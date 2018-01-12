Начато проведение общевойсковой эксплуатации нового 40-мм АГС-40 «Балкан»
В 2017 году начато проведение общевойсковой эксплуатации нового перспективного 40-мм гранатометного комплекса АГС-40 «Балкан», обеспечивающего существенное повышение могущества боевого применения и дальности стрельбы автоматических гранатометных комплексов заявил в интервью генеральный директор концерна «"Техмаш» (ГК Ростех). Комплекс «Балкан» по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения. Осуществляется усовершенствование комплекса в части повышения эксплуатационных характеристик дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов комплекса. На 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний перспективного комплекса «Балкан» и последующее принятие на вооружение. Гранатомет устанавливается на станок-треногу, представляющую собой модифицированный станок гранатомета АГС-17 с установленным на задних опорах сиденьем для стрелка. Гранатомет «Балкан» штатно комплектуется оптическим прицелом. Разработчики увеличили калибр оружия до 40мм, применив также нестандартную для данного класса оружия конструкцию безгильзового боеприпаса с «улетающей» гильзой(камора метательного заряда составляет неотъемлемую часть корпуса гранаты и вылетает из ствола вместе с ней).
Вес — Гранатомёт со станком и прицелом — 32 кг; Коробка с 20 гранатами — 14 кг
Калибр АГС-40 — 40 мм
Скорострельность АГС-40 — 400 (очередями) выстрелов/мин
Максимальная дальность стрельбы — 2500 метров
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