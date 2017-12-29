«Метрострой» приступил к строительству нового судостроительного комплекса на Северной верфи
Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», на строительной площадке начаты работы в рамках контракта по проекту «Новый судостроительный комплекс» Северная верфь (входит в АО ОСК) и ОАО «Метрострой».
Сейчас на площадке возводится строительный городок, и проводятся подготовительные мероприятия, работа с будущими поставщиками стройматериалов и оборудования.
Новый комплекс позволит Северной верфи строить суда и корабли водоизмещением до 25 тыс. тон. Это даст возможность на мощностях Северной верфи строить такие корабли как фрегаты нового поколения, БДК, газовозы и нефтеналивные танкеры.
По условиям контракта Метрострой построит стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250м х 140м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года.
На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства Верфи.
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