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Новые заводы и цеха

«Метрострой» приступил к строительству нового судостроительного комплекса на Северной верфи

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Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», на строительной площадке начаты работы в рамках контракта по проекту «Новый судостроительный комплекс» Северная верфь (входит в АО ОСК) и ОАО «Метрострой».

Сейчас на площадке возводится строительный городок, и проводятся подготовительные мероприятия, работа с будущими поставщиками стройматериалов и оборудования.

Новый комплекс позволит Северной верфи строить суда и корабли водоизмещением до 25 тыс. тон. Это даст возможность на мощностях Северной верфи строить такие корабли как фрегаты нового поколения, БДК, газовозы и нефтеналивные танкеры.

По условиям контракта Метрострой построит стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250м х 140м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года.

На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства Верфи.


северная верфь, метрострой
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    29.12.1712:36:03

    Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь"

    Лучше бы она сообщила о сдаче «Эльбруса»    

    И у Янтаря там должок есть еще…

    Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~12:36 29.12.17
    #992294
    • Нет аватара alex_uns
      29.12.1714:02:07

      Да, Эльбрус, эх, Эльбрус! Да причем здесь Эльбрус-то?

      Событие между прочим очень долгожданное! И новость отличная. Ну, Поехали!!!))

      За новый эллинг!!!    

      Отредактировано: alex_uns~14:17 29.12.17
      #992311
      • alex4spb alex4spb
        29.12.1714:42:04

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        #992320
        • Нет аватара alex_uns
          29.12.1715:17:51

          А это последний, который должен был сделать КБ ВИПС?   

          так. счас подумаю…А по-моему таки да, это очень похоже на последний вариант))

          Блин… ребята из КБ ВИПС что-то не очень-то и изголились на 169 миллионов рублей)))

          Отредактировано: alex_uns~15:22 29.12.17
          #992336
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        29.12.1717:21:15

        Да причем здесь Эльбрус-то?

        Патаму чта сдать давно обещали. и не только его. Про Эльбрус уже стока наговорено…    

        Но, а про модернизацию СВ… Не плохо конечно, но ИМХО Лучше Залив поднять. В Питере есть БЗС, который такое водоизмещение вполне могет. Может на черном входе консерватории пулемет поставить, шоб консервы не тырили?

        #992370
        • Нет аватара alex_uns
          29.12.1718:08:24

          Заливу нужен хороший постоянный бесперебойный источник стали, и не только, но стали главнее всего. Залив будет разворачиваться после постройки железнодорожной части Крымского моста. Это когда у нас ж/д Крымский мост? — 2019 год. Ха, а вот к концу 2019 обещались, что построят эллинг на Северных верфях. Так что у ОСК уже все схвачено))))

          … Нда… я подумал вот про ж/д и стальные листы. для судостроения нынче чем больше формат металлического листа, тем лучше… наверное будут что-то и морем возить, но основной поток все-таки железной дорогой.

          Отредактировано: alex_uns~18:17 29.12.17
          #992386
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            29.12.1718:15:52

            Залив будет разворачиваться после постройки железнодорожной части Крымского моста.

            Ващет водный транспорт всегда считался самым дешевым. Дешевле только трубопроводный, я не думаю, что сталь можно в трубу затолкать    

            Тем более, что там не надо супертакеров. Там вполне сойдет река-море. И их новые строят таки! Но вот тут давича говорили, что крестьянин всем работу дал. На почему не сталевар? Не понимаю.

            #992390
            • Нет аватара alex_uns
              29.12.1718:20:28

              ж/д что настолько дороже? и потом его плюс в бесперебойности!!! Хотя… черт его знает могут ли поезда ездить по мосту вовремя штормов))

              И потом, у нас что разве навалом металлургических комбинатов у рек?)

              рулоны? Нет, зачем, будут укладывать на платформы готовые листы, я бы делал заказ прямо на металлургический комбинат с размерами. А на Заливе только гни да вари.

              Зачем гонять металл туда-сюда сначала в листах из которых сделают детали и обратно в виде отходов от этого процесса. Вот при таких делах и реконстукция Заливу не очень-то и понадобится. Будет работать как конвеейр)))   

              А да)) ж/д — это же еще и скорость!!))

              Отредактировано: alex_uns~18:37 29.12.17
              #992392
              • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                29.12.1718:38:05

                ж/д что настолько дороже?

                Честно? Не знаю. Так всегда считалось. Водный транспорт считался дешевле железнодорожного.

                и потом его плюс в бесперебойности!!!

                Это смотря сколько единовременно завести     Для этого на любом мало-мальском серьезном заводе есть специально обученные люди, которые логистику строят    

                черт его знает могут ли поезда ездить по мосту вовремя штормов))

                Думается, что смогут, но об том речь    

                у нас что разве навалом металлургических комбинатов у рек?)

                Ну есть иногда. Но «иногда» бывает и комбинированная доставка    

                Еще раз честно?    

                Ну не вижу никаких причин возить УЖЕ ВЧЕРА возить водой металл и чо угодно водой.

                И сразу напрашивающийся ваш вопрос, нахрена тогда мост    

                Дело еще и в объемах перевозки     Ну согласитесь, глупо вести 10 тонн на кораблике несколько большем     Ну и те же 10 тонн далеко не всякую телегу погрузишь    

                Все предельно просто: логистика выбирается от выгоды. Если можно нагрузить 1 пароход или отправить 2 паровоза или отправить 100500 фур… Ну сами понимаете    

                #992396
                • Нет аватара alex_uns
                  29.12.1718:43:43

                  А я другую идею предложил. Делать заказы меткомбинатам на резку металла по чертежам верфей. Вот что нужно реконструировать, а не верфи. Вот тогда верфи будут гнать продукцию как Форд.

                  Да и ж/д состав не хило тянет. будет как сухогруз.

                  Отредактировано: alex_uns~18:45 29.12.17
                  #992397
  • Иван Кротов Иван Кротов
    29.12.1715:59:58

    А краны у китая будем покупать или сами уже делать. Их конечно «Голиаф» внушает уважение

    #992349
    • rvk rvk
      29.12.1716:17:01

      В России производят различные типы кранов. В том числе и портальные. Например www.zaosmm.ru/

      #992353
    • Нет аватара alex_uns
      29.12.1716:19:45

      Да краны купили в Китае потому что везти их в Звезду было бы из центра дорого, а не потому что мы не может делать Голиафы))

      #992355
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