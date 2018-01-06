Газпром уложил более 700 километров морского участка «Турецкого потока» по двум ниткам, сообщил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер.

«Продолжается активное строительство газопровода „Турецкий поток“. На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», — сказал Миллер.

«Газпром» 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток». Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).