Полет Sukhoi Superjet 100 с законцовками крыла

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Первый испытательный полёт самолёта Sukhoi Superjet 100 с установленными горизонтальными законцовками крыла.

Как сообщили в пресс-службе компании АО «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС, входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации) — разработчика SSJ100, полёт воздушного судна с заводским номером 95032 с установленными горизонтальными законцовками крыла занял 2 часа 42 минуты. «В соответствии с полётным заданием, лётный экипаж АО „ГСС“ выполнил оценку характеристик устойчивости и управляемости самолёта в различных конфигурациях механизации крыла, — рассказали в ГСС. — Также в полёте были выполнены режимы по определению расходов топлива на различных этапах». По данным пресс-службы компании, полёт ВС проходил в диапазоне высот до 11 тыс. м.