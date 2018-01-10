В Москве на Сокольнической линии появились восьмивагонные поезда





© Фото Александра Попова

С сегодняшнего дня на Сокольнической линии Московского метрополитена начался постепенный процесс увеличения количества вагонов в составах — с семи до восьми штук.

Поскольку в настоящий момент на Сокольнической линии эксплуатируются составы из вагонов модели 81-717.5М/714.5М, которые уже давно сняты с производства, дополнительные вагоны были взяты с Калужско-Рижской линии, которая в декабре прошлого года получила новые составы модели 81−760/761 «Ока».

Сокольническая линия стала 7-ой линией столичной подземки, на которой стали эксплуатироваться составы максимально возможной длины. Увеличение количества вагонов в составах старейшей линии Московского метро повысит её провозную способность и создаст более комфортные условия для пассажиров, что особенно актуально в связи с планируемым открытием 4-х новых станций .