Пополнение медучреждений автомобилями Скорой помощи. Ноябрь-декабрь 2017

В обзор включены машины поступившие в ноябре-декабре 2017-го года.

Клиники Якутии получили 21 новый автомобиль скорой помощи





© Фото из открытых источников

Клиники республики Саха (Якутия) получили 21 новый автомобиль скорой помощи, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Автомобили марок «УАЗ» и «ГАЗ» выполнены специально для работы в условиях Крайнего Севера, с дополнительным утеплением салона. Они направлены в клиники 15 муниципальных районов Якутии.

Новые машины скорой оснащены электронным аппаратом для искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, компрессорным ингалятором, тележка- каталками, носилками и портативным экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови.

https://sdelanounas.ru/blogs/100512/

Новые машины «скорой помощи» прибыли в Сатку

На этой неделе в Сатку прибыли три новые машины «скорой помощи».

Напомним, 55 новых автомобилей для ряда территорий Челябинской области закупили за счет средств областного бюджета. На пополнение автопарка по решению губернатора Бориса Дубровского направлено почти 110 миллионов рублей.

Всего новые, соответствующие последним стандартам, машины получили 18 муниципалитетов, в том числе и Саткинский район.

http://satrab74.ru/news/z...pomoshchi-pribyli-v-satku

Ставропольские больницы получили новые автомобили скорой помощи





© Фото из открытых источников

Скорая помощь девяти медучреждений края получила ключи от 21 нового автомобиля. Новые скорые появились в больницах Апанасенковского, Труновского, Новоалександровского, Туркменского, Ипатовского, Изобильненского районов и в трёх краевых медучреждениях Ставрополя.

https://sdelanounas.ru/blogs/100696/

В Саратовской области медицинским организациям передано 17 автомобилей скорой помощи

Из них пять микроавтобусов УАЗ и 12 — ГАЗ. Церемония передачи автомашин состоялась 27 ноября, на Театральной площади Саратова

В прошлом году область получила 183 автомобиля скорой помощи. Все автомобили — вездеходы, укомплектованные современным оборудованием.

29 ноября документы на 18 новых автомобилей марки «Форд» получили во вторник главные врачи центральных районных больниц региона, областной клинической больницы и станции «Скорой помощи» Южно-Сахалинска.

Это уже вторая партия автомобилей, поступившая в 2017 году, в начале текущего года регион получил 10 таких машин, в 2016 году — 11.

Липецкие медики получили 29 ноября 18 новых машин скорой и неотложной медицинской помощи

Спецмашины изготовлены на базе заднеприводных и полноприводных автомобилей «ГАЗель» и УАЗ и оснащены самым современным оборудованием. Теперь в распоряжении липецких медиков около 160 машин скорой помощи.

https://sdelanounas.ru/blogs/100988/

10 новых автомобилей скорой помощи получила Оренбургская область‍





© Фото из открытых источников

В Оренбуржье автопарк скорой помощи пополнился новми автомобилями. 7 декабря их торжественно вручили на площадке городской клинической больницы им. Н.И.Пирогова. Теперь у скорой появились 10 новых автомобилей, оснащённых современным оборудованием для оказания экстренной помощи и навигаионной системой ГЛОНАСС. Новые машины класса В поступили в клиническую станцию скорой помощи Оренбурга, станцию скорой помощи Орска, Ясненскую горбольницу, Илекскую и Октябрьскую районные больницы.

За последние семь лет Оренбургская область получила 335 новых современных машин.

https://sdelanounas.ru/blogs/101385/

«Скорая помощь» Удмуртии получила 22 автомобиля с оборудованием российского производства





© Фото из открытых источников

Ключи от новых автомобилей, в том числе двух реанимобилей, были переданы 11 декабря, главным врачам больниц и станций скорой помощи региона. Все машины закуплены за счёт средств бюджета Удмуртии, это обошлось в 75 млн рублей.

Очень важно, что в машинах есть оборудование «Аксиона» и других предприятий Удмуртии. Не менее важно: 90 процентов всего оборудования для этих автомобилей произведено в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/101554/

Архангельская область получила 11 новых машин скорой помощи





© Фото из открытых источников

11 автомобилей отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Плесецкий, Няндомский, Виноградовский, Вельский и Онежский районы.

Церемония передачи автомобилей учреждениям здравоохранения состоялась на станции скорой медицинской помощи в Архангельске. В прошлом году по федеральной программе регион получил 24 машины.

За счёт последней поставки в конце года будет обновлен автопарк моногородов и мононаселенных пунктов: Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Онеги и поселка Кизема Устьянского района.

10 машин скорой помощи получила Магаданская область





© Фото из открытых источников

В столице Колымы прошла торжественная передача ключей от машин представителям городских и областных лечебных учреждений. Новые машины пополнят центральные районные больницы Ольского, Сусуманского, Среднеканского, Тенькинского и Омсукчанского округов, станцию «Скорой помощи» в Магадане и региональный Центр медицины катастроф.

Колымские медики получили пять УАЗов и пять «Соболей». Все машины полноприводные, в так называемом «северном исполнении» прямо с конвейера — дополнены новыми слоями теплоизоляции, в салоне установлены печки. Каждый автомобиль имеет полный комплект современного оборудования для проведения реанимации, оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. В списке также дыхательные аппараты, дефибрилляторы, ингаляторы, выкатные носилки для транспортировки пациентов, наборы медикаментов для врачебной и фельдшерской помощи.

https://sdelanounas.ru/blogs/101992/

Автопарк «скорой помощи» Красноярского края пополнился 51 автомобилем





© Фото из открытых источников

В Красноярске прошла церемония передачи 51 автомобиля скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Красноярского края.

Обновление санитарного автотранспорта является важнейшим направлением модернизации всей системы здравоохранения страны и одним из поручений Президента РФ. Из 449 автомобилей скорой помощи, которыми оснащены медицинские центры края, 174 требуют поэтапной замены. В 2017 году Красноярский край получил 51 карету скорой помощи. Так, 28 автомобилей приобретены за счет краевых средств для 24 районов края, а 23 автомобиля — за счет Федерации для работы на подстанциях Красноярска, в Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Назарово, Бородино и Норильске.

https://sdelanounas.ru/blogs/102034/

10 новых реанимобилей и 23 «скорые» поступили в Омскую область





© Фото из открытых источников

Автопарк здравоохранения Омской области пополнился в четверг 23 машинами скорой помощи и десятью реанимобилями. После обновления автопарка на Омской станции скорой помощи будут работать только машины не старше пяти лет.

На Омской станции скорой помощи работает около 200 автомобилей, и поступившие «скорые» дадут возможность обслуживать жителей города только на машинах не старше пяти лет. «В городе также работают 11 реанимационных бригад, и поступившие десять реанимобилей, оборудованные по последнему слову техники, полностью закроют потребность в них.

https://sdelanounas.ru/blogs/102036/

В автопарк скорой помощи поступили новые оснащенные машины

7 декабря на площадке городской клинической больницы им. Н.И.Пирогова состоялось торжественное вручение новых автомобилей скорой медицинской помощи.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, в Оренбуржье централизованно поставлена партия машин — 10 единиц.

https://ssmp-orsk.ru/2017/12/08/novye-mashyny/

В Карелию поступили новые машины «скорой помощи»

В республику Карелия поставлены 11 машин скорой медицинской помощи, приобретенные за счет федерального бюджета.

Новые машины скорой медицинской помощи отправятся в учреждения здравоохранения республики, оказывающие медицинскую помощь жителям моногородов, сообщает Минздрав Карелии.

Техника будет направлена в города Костомукша, Кондопога, Лахденпохья, Питкяранта, Пудож, Сегежа, Суоярви и поселки Пиндуши, Надвоицы, Вяртсиля и Муезерский.

https://stolicaonego.ru/n...tomobili-skoroj-pomoschi/

В Башкортостан поставлено 27 новых машин скорой медицинской помощи

Новые автомобили оборудованы согласно последним требованиям: они оснащены светодиодным оборудованием и звуковыми сигналами, имеют просторные салоны и внутренние проходы, позволяющие медикам напрямую попадать в салон, где располагается пациент, из водительской кабины. Машины оснащены дефибриллятором, электрокардиографом, электронным аппаратом для проведения управляемой, искусственной вентиляции легких, портативным пульсоксиметром, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови, компрессорным ингалятором, всем оборудованием для проведения реанимационных действий, акушерским набором.

http://www.bashinform.ru/...y-meditsinskoy-pomoshchi/

Курганская область получила 19 новых машин «скорой помощи"‍





© Фото из открытых источников

Курганская область получила девятнадцать новых современных машин скорой помощи отечественного производства. Средства на их приобретение выделены из федерального бюджета.

Новые санитарные автомобили производства ГАЗ класса «В» пришли на смену устаревшей технике.

https://sdelanounas.ru/blogs/102038/

Больницы Томской области получили 21 новый автомобиль скорой помощи





© Фото из открытых источников

20 декабря вручены ключи от 21 нового автомобиля «скорой помощи» главным врачам медицинских учреждений Томской области.

Новый санитарный транспорт поступил в регион по федеральной программе поддержки автомобильной промышленности, одним из мероприятий которой является субсидирование закупки машин для скорой и неотложной медицинской помощи. Три «скорых» останутся в Томске (две будут переданы на станцию скорой медицинской помощи, одна — в областной перинатальный центр), а 18 автомобилей до конца года поступят в районные больницы.

Всего с 2013 года в медицинские центры по всей области поступили 178 машин «скорой», оснащенных на современном уровне.

https://sdelanounas.ru/blogs/102040/

54 новых спецавтомобиля пополнили медицинский автопарк Сахалина





© Фото из открытых источников

Документы на новые транспортные средства получили главные врачи центральных районных больниц Долинска, Корсакова, Невельска, Анивы и «Автохозяйства министерства здравоохранения Сахалинской области». Это 51 санитарный автомобиль и 3 передвижных медицинских диагностических комплекса с рентгенодиагностическим оборудованием.

Три новых «передвижных поликлиники» оборудованы на базе автомобиля «КамАЗ». Они будут курсировать между отдаленными населенными пунктами островного региона. Спецавтомобили оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволит пациентам проходить обследование и выявлять онкологические и бронхолегочные заболевания на ранних стадиях.

https://sdelanounas.ru/blogs/102127/

Лечебные учреждения здравоохранения Чеченской Республики получили новые машины СМП





© Фото из открытых источников

Лечебные учреждения здравоохранения Чеченской Республики получили 21 новую машину для оказания неотложной помощи населению.

Новые комфортабельные машины, оснащенные в соответствии с установленным стандартом, удобны для работы медицинских бригад. Обновление парка санитарного автотранспорта позволит улучшить качество экстренной помощи тяжелым пациентам. Они имеют дыхательную аппаратуру, электрокардиографы, дефибрилляторы, оборудование для лабораторной диагностики тех или иных состояний у пациентов — все необходимое для оказания скорой медицинской помощи.

https://sdelanounas.ru/blogs/102099/

Автопарк службы скорой помощи в Адыгее с поступлением 14 новых машин полностью обновлен





© Фото из открытых источников

Автопарк службы скорой помощи Адыгеи полностью обновился с поступлением 14 оснащенных инновационным оборудованием машин, две из которых поступили для спасения пациентов в труднодоступной горной местности.

Новые кареты скорой помощи оснащены современным медоборудованием. Оно позволяет перевозить пациентов на длительные расстояния, принимать роды в автомобиле, транспортировать больных со сложными травмами, в частности с переломом позвоночника и так далее. Кроме того, в этом году все «скорые» республики были оснащены электрокардиографами. Теперь у медиков есть возможность отправить результаты кардиограммы в электронном виде из автомобиля в больницу, что может сыграть решающую роль в спасении больного с сердечно-сосудистым заболеванием, пояснил министр здравоохранения.

https://sdelanounas.ru/blogs/102193/

Забайкалье получило 13 утепленных машин Скорой помощи





© Фото из открытых источников

Медицинским организациям из районов Забайкальского края и Читинской области передали 13 машин марки «Газель», оборудованных с учетом природных условий Севера. Стоимость одной машины составляет более 3 млн рублей.

За 2017 год регион получил в общей сложности 21 единицу техники из резервного федерального фонда. Ранее районные больницы Забайкалья приобрели восемь машин марки «УАЗ».

https://sdelanounas.ru/blogs/102195/

Больницы Мурманской области получили девять новых автомобилей скорой медпомощи





© Фото из открытых источников

Шесть карет скорой медицинской помощи приняла областная станция скорой медицинской помощи, по одной — Кольская и Печенгская районные и Оленегорская городская больницы.

Всего за счет средств федерального бюджета Мурманская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи на общую сумму 33,5 млн рублей: 12 машин ГАЗ «Соболь» и два УАЗа. Все машины с полным приводом, в зимнем исполнении, в том числе с дополнительным отоплением медицинского салона. Оставшиеся пять машин будут переданы медикам в ближайшее время, сообщают в областном правительстве.

Половина машин направляется в семь населенных пунктов в соответствии с программой «Комплексное развитие моногородов»: в Заполярный, Никель, Оленегорск, Ловозеро, Мончегорск, Ковдор и Кировск.

https://sdelanounas.ru/blogs/102196/

В Свердловской области 18 новых автомобилей скорой помощи получили 14 муниципалитетов





© Фото из открытых источников

Автомобили скорой помощи будут направлены в учреждения здравоохранения Екатеринбурга, Карпинска, Режа, Тугулыма, Нижней Туры, Туринска, Кировграда, Камышлова, Березовского, Сухого Лога, Серова, Байкалово, Пышмы и Туринской Слободы.

За счет областного бюджета в 2017 году в учреждения здравоохранения уже поставлено 32 автомобиля скорой, в том числе 28 автомобилей класса «В», 4 автомобиля класса «С». На эти цели направлено 71,9 миллиона рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/102197/

Удмуртия получила 35 новых машин скорой помощи





© Фото из открытых источников

28 декабря больницы Удмуртии получили 35 новых автомобилей скорой помощи. Ключи от машин вручили главврачам из Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги и районных больниц республики. Ижевская Станция скорой медицинской помощи получила 9 специализированных автомобилей «ГАЗ». Треть авто — производства Горьковского автозавода с улучшенными ходовыми качествами, защитой от коррозии, улучшенной комплектацией. Такие автомобили поставили в республику впервые.

https://sdelanounas.ru/blogs/102318/

Нижегородская область получила 25 автомобилей скорой медицинской помощи





© Фото из открытых источников

Нижегородские медицинские организации получили 25 автомобилей класса «В», из которых 15 машин «Газель NEXT» с задним приводом и 10 полноприводных автомобилей «Соболь 4×4». Поставка автомобилей осуществлена за счет средств федерального бюджета.

Как сообщила директор Нижегородского территориального центра медицины катастроф Светлана Ермолова, новые автомобили отправились в 11 районов области и Нижний Новгород. «Следующая поставка автомобилей скорой помощи, которая ожидается в начале следующего года, позволит оснастить все бригады в районах области автомобилями, срок эксплуатации которых менее пяти лет», — заявила Светлана Ермолова.

https://sdelanounas.ru/blogs/102334/

Новые машины скорой помощи получили медучреждения Ставрополья

Автопарк учреждений здравоохранения на Ставрополье пополнился 21 новым автомобилем «скорой помощи».

Средства на приобретение машин в размере 59 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета в рамках программы поддержки отечественного автопрома. Она действует с 2016 года. В её рамках в прошлом году в край поступило 43 автомобиля скорой помощи на сумму 90 миллионов рублей. Тогда машины были распределены между крупнейшими городами Ставрополья.

Всего в 2017 году за счет средств федерального и краевого бюджетов, в результате государственно-частного партнёрства на Ставрополье приобретен 51 автомобиль «скорой помощи».

https://sdelanounas.ru/blogs/102390/

Самарская область получила 25 новых автомобилей скорой помощи





© Фото из открытых источников

В преддверии праздника автопарк региональной службы скорой медицинской помощи пополнился новыми машинами. 18 ГАЗов и семь УАЗов заменят старые, отработавшие свое автомобили.

В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» семь автомобилей отправились в Тольятти, еще два — в Чапаевск. Сызранская станция получила четыре, 11 ГАЗов и один УАЗ остались в Самаре.

https://sdelanounas.ru/blogs/102391/

Тридцать «Газелей» скорой медицинской помощи отправились 29 декабря в районные больницы Новгородской области

7 автомобилей получила новгородская станция скорой медицинской помощи, 5 — боровичская и 4 — старорусская. Остальные машины отправились в больницы Валдая, Пестово, Холма, Поддорья, Малой Вишеры, Окуловки, Хвойной и Любытино. Новый транспорт будет обслуживать и региональные моногорода Боровичи, Пестово, поселки Парфино, Угловка и Грузинское сельское поселение.

https://sdelanounas.ru/bl...корая%20помощь

Районные больницы Кировской области получили 28 новых машин скорой помощи

В районы Кировской области отправили 28 новых машин скорой медицинской помощи. Все автомобили на балансе регионального Минздрава и обслуживаться будут на государственной ремонтной базе.

http://www.gtrk-vyatka.ru...shin-skoroy-pomoschi.html

Главврачи районных больниц РТ получили ключи от новых автомобилей





© Фото из открытых источников

Новые реанимобили, закупленные по федеральной программе, переданы семи городам Татарстана.

Церемония вручения ключей состоялась на территории Республиканской клинической больницы.

Всего в 2017 году закуплено 97 реанимобилей.

Новые реанимобили получили центральные районные больницы Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя, Менделеевска, а также станция скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Новые машины получил и Республиканский противотуберкулезный диспансер. Три современных мобильных рентгенодиагностических комплекса позволят проводить массовые обследования населения.

29 декабря в Чувашии состоялась церемония вручения ключей от машин скорой медицинской помощи

Районные подстанции скорой медицинской помощи получили 23 новых автомобиля.

23 новых автомобиля скорой помощи — 1 УАЗ повышенной проходимости, 17 полноприводных автомобилей «СОБОЛЬ-вездеход», 5 автомобилей модифицированной марки «ГАЗЕЛЬ-NEXT» — поступили в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Итого: в обзор попали 639 автомобилей скорой медицинской помощи.

Часть 1: sdelanounas.ru/blogs/102190/