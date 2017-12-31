Дорожное строительство. Декабрь 2017

1. Новый путепровод открыли в Воронежской области





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Под Воронежем состоялся пуск путепровода через федеральную трассу А-134. Расширение трассы, над которой проходит новый путепровод с двух до трех полос в направлении Воронежа позволило увеличить ее пропускную способность почти вдвое. После завершения работ автодорога А-134 в прямом направлении по своим характеристикам полностью отвечает всем нормативным требованиям для дорог первой Б категории.

Реконструкция участка дороги протяженностью 12,5 километров был начат в октябре 2016 года. На это из бюджета был направлен 1,23 миллиарда рублей.

2. Три эстакады на трассе М-7 «Волга» открыты для движения в подмосковной Балашихе





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В полном объеме открыто для движени по шестиполосныем эстакады на 18-м, 21-м и 23-м км трассы М-7 «Волга». Строительство развязок позволило увеличить пропускную способность участка: теперь транзитные потоки могут беспрепятственно проезжать по эстакадной части федеральной трассы, тогда как городской транспорт уходит на местные дороги по специально построенным одно- и двухполосным дублерам. Эти меры помогли полностью исключить возможность образования пробок в черте Балашихи.

На комплекс работ по их возведению было выделено более 9 млрд рублей.

Для обеспечения безопасности жителей городского округа в подэстакадном пространстве обустроили четыре наземных пешеходных перехода со светофорным регулированием.

3. В Орловской области завершен капитальный ремонт 21 км автодороги Р-119 Орел — Тамбов





© Фото из открытых источников

ФКУ Упрдор Москва — Харьков ввело в эксплуатацию после капремонта участок трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов протяженностью 21 км.

На участке с 43 по 64 км проведены работы по усилению и расширению дорожной одежды, укреплены обочины и откосы, организован водоотвод с проезжей части, отремонтировано восемь и построено 15 водопропускных труб, обновлены пересечения и примыкания.

В целях повышения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка износостойким термопластиком, установлено более 18 км барьерного ограждения, 523 дорожных знака, 206 сигнальных столбиков, устроены пешеходные дорожки, лестничные сходы, искусственное электроосвещение, построено 18 автобусных остановок.

Всего по итогам 2017 года ФКУ Упрдор Москва — Харьков в Орловской области отремонтировало 52 километра федеральной дороги Р-119 Орел — Тамбов (в том числе 46 км — капитально). Также в срок были завершены работы по ремонту путепровода на 355 км автомагистрали М-2 «Крым».

4. В Воронежской области открыта автомобильная дорога «Восточный обход пгт. Подгоренский».





© Фото из открытых источников

Движение по автомобильной дороге «Восточный обход пгт. Подгоренский» открыто в Воронежской области. Расчетная скорость движения по новой дороге составляет 100 км/час, ширина проезжей части — 7 м, две полосы движения. Путепровод проходит через железнодорожные пути на участке протяженностью 219,49 м. Общая длина объездного пути составляет 7,8 километра

Стоимость объекта — 696 млн рублей.

5. Шесть аварийных участков автодорог ликвидировали в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Работы провели на пяти участках в Старооскольском городском округе и на одном — в Белгородском районе.

Так, в Старооскольском ГО обезопасили 2 участка в Юго-Западном обходе Старого Оскола, а также по одному участку на автодорогах: Короча — Губкин — Горшечное в районе с. Федосеевка, Короча — Губкин — Горшечное в районе с. Каплино, Старый Оскол — Лапыгино — Бочаровка — Котово в районе с. Лапыгино. В Белгородском районе работы провели на одном участке — автодороге Белгород — Никольское — «Крым» — Ясные Зори — Архангельское в районе Таврово.

На четырёх участках установили барьерное ограждение и дорожные знаки, оборудовали комплексы фотовидеофиксации и светофорные объекты, установили искусственное наружное освещение.

В двух местах, где часто случались ДТП, увеличили количество полос, установили искусственное наружное освещение, оборудовали светофорные объекты, выполнили горизонтальную дорожную разметку из износоустойчивого материала.

6. В Московской области открыто движение на Западном объезде Сергиева Посада





© Фото из открытых источников

14 декабря в Московской области состоялось открытие рабочего движения по второму этапу Западного объезда в Сергиевом Посаде.

Завершение проекта стоимостью порядка 7 млрд рублей запланировано на 2019 год. Общая протяженность автодороги составит более 11 км. Магистраль пройдет от трассы «М-8 „Холмогоры“ — Сергиев Посад» (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье, затем вдоль границы города Сергиев Посад, образуя «Большое кольцо».

7. В Волгоградской области пустили движение по новому мосту





© Фото из открытых источников

В Волгоградской области сдан в эксплуатацию еще один инфраструктурный объект — мост через озеро Чиганак и реку Бузулук в Алексеевском районе. Пуск в работу нового объекта станет дополнительным импульсом для развития северо-западной части региона.

Необходимость ремонта моста, построенного хозспособом более полувека назад и ставшего небезопасным, возникла давно. Инженерное сооружение необходимо для обеспечения транспортной доступности целого ряда поселений Алексеевского района и трафика в соседний административный центр — Урюпинск.

8. Открыто движение по скоростной автодороге М-11 от Твери до Вышнего Волочка





© Фото из открытых источников

Открыто движение транспорта по участку скоростной платной автодороги М-11 от Твери до Вышнего Волочка. Открытый участок протяженностью 48 км проходит по территории Калининского, Торжокского и Лихославльского районов. Дорога имеет 4 полосы движения с возможностью увеличения их количества в дальнейшем. На участке построено четыре моста, 20 путепроводов и три транспортных развязки. Расчетная скорость движения по новому участку составляет 150 км/ч

Инвестиции в строительство этого отрезка составили 32,3 млрд рублей, 27,1 млрд рублей из которых — объем финансирования со стороны государства, и еще 5,2 млрд рублей — средства частных инвесторов.

9. В Москве открыли три путепровода и мост на Калужском шоссе





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15 декабря открыт после реконструкции один из самых важных участков Калужского шосе — от Сосенок до Ватутинок. Это более 11,6 км дорог, в том числе три путепровода и мост. Построены боковые проезды, увеличено число полос основной трассы. За счет этого движение по главной магистрали Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) станет намного свободнее.

Работы велись в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе (автодорога А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 до 49 км). Он предусматривает строительство двух мостов через р. Десну и Пахру и пяти путепроводов в составе транспортных развязок.

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10. В Нижнем Новгороде после реконструкции открыли проспект Молодежный





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Состоялось открытие движения по участку Молодёжного проспекта, ведущему из аэропорта «Стригино» в город. Протяженность объекта составила 7 километров реконструкции и нового строительства,а стоимость более 4 млрд рублей.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Молодежного проспекта и снизить вероятность возникновения заторов. Длина реконструированного участка составляет 3,3 км. Для автомобилистов доступна проезжая часть шириной 15 метров с 4 полосами для движения. Расчётная скорость составляет 80 км/ч. Кроме того, построен новый участок Молодёжного проспекта длиной 3,8 км с путепроводом через железную дорогу возле аэропорта «Стригино».

11. Новая автодорога Тайшет — Братск введена в эксплуатацию

АО «Дорожная служба Иркутской области» сдала очередной объект: участок дороги Тайшет — Чуна — Братск с 117 по 155 км в Чунском районе, который оставался недостроенным еще с советских времен.

В поселке Чунский 15 декабря состоялось открытие трассы, которая сократила расстояние между Тайшетом и Братском на 280 км. До ввода нового участка расстояние по автодороге от Тайшета до Братска составляло 492 км. Теперь путь для автомобилистов уменьшился примерно на четыре часа.

Строительство участка дороги с 117 по 155 км стоимостью 2 млрд. 845 млн. рублей велось областным предприятием «Дорожная служба Иркутской области» с 2015 года. На завершение строительства двух участков дороги общей протяженностью 42,3 км в 2017 году было предусмотрено 1,3 млрд. рублей, из них из областного бюджета — 787 млн. рублей, субсидии из федерального бюджета — 504 млн. рублей. В прошлом году был сдан участок трассы с 114-го по 117-го км, он строился с 2016 года.

Дорога строится в песчано-гравийном исполнении.

12. В Псковской области после реконструкции открыто движение на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Бурачки» от федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» (Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой).

В ходе работ на 4,5 км трассы (км 612+861 — км 617+347) федеральные дорожники увеличили количество полос движения до четырех, смонтировали линии наружного освещения общей протяженностью более девяти километров, установили 895 м шумозащитных экранов и выполнили шумозащитное остекление оконных проемов расположенных вблизи трассы зданий.

На участке проведена реконструкция двух искусственных сооружений — путепровода через железную дорогу «Москва — Рига» на 617-м км и моста через реку Исса на 613-м км трассы М-9. Перед контрольно-пропускным пунктом МАПП «Бурачки» дорожники обустроили стоянку автомобильного транспорта для легковых автомобилей на 46 мест и площадку для кратковременной стоянки транзитных грузовиков на шесть мест. Реконструированная дорога относится ко II технической категории. На участке установлено 157 дорожных знаков, более 11 км барьерного ограждения, нанесено около семи тысяч квадратных метров дорожной разметки. Покрытие на участке уложено из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

13. Состоялось открытие Гоголевского путепровода в Петрозаводске





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14. В Новгородской области отремонтировали 8 км трассы М-10 «Россия»

Управление автомобильной магистрали Москва — Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства ввело в эксплуатацию после капитального ремонта участок автомобильной дороги М-10 «Россия» км 585- км 593 в Чудовском районе области.

В рамках государственного контракта на 8 км трассы специалисты выполнили усиление дорожной одежды, заменили металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку проезжей части термопластиком.

15. Под Волгоградом открыли вторую очередь мостового перехода через Ахтубу





© Фото из открытых источников

Новый мост через Ахтубу — это вторая очередь единого дорожно-транспортного комплекса, мостового перехода через Волгу. Первая очередь этого перехода длиной 7,1 км была сдана в 2009 году, вторая очередь включает в себя реконструкцию автомобильного моста через Ахтубу и подходы к нему. Общая протяженность участка второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу — 6,5 км.

Третья и четвертая очереди транспортного проекта включают в себя реконструкцию автодороги Краснослободск — Средняя Ахтуба, строительство транспортных развязок, примыкающих к мосту через Волгу с левого и правого берега. Общая сумма инвестиций в этот проект — более 14 млрд рублей.

16. В Дагестане введен в эксплуатацию 12-километровый участок трассы Р-215 Астрахань-Махачкала





© Фото из открытых источников

ФКУ Упрдор «Каспий» отметило, что подрядной организацией выполнен большой комплекс работ по улучшению технических характеристик участка. «На объекте капитального ремонта заменены все конструктивные слои дорожной одежды, устроено искусственное освещение дачного поселка, расположенного в границах ремонтируемого участка, смонтированы шесть водопропускных труб, построено 14 пересечений и примыканий. Также для удобства и безопасности пешеходов и водителей в рамках капитального ремонта построено четыре автобусные остановки, устроены тротуары, установлено 426 м барьерного и около 4 км пешеходного ограждения, 306 сигнальных столбиков и 249 дорожных знаков, нанесена термопластиковая дорожная разметка.

17. В Московской области отремонтировали 10 км трассы М-10 Москва-Санкт-Петербург

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор „Россия“ ввело в эксплуатацию после ремонта 10-километровый участок автомобильной дороги М-10 „Россия“ км 29 — км 39 в Московской области.

Участок с интенсивностью движения около 70 тыс. автомобилей в сутки проходит через деревни Кирилловка, Черная Грязь, Елино и поселок Новые Ржавки.

Дорожники восстановили покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном, отличающимся повышенной износостойкостью, долговечностью, способностью к „самозалечиванию“ микротрещин и укрепили обочины. Также для повышения безопасности дорожного движения установили 3 км металлического осевого барьерного ограждения, нанесли горизонтальную разметку проезжей части термопластиком.

В строительном сезоне 2017 года управление автомагистрали Москва-Санкт-Петербург отремонтировало 56 км автодороги М-10 „Россия“, из них 29 км капитально. В 2018 году планируется привести в нормативное состояние еще 63 км трассы.

18. В Калининграде открыто рабочее движение по путепроводу на Московском проспекте





© Фото из открытых источников

В Калининграде запущено автомобильное движение на новом путепроводе на Московском проспекте. Путепровод является частью Восточной эстакады. Количество полос для транспортных средств в сравнении со старым сооружением увеличилось с четырех до шести — по три в каждом направлении.

Строительство первого этапа Восточной эстакады идет с опережением плановых сроков. Объект будет сдан к началу мая 2018 года. Он предполагает транспортную развязку от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя.

Стоимость строительства путепровода составляет 304 162 543 руб.

19. 20 декабря открылось движение по эстакаде через железнодорожные пути в районе станции Одинцово Московской области.

„Это первый переезд, который построил муниципалитет… Благодаря профессиональной работе строителей, организаторов, мы смогли достроить переезд за 20 месяцев. Очень приятно, что накануне больших праздников, Нового года, мы встретились на эстакаде, чтобы дать старт движению“, — сказано на церемонии открытия движения.

Запущенный объект состоит из эстакады и двух проездов, его общая протяженность — более 1 км. Ширина эстакады составляет 25 метров, у нее 4 полосы движения. Максимальная проектная скорость движения транспорта — 70 км/ч, разрешенная — 60 км/ч.

20. 19 декабря завершены ремонтные работы на мосту через реку Нищенка в Раменском районе Подмосковья, стоимость ремонта составила 25 млн. рублей, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ГБУ „Мосавтодор“.

"В Раменском районе на первом километре автодороги Велино — Сельвачево специалисты подрядной организации в полном объеме выполнили ремонтные работы на мостовом сооружении через реку Нищенка», — говорится в сообщении.

На двухполосном мостовом переходе проведено устройство монолитной железобетонной плиты и дорожного покрытия. Выполнены работы по укреплению конусов и установке водоотводных лотков, ремонту пролетного строения и опор. В целях обеспечения безопасности участников движения по краям проезжей части смонтировали металлическое барьерное ограждение и лестничные сходы.

21. 11 декабря специалисты завершили ремонт на мостовом переходе через реку Вохонку в Ногинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ Московской области «Мосавтодор».

"Специалисты подрядной организации завершили ремонтные работы на мостовом переходе через реку Вохонка на 4 километре автодороги ММК — Новые дома — Степаново в поселке Фрязево Ногинского района", — говорится в сообщении.

В ходе работ на объекте выполнено укрепление конусов и установка водоотводных лотков, ремонт пролетного строения и опор. Проведено устройство монолитной железобетонной плиты и дорожного покрытия с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Для обеспечения безопасности движения установлено металлическое барьерное ограждение, лестничные сходы, а также перильные ограждения. Стоимость ремонта моста через реку Вохонка составила 25 млн. рублей.

22. В подмосковных Мытищах 7 декабря завершили ремонт моста через реку Яузу на две недели раньше срока

«На объекте выполнен комплекс ремонтных работ, включающий укрепление конусов и установку водоотводных лотков, ремонт пролетного строения и опор. Проведено устройство монолитной железобетонной плиты и дорожного покрытия с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для обеспечения безопасности движения по краям установлено металлическое барьерное ограждение», — сказал гендиректор ГБУ Подмосковья «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

Ремонт проходил на 0,3 километре улицы Мира в Мытищах. Этот мост через Яузу находится на одной из наиболее интенсивных региональных автодорог, по которой ежедневно проезжает порядка 5 тысяч автомобилей. Для удобства местных жителей ремонт проводился с частичным перекрытием полос движения. Работы на объекте были завершены на две недели ранее запланированного срока.

Заказчиком работ выступил «Мосавтодор», генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз». Стоимость ремонта моста через Яузу составила 28 млн. рублей.

23. Автомобильный мост через реку Клязьму в Ногинске открыли после капремонта

В подмосковном Ногинске открыли автомобильный мост через реку Клязьму на федеральной трассе А-107 Московского малого кольца, мост открыли в четверг после капитального ремонта.

Он добавил, что в ходе капремонта рабочие заменили покрытие проезжей части, в том числе деформационные швы. Они также восстановили все железобетонные конструкции, заменили освещение. Для работы использовались высокотехнологические материалы, которые долговечны в эксплуатации. Работы выполнили в срок в соответствии со всеми нормами.

24. В Москве открыто движение по новому участку Северо-Западной хорды





© Фото из открытых источников

Северо-Западная хорда — новая скоростная магистраль, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта. Общая протяженность трассы составит 78,6 километра.

Строительство седьмого участка СЗХ от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова стартовало в апреле 2015 года и было завершено в декабре 2017-го. На этом участке построили семь искусственных сооружений общей протяженностью 3,72 километра. Общая протяженность построенных дорог на новом участке составила 7,45 километра.

Общая протяженность новых дорог составила 7,45 километра, включая основной ход, боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе и переходно-скоростные полосы.

25. В Калужской области после реконструкции открыт 20 километровый участок трассы М-3 «Украина»





© Фото из открытых источников

После масштабной реконструкции открыт участок со 174-го по 194-й километр автомобильной дороги М-3 «Украина». В результате реконструкции дорога стала магистралью I технической категории с 4 полосами движения, отсутствием примыканий в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств.Таким образом, участок отвечает самым современным международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам.

Участок начинается в районе поселка Сосновый бор, проходит через р. Угру, обходит поселок Куровской, Муромцево, село Льва Толстого. В ходе реконструкции отремонтировано и построено 7 мостов, 10 путепроводов, 5 надземных и 1 тоннельный пешеходный переход, 4 разноуровневых транспортных развязки. В качестве покрытия использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, имеющий повышенные эксплуатационные характеристики.

26. Восемь участков трассы Р-23 Псков в Ленобласти осветили

В частности, новые линии электропередач появились в черте деревень Парушино, Кузнецово, Беково, Покровка, Крупели, Городок, Жглино, а также в районе 111-го км на развязке с подходами. Подрядчик выполнил установку 469 столбов освещения, проложил свыше 20 км проводов ЛЭП, установил 465 кронштейнов и 538 светильников, построил четыре трансформаторные подстанции, 11 площадок для шкафов ЛЭП освещения и подстанций, установил десять шкафов наружного освещения с приборами учета электроэнергии. Автоматизированная система управления освещения позволит специалистам регулировать уровень освещенности участков дорог. Также были построены линии электроснабжения.

Добавим, в рамках этого года Управление ввело в эксплуатацию в Ленобласти более 50 км уличного освещения, при этом на территории населенных пунктов проведено свыше 45 км.

27. Отремонтирован участок дороги Братск — Усть-Илимск





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28. На федеральных трассах Новосибирской области установили еще 13 метеостанций

В 2017 году подведомственное Росавтодору ФКУ «Сибуправтодор» установило на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области 13 метеостанций с функциями видеонаблюдения и бесконтактного контроля состояния дорожного полотна в дополнение к шести, действующим с прошлого года. На будущий год система охватит и другие регионы.

29. В Новгородской области на трассе М-10 «Россия» отремонтировали путепровод

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия» завершило ремонт путепровода на 523-м км трассы М-10 «Россия» над автомобильной дорогой межмуниципального значения Савино-Селищи в Новгородской области.

Дорожники привели в нормативное состояние опоры, усилили конструкцию пролетных строений армирующими углеродными холстами, заменили асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Также установлено перильное ограждение из композитных материалов и отремонтированы лестничные сходы.

30. Завершен капитальный ремонт 20-километрового участка трассы А-229 в Калининградской области

Дорога на этом участке относится к IВ категории и имеет четыре полосы движения. Капитальный ремонт коснулся 20 км двух полос правой стороны трассы. Подрядчик выполнил устройство новой дорожной одежды, укрепление обочин, отремонтировал пересечения и примыкания, заездные карманы, переходно-скоростные полосы. На участке устроено три новых автобусных остановки, 240 м тротуаров шириной от одного до трех метров, установлено 438 м перильного ограждения. Для обеспечения безопасности дорожные строители смонтировали почти 2,5 км линий освещения, установили 222 новых дорожных знака, более 11 км барьерного ограждения и 509 пластиковых сигнальных столбиков. В завершение работ нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

31. В Карелии на автодороге А-121 «Сортавала» построено 16 км линий электроосвещения

32. На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской и Омской областях установили 5,5 км линий электроосвещения

33. В Астраханской области на трассах Р-22 и Р-215 построено свыше 11 км линий искусственного электроосвещения

Всего на объектах смонтировано 375 светодиодных светильников с высоким показателем энергоэффективности и 422 стальные оцинкованные опоры на участке общей протяженностью девять км.

Кроме того, более двух км автодороги Р-22 «Каспий» в Астраханской области оборудованы 93 опорами освещения в ходе выполнения работ по капитальному ремонту в районе сел Владимировка и Восток.

34. В Республике Бурятия после капитального ремонта открыли для движения 8 км трассы А-340 «Улан-Удэ — Кяхта»

Сегодня, 24 декабря подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 8-километровый участок федеральной автомобильной дороги А-340 «Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией» (со 182 по 190 км) в Кяхтинском районе республики.Общая стоимость работ составила 233 млн руб.

35. В Бурятии открылся новый мост и участок трассы А-340 (182-190 км)

Мост через протоку реки Селенга открыт в Кяхтинском районе Бурятии. Это вторая в регионе переправа, построенная на средства, собранные системой «Платон»

36. В Москве после реконструкции открылся Богородский путепровод





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Завершилась реконструкция Богородского путепровода. На протяжении трех лет в городе строились путепроводы через пути МЦК и радиальные направления железной дороги.

Богородский путепровод — шестой, построенный в Москве в 2017 году.

Реконструкция Богородского путепровода была необходима для полноценного запуска Московского центрального кольца. Мост стал почти на метр выше и на четыре метра длиннее. Обновленный путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Он соединяет два района — Метрогородок и Богородский.

37. В Санкт-Петербурге открыт Поклонногорский путепровод





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Путепровод длиной 387 метров включает по две полосы в каждую сторону.

Дорога должна обеспечить дополнительную связь Выборгского и Приморского районов, а также разгрузить от автомобилей железнодорожный переезд в створе Скобелевскго проспекта. В то же время, не будет съезда с путепровода налево, так что есть вероятность, что Энгельса встанет на ближайшем к съезду развороте из-за тех, кому надо на Выборгское шоссе.

Новый мост соединил Омскую и Новосибирскую области





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В рекордно короткие сроки в деревне Михайловка Муромцевского района был построен новый мост , который соединил населенный пункт с остальной территорией муниципального образования.

Муромцевское ДРСУ возвело мост за 1,6 млн рублей за два месяца.