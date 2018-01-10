В Москве на Сокольнической линии появились восьмивагонные поезда
С сегодняшнего дня на Сокольнической линии Московского метрополитена начался постепенный процесс увеличения количества вагонов в составах — с семи до восьми штук.
Поскольку в настоящий момент на Сокольнической линии эксплуатируются составы из вагонов модели 81-717.5М/714.5М, которые уже давно сняты с производства, дополнительные вагоны были взяты с Калужско-Рижской линии, которая в декабре прошлого года получила новые составы модели 81−760/761 «Ока».
Сокольническая линия стала 7-ой линией столичной подземки, на которой стали эксплуатироваться составы максимально возможной длины. Увеличение количества вагонов в составах старейшей линии Московского метро повысит её провозную способность и создаст более комфортные условия для пассажиров, что особенно актуально в связи с планируемым открытием 4-х новых станций.
10.01.1810:23:12
10.01.1811:08:19 Где было можно всё лишнее убрали, где нельзя — будут предупреждать пассажиров «На станции N посадка и высадка будет осуществляться через такие-то двери такого-то вагона».
10.01.1812:25:04
10.01.1812:31:33
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10.01.1822:01:09
10.01.1822:00:51 Странная реакция для москвича. Не пользуетесь метро?