Российская компания «Шарм Премьер» открыла швейный цех в Белоруссии

В декабре в Барановичах открылся третий цех УП «Шарм Премьер».

Для работы в новом цеху набрали 25 швей, планируют трудоустроить еще 125.

— Скоро новый цех начнет работать на полную загрузку, и мы уже потихоньку набираем новых работников, — рассказывает Татьяна Андрущишина, директор УП «Шарм Премьер».

До декабря в Барановичах работали два цеха УП «Шарм Премьер» по пошиву трикотажных изделий с брендом «Твое». Все цеха, в том числе и новый, размещаются в здании Барановичской швейной фабрики: у этого предприятия УП «Шарм Премьер» арендует помещения.

В настоящее время в барановичских цехах «Шарм Премьер» работают 245 швей.

В текущем году компания расширит свое присутствие в Беларуси. В первом квартале новые производства УП «Шарм Премьер» будут созданы в Кричеве и в Бобруйске.

Как и раньше, в Беларуси трикотаж будут только шить. Основное производство — вязание, крашение, крой — по-прежнему будет располагаться в Смоленске — на трикотажной фабрике «Шарм».

УП «Шарм Премьер» пришло в Барановичи в 2006 году. Его учредителем является Смоленская трикотажная фабрика «Шарм». В 2011 году компания выкупила 28% акций Барановичской швейной фабрики, а сейчас ей принадлежит больше 60% акций этого предприятия.