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Транспорт и логистика

В Москве на Сокольнической линии появились восьмивагонные поезда

  •  © Фото Александра Попова

С сегодняшнего дня на Сокольнической линии Московского метрополитена начался постепенный процесс увеличения количества вагонов в составах — с семи до восьми штук.

Поскольку в настоящий момент на Сокольнической линии эксплуатируются составы из вагонов модели 81-717.5М/714.5М, которые уже давно сняты с производства, дополнительные вагоны были взяты с Калужско-Рижской линии, которая в декабре прошлого года получила новые составы модели 81−760/761 «Ока».

Сокольническая линия стала 7-ой линией столичной подземки, на которой стали эксплуатироваться составы максимально возможной длины. Увеличение количества вагонов в составах старейшей линии Московского метро повысит её провозную способность и создаст более комфортные условия для пассажиров, что особенно актуально в связи с планируемым открытием 4-х новых станций.


Москва, метро, Сокольническая линия, электропоезд
  • von_gobelen von_gobelen
    10.01.1810:23:12

    Как вписываются на станциях с платформой 155 метров и служебными помещениями на платформе?

    #995142
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1811:08:19

      Как вписываются на станциях
      Где было можно всё лишнее убрали, где нельзя — будут предупреждать пассажиров «На станции N посадка и высадка будет осуществляться через такие-то двери такого-то вагона».

      #995157
  • Нет аватара nabludatel71
    10.01.1812:25:04

    Надо же! А я как-то не обращал внимания, что на красной ветке укороченные составы) Конечно, я ей не так часто пользуюсь, но всё равно неожиданно.

    #995184
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1812:31:33

      я как-то не обращал внимания, что на красной ветке укороченные составы

      В Москве из полноценных диаметральных линий только на Арбатско-Покровской и Сокольнической ходят 7-ми вагонные составы, на всех остальных составы из 8 вагонов.

      #995186
  • Нет аватара Edward
    10.01.1821:40:29

    Всю парашу в новости стали тянуть.

    Нам есть, чем гордиться — В Москве на Сокольнической линии появились восьмивагонные поезда! Звучит.

    Отредактировано: Edward~21:40 10.01.18
    #995315
    • shigorin shigorin
      10.01.1821:50:11

      Забаньте уже это, надрывается же, помрёт раньше времени с такими нервами.

      (а сейчас начнёт истерить про «угрозу жизни», поди)

      #995316
      • Нет аватара Захарка
        10.01.1822:01:09

        Ну нравиться человеку фуньку пускать, ну что-ж поделать. Говорят, ароматические пробки от этого помогают, но судя по постам этого господина, там нужно как-минимум цистерну шанеля загонять. Порвёться, чего доброго.

        #995320
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1822:00:51

      Всю парашу в новости стали тянуть.
      Странная реакция для москвича. Не пользуетесь метро?

      Вас не радует обновление и увеличение вагонного парка Московского метрополитена?

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      Отредактировано: A_SEVER~22:05 10.01.18
      #995319
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