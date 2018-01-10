«Мираторг» инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство 18 ферм КРС в 2017 году

Стадо холдинга превышает 500 тысяч животных



В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА «МИРАТОРГ» НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС ДО 1 МЛН ЖИВОТНЫХ Фото: А. Гордеев

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«Мираторг» инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство 18 ферм КРС в ЦФО и Калининградской областях в 2017 году

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство новых ферм КРС в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Калининградской областях в 2017 году, увеличив число животноводческих площадок в регионах на 29% до 79. Инвестиции включают затраты на животных, строительно-монтажные работы, закупку техники и освоение земель.

«Мираторг» построил с нуля вертикально-интегрированное производство высококачественной говядины с совокупным поголовьем КРС, превышающим 500 тысяч голов. Собственное материнское стадо превышает 225 тысяч голов с отличной генетикой, что позволило полностью заместить импорт маточного поголовья, обеспечив устойчивое расширение межрегионального проекта по производству высококачественной говядины. Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году.

Основа проекта — высокотехнологичные фермы с полным циклом производства «корова-телёнок»: от материнского стада с высокой генетикой до уникальной бесстрессовой системы разведения крупного рогатого скота на открытых пастбищах. Открытие новых объектов позволяет не только нарастить темпы производства высококачественной говядины в этих районах, но и обеспечило свыше 570 новых рабочих мест для сельского населения и дополнительные налоговые выплаты в местные бюджеты. Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы площадок компания ввела в 2017 году сельскохозяйственный оборот свыше 85 тыс. га залежных земель. Каждая животноводческая площадка имеет свою специализацию, а также оснащена современной техникой и укомплектована высокотехнологичным оборудованием.

«Возведение новых животноводческих комплексов и освоение территорий напрямую связано с ростом поголовья скота. По итогам 2017 года агрохолдинг получил приплод в 165 тысяч телят — крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России. Именно на фермах формируется основа качественного пополнения стада и выращивание здорового молодняка: площадки расположены в экологически чистых районах, животные получают достаточное количество питательных кормов, заготовленных здесь же. Кроме того, новые активы — это достойные рабочие места и широкие возможности для людей, желающих трудиться в животноводстве», — прокомментировала пресс-служба АПХ «Мираторг».