве сетевых супермаркетов