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Российские проекты за рубежом

Российская компания «Шарм Премьер» открыла швейный цех в Белоруссии

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В декабре в Барановичах открылся третий цех УП «Шарм Премьер».

Для работы в новом цеху набрали 25 швей, планируют трудоустроить еще 125.

— Скоро новый цех начнет работать на полную загрузку, и мы уже потихоньку набираем новых работников, — рассказывает Татьяна Андрущишина, директор УП «Шарм Премьер».

До декабря в Барановичах работали два цеха УП «Шарм Премьер» по пошиву трикотажных изделий с брендом «Твое». Все цеха, в том числе и новый, размещаются в здании Барановичской швейной фабрики: у этого предприятия УП «Шарм Премьер» арендует помещения.

В настоящее время в барановичских цехах «Шарм Премьер» работают 245 швей.

В текущем году компания расширит свое присутствие в Беларуси. В первом квартале новые производства УП «Шарм Премьер» будут созданы в Кричеве и в Бобруйске.

Как и раньше, в Беларуси трикотаж будут только шить. Основное производство — вязание, крашение, крой — по-прежнему будет располагаться в Смоленске — на трикотажной фабрике «Шарм».

УП «Шарм Премьер» пришло в Барановичи в 2006 году. Его учредителем является Смоленская трикотажная фабрика «Шарм». В 2011 году компания выкупила 28% акций Барановичской швейной фабрики, а сейчас ей принадлежит больше 60% акций этого предприятия.

https://www.intex-press.by/2018/01/04/tvoe-otkrylo-novyj-tseh-v-baranovichah/

Шарм Премьер, Белоруссия, легкая промышленность, текстиль
  • Великоросс Великоросс
    05.01.1800:33:23

    Как интересно! Белорусы в России открывают швейные цеха, российские предприятия в Белоруссии!

    Из последнего:

     https://sdelanounas.ru/blogs/102225/ 

     https://sdelanounas.ru/blogs/102224/ 

    Отредактировано: Великоросс~00:40 05.01.18
    #993774
    • Нет аватара Захарка
      05.01.1814:30:00

      Какой-то странный взаимообмен получается. Но с чем черт не шутит, может технологиями обмениваются.

      #993867
    • Е.Юрий Е.Юрий
      05.01.1814:44:03

      Так и надо — чем больше будет сотрудничества, тем лучше.

      #993878
  • Нет аватара Curiouscat
    05.01.1814:27:45

    Все лучше чем вьетнамцев по баракам прятать.

    #993864
    • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
      05.01.1817:16:10

      лучше у себя открывать и своим давать рабочие места.

      #993901
      • Нет аватара Curiouscat
        05.01.1820:01:58

        Генрих Скороходов, знаю таких открывальщиков. По 2-3 подпольных цеха в Подмосковье с рабами бесправными. Жируют и никаких налогов.

        #993940
  • Михаил Волков Михаил Волков
    05.01.1819:58:20

    не пойму, а кто ей на родине…в России открывать запрещает? Производит товар в Белоруссии, вот тогда пусть там его и продаёт… Я покупаю (и призываю других) бойкотировать иностранные товары при наличии отечественных аналогов. Купив отечественный товар, потраченные вами деньги вам рано или поздно вернутся, а купив иностранный товар, вы никогда их не получите обратно.

    Отредактировано: Михаил Волков~20:01 05.01.18
    #993938
    • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
      05.01.1820:32:12

      Швейное производство начинает приносить прибыль при зарплате швеи не выше 200 долларов.

      Можно снизить зарплаты в РФ, тогда сразу швейка расцветёт пышным цветом.

      #993959
      • Михаил Волков Михаил Волков
        05.01.1820:58:11

           в Китае ещё про эти свои «сказки» расскажите, а то они бедненькие поставляют свою швейную продукцию по всему миру, и не знают что у них прибыли не должно быть…в таком случае.

        Отредактировано: Михаил Волков~20:58 05.01.18
        #993968
        • Нет аватара FeniksHoly
          05.01.1821:54:56

          а вы расскажите сказки про соблюдение нормированного рабочего дня в китае на подобных фабриках и тп, ну и про количество не стоит забывать .

          а так то выработка китаской или ветнамской швеи за сутки думаю намного больше наших или европейских, хотя в европах ширпотреб копеечный не шьют, а подшиваються(давальческие схемы по производству шмота и обуви) в соседних бедных странах типа украины и РБ, а так же бедных странах ЕС.

          И не стоит весь пошив причесывать под одну гребенку — в ЕС например не шьют копеечного ширпотреба, а вот шмот модельный в сетевые магазины и т. п. шьют и в ЕС и по давальческим схемам (в соседних сранах). Почему не шьют ширпотреб дешманский — все просто — время потраченное на шмотку сденлает ее неконкурентной на внутреннем рынке ЕС — там идиотов нет кто будет покупать дешманское говно по ценам модельной одежны из сетевых (стоковых) магазинов.

          Относительно этой фабрики в РБ если немного порыть инфу ,а не тупо орать что все пропало, то мы узнаем что головное производство находиться в Смоленске. В Барановичах происходит только пошив и не более — то есть то самое что я говорил о производителях шмоток в ЕС — банальная давальческая схема. Часть самой дешовой работы производиться там где это наиболее выгодно .

          Так что сначала разбираем вопрос полностью ,а потом пердим шире своей жопы .А можно и не разбираться, а просто почитать статью где все тоже самое и описано.

          #993988
  • Владислав Болдов
    05.01.1821:51:32

    «Твое» моей дочери нравится, неплохие вещи.

    #993987
  • Alex Mur
    06.01.1800:59:05

    В Смоленске основной корпус «Шарма» основательно сгорел в конце 2017 года, вот и расширили производство там, где оно уже было. А вы тут развели конспирологию с политологией…

    Отредактировано: Alex Mur~01:00 06.01.18
    #994022
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