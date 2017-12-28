На заводе «Транснефтемаш» в Псковской области открыт цех механической обработки



завод "Транснефтемаш"

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На заводе «Транснефтемаш» (подразделение АО «Транснефть — Верхняя Волга») введен в эксплуатацию механический цех площадью 4 тыс. кв. м. по механической обработке комплектующих изделий, выпускаемых заводом.

Новый цех, строительство которого было завершено ранее в текущем месяце, оснащен 39 высокоточными станками, до 2020 года их количество планируется увеличить еще на 13.

Директор завода отметил, что модернизация станочного парка завода «Транснефтемаш» позволит увеличить производственные мощности завода по механической обработке на 60%, расширить технологические возможности по выполнению основного объема механической обработки деталей и узлов выпускаемой продукции.

Великолукский завод «Транснефтемаш» является одним из крупнейших высокотехнологичных производственных предприятий ПАО «Транснефть», изготавливающих продукцию для обслуживания магистральных нефтепроводов. В состав завода входят восемь производственных цехов и испытательный центр. Завод входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Псковской области. В настоящее время на нем трудится более 700 работников.

За последние два года предприятие освоило производство двенадцати новых видов продукции для трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Практически все они изготавливаются из отечественных комплектующих, а некоторые в России не выпускались никогда.

В числе новинок производства — мобильный комплекс очистки резервуаров от донных отложений (МКОР), система автоматического управления технологическими процессами установок водогрейных, теплоцентралей УВТ (САУ УВТ), стационарная и мобильная системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКН), оперативный блок измерения показателей качества нефти (БИК), автоматическая установка дозирования пенообразователя АУДП-100/150, вантузы нефтепровода давлением до 12,5 МПа.