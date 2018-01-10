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«Мираторг» инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство 18 ферм КРС в 2017 году

Стадо холдинга превышает 500 тысяч животных

  • В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА «МИРАТОРГ» НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС ДО 1 МЛН ЖИВОТНЫХ Фото: А. Гордеев
  • В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА «МИРАТОРГ» НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС ДО 1 МЛН ЖИВОТНЫХ Фото: А. Гордеев
  •  © agroinvestor.ru

«Мираторг» инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство 18 ферм КРС в ЦФО и Калининградской областях в 2017 году

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство новых ферм КРС в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Калининградской областях в 2017 году, увеличив число животноводческих площадок в регионах на 29% до 79. Инвестиции включают затраты на животных, строительно-монтажные работы, закупку техники и освоение земель.

«Мираторг» построил с нуля вертикально-интегрированное производство высококачественной говядины с совокупным поголовьем КРС, превышающим 500 тысяч голов. Собственное материнское стадо превышает 225 тысяч голов с отличной генетикой, что позволило полностью заместить импорт маточного поголовья, обеспечив устойчивое расширение межрегионального проекта по производству высококачественной говядины. Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году.

Основа проекта — высокотехнологичные фермы с полным циклом производства «корова-телёнок»: от материнского стада с высокой генетикой до уникальной бесстрессовой системы разведения крупного рогатого скота на открытых пастбищах. Открытие новых объектов позволяет не только нарастить темпы производства высококачественной говядины в этих районах, но и обеспечило свыше 570 новых рабочих мест для сельского населения и дополнительные налоговые выплаты в местные бюджеты. Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы площадок компания ввела в 2017 году сельскохозяйственный оборот свыше 85 тыс. га залежных земель. Каждая животноводческая площадка имеет свою специализацию, а также оснащена современной техникой и укомплектована высокотехнологичным оборудованием.

«Возведение новых животноводческих комплексов и освоение территорий напрямую связано с ростом поголовья скота. По итогам 2017 года агрохолдинг получил приплод в 165 тысяч телят — крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России. Именно на фермах формируется основа качественного пополнения стада и выращивание здорового молодняка: площадки расположены в экологически чистых районах, животные получают достаточное количество питательных кормов, заготовленных здесь же. Кроме того, новые активы — это достойные рабочие места и широкие возможности для людей, желающих трудиться в животноводстве», — прокомментировала пресс-служба АПХ «Мираторг».

https://miratorg.ru/#miratorg-_investiroval_svyshe_18_mlrd_rubley_v_str

  • rvk
  • 10.01.201823:53
  • 5
мираторг
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.01.1800:02:48

    Новости, безусловно, плюс.

    Но, мне кажется, название не совсем корректно. «Мираторг» ещё не запустил все эти 18 ферм, часть из них продолжает строиться, на часть ферм только начали поставлять животных.

    #995359
    • rvk rvk
      11.01.1800:06:20

      Так лучше?

      Кстати, тема для обзора. Найти все 18 ферм и рассказать о ходе строительства. ;)

      #995360
  • Александр Ермаков
    11.01.1800:31:30

    Помнится, пару лет назад, На Сайте были сообщения, что Мираторг закупает быдло из-за Океаний. Все, закончилось. Свои кровки и бычки    плодятся и размножаются Молодцы ребята.

    #995367
  • Нет аватара Paleh
    11.01.1801:27:40

    Очень правильное направление развития, из триады птица-свинина-говядина только по последнему Россия ещё не вышла на полное самообеспечение.

    Отредактировано: Paleh~01:27 11.01.18
    #995382
  • rvk rvk
    11.01.1802:07:02

    Посмотрел статистику

    Россия по мясу обеспечивает себя

    птица — 98%

    свинина — 90%

    говядина — 76% (1,6 мон тон производство, 0,5 млн тон импорт)

    Это без учета экспорта.При том, что мы импортируем 1 млн тонн мяса (сами производим около 10 млн), на экспорт в 17 году должно уйти около 240 тыс тон, то есть 25% от импорта мы возвращаем обратно     Правда по говядине пока не очень много — пока только десятки тон, при импорте 500 тыс тонн. Но лиха беда начало    

    Отредактировано: rvk~02:10 11.01.18
    #995391
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