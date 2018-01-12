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Армия и Флот

Начато проведение общевойсковой эксплуатации нового 40-мм АГС-40 «Балкан»

  •  © oruzhie.info

В 2017 году начато проведение общевойсковой эксплуатации нового перспективного 40-мм гранатометного комплекса АГС-40 «Балкан», обеспечивающего существенное повышение могущества боевого применения и дальности стрельбы автоматических гранатометных комплексов заявил в интервью генеральный директор концерна «"Техмаш» (ГК Ростех). Комплекс «Балкан» по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения. Осуществляется усовершенствование комплекса в части повышения эксплуатационных характеристик дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов комплекса. На 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний перспективного комплекса «Балкан» и последующее принятие на вооружение. Гранатомет устанавливается на станок-треногу, представляющую собой модифицированный станок гранатомета АГС-17 с установленным на задних опорах сиденьем для стрелка. Гранатомет «Балкан» штатно комплектуется оптическим прицелом. Разработчики увеличили калибр оружия до 40мм, применив также нестандартную для данного класса оружия конструкцию безгильзового боеприпаса с «улетающей» гильзой(камора метательного заряда составляет неотъемлемую часть корпуса гранаты и вылетает из ствола вместе с ней).

Вес — Гранатомёт со станком и прицелом — 32 кг; Коробка с 20 гранатами — 14 кг

Калибр АГС-40 — 40 мм

Скорострельность АГС-40 — 400 (очередями) выстрелов/мин

Максимальная дальность стрельбы — 2500 метров

  •  © oruzhie.info
http://rostec.ru/news/4521959

армия, гособоронзаказ, новое вооружение, испытания
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    12.01.1806:17:56

    Так, болтер в общих чертах уже готов, а вот разработчики лазгана чего-то телятся долго.    

    #995833
  • oleg repin oleg repin
    12.01.1809:18:21

    Я дилетант.Гильза тоже является поражающим элементом или просто вагончиком за гранатой вылетает из ствола?

    #995870
    • Нет аватара foxkeys
      12.01.1809:37:11

      Она, конечно, является. Но это не основная цель, ради которой боеприпас сделали именно таким. Основная — упрощение механики и уменьшение числа и величины векторов сил в механизме (что повышает точность). Т.к. исключается весь механизм (и вообще процесс) экстракции гильзы. Что особенно важно при ленточном питании.

      Поищите в ютубе видео работы механики любого пулемета с ленточным питанием (начиная от Максима). Там куча заморочек с извлечением патрона из ленты и последующим «выбросом» ленты в одно окно и гильзы в другое. А тут это все «лишнее»… Механика получается сильно проще и без лишних поперечных колебаний. Также уменьшается масса и повышается надежность.

      Почему так не делают все / не делали раньше? Вся фишка в боеприпасе… Он не так прост, как кажется…

      Отредактировано: foxkeys~11:41 12.01.18
      #995874
      • Нет аватара Евгений Медвежонков
        12.01.1811:56:01

        А при осечке гранату как извлекать? Нет, полноценный механизм экстракции обязан быть.

        #995919
        • Нет аватара foxkeys
          12.01.1812:33:33

          АГС-40

          Разряжание / извлечение при осечке и экстракция при стрельбе — это «две большие разницы», как говорят в Одессе. Причем, это совершенно различный процесс и во многих «обычных» пулеметах, кстати.

          Посмотрите, как затейливо это сделано у того же Максима, например.

          Вот в ручном оружии — там да, для разряжания чаще всего так или иначе используется «штатный» механизм экстракции. А вот у тяжелых пулеметов и, тем более, автоматических пушек — далеко не всегда.

          #995930
          • Нет аватара Сергей40
            12.01.1813:57:08

            Ещё вопрос от дилетанта. А дальность стрельбы не снижается от худшей аэродинамики гранаты с гильзой позади?

            #995956
            • Нет аватара foxkeys
              12.01.1814:18:22

              Нет, не влияет. По крайней мере существенно. В данном случае «гильза» это не то, что автоматный патрон, скажем. Тут это скорее «поддон». Впрочем, просто посмотрите:

              •  © modernfirearms.net

              40мм безгильзовая граната 7П39 — вид в разрезе и вид на донную часть (в центре капсюль и четыре окна для выхода пороховых газов, закрытых герметичными мембранами).

              © http://modernfirearms.net

              Обращаю внимание, на картинке это скорее всего макет. Реальная граната имеет более сложное устройство «сопел» и внутреннюю насечку на рубашке (для формирования осколков)

              Должно быть что-то вроде:

              •  © patronen.su

              © http://www.patronen.su

              За абсолютную достоверность картинки не ручаюсь. Но похоже на правду.

              К слову, по сравнению с АГС-17 дальность выросла с 1700 (или 1500?, склероз…) до 2500 метров (в первую очередь — за счет большего калибра, 40мм против 30)

              Ну и кроме дальности — сильно выросло и количество ВВ и осколков. Так что могущество боеприпасов АГС-40 существенно выше, чем у АГС-17

              Отредактировано: foxkeys~14:24 12.01.18
              #995965
              • Нет аватара Сергей40
                12.01.1814:24:57

                Так это не гранаты, а почти маленькие ракеты получаются?

                #995966
                • Нет аватара foxkeys
                  12.01.1814:35:44

                  Скорее — маленькие мины    

                  Принцип действия как у миномета.

                  Вообще, сходство есть. Но главное отличие от ракет — длительность горения заряда.

                  Грубо говоря — у ракеты заряд горит и после схода с направляющей / выхода из ТПК (а у некоторых так и вообще только после выхода, а из ТПК ракету выбрасывает отдельный вышибной заряд).

                  А здесь весь заряд сгорает сразу, еще до покидания ствола снарядом (в том числе для того, чтобы обеспечить работу автоматики — она тут газоотводная)

                  Отредактировано: foxkeys~14:37 12.01.18
                  #995968
                  • Нет аватара Сергей40
                    12.01.1814:53:19

                    Мне это всё больше нравится. А если появятся кумулятивные боеприпасы, то вражеской бронетехнике конец. Эффект будет похлеще чем при стрельбе из 30 мм автоматической пушки. Мне кажется, что против очереди из кумулятивных гранат не устоял бы даже немецкий «Тигр» времён Второй мировой войны, да ещё при такой дальности стрельбы.

                    #995979
                    • Нет аватара foxkeys
                      12.01.1815:15:14

                      Не думаю, что это имеет смысл…

                      Во первых — АГС предназначен в первую очередь для площадного поражения целей с рассеиванием по фронту или в глубину. Потому как если цель на прямой наводке — ее проще поразить из стрелкового оружия.

                      Так что нормальные командиры используют АГС если нужно поразить групповые цели, либо цели укрытые в окопах или складках местности (в оврагах, на обратных скатах высот и т. п.)

                      Во всех этих случаях цель не видна и наводка осуществляется «на два пальца от ориентира Х"

                      Во вторых — я интереса ради поискал — и не нашел ни одного кумулятивного боеприпаса меньше чем РКГ-3 (а эта граната, к слову, весит килограмм, против 0,43 кг у 7П39). Боюсь, при такой массе и габаритах кумулятивный заряд либо вообще не будет работать, либо будет неэффективным. Проще уж пирогелем тогда снарядить. При прямом попадании для легкой бронетехники его хватит за глаза…

                      #995993
                      • Нет аватара foxkeys
                        12.01.1815:24:46

                        P. S. Вот, нашел еще чуть поменьше, польскую GNPO

                        Но это «поменьше» хотя и имеет диаметр 40мм, зато длинной 274 mm — никак не вписывается в габариты… И бронепробиваемость довольно скромная — 80мм

                        #996001
                        • Нет аватара Сергей40
                          12.01.1816:09:11

                          Мне кажется, бронепробиваемости в 80мм будет достаточно для любого танка в борт и сверху, да ещё и очередью.

                          Ну, это так, фантазии.

                          #996040
                      • Нет аватара Сергей40
                        12.01.1815:26:18

                        Где-то попадалось, что «Апач» имеет 30 мм кумулятивные снаряды для своей пушки. Но я в этом деле не специалист, возможно и есть трудности с изготовлением при таких небольших габаритах и весе. И всё же, я бы предпочёл иметь ленту с кумулятивными боеприпасами, чем её не иметь.

                        #996004
                        • Нет аватара foxkeys
                          12.01.1815:47:33

                          Да, есть такой. M789

                          Но там с ним все… Непросто. Не показали они себя.

                          #996026
                    • Нет аватара zu1
                      12.01.1816:25:19

                      А если появятся кумулятивные боеприпасы, то вражеской бронетехнике конец.

                      Думается,что вражеская бронетехника просто шмальнет с дистанции км так 3.

                      Как на мой дилетантский взгляд, гораздо интереснее было бы соорудить ленту из противопехотных мин для «засеивания» направлений в случае, ежели времени в обрез, например.

                      Правда, что-то там с международными договоренностями вспоминается о противопехотных минах.

                      #996051
                      • Юрген Юрген
                        12.01.1816:34:42

                        Правда, что-то там с международными договоренностями вспоминается о противопехотных минах.

                        Россия их не подписала

                        #996058
                        • Нет аватара zu1
                          12.01.1816:46:33

                          Россия их не подписала

                          И это правильно, думается.

                          #996065
  • S G S G
    12.01.1813:44:18

    Имя не приживется. Быть ему баКЛаном всю жизнь

    #995947
  • Нет аватара Сергей40
    12.01.1814:11:42

    Интересно, а бывают кумулятивные боеприпасы под такой калибр? Вдруг заблудивший «Абрасм» удастся подстрелить.

    #995963
  • Максим Лысенко Максим Лысенко
    12.01.1816:16:04

    Наводил агс на цель, тяжеловатые у него гильзы.

    #996048
  • Нет аватара Ярусский
    12.01.1817:13:30

    А гранаты с программируемой дистанцией подрыва будут?

    #996075
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