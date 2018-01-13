В Марий Эл открылась крупнейшая в России козья ферма‍ агрохолдинга «Лукоз»

13 января в д. Кочанур Сернурского района открылась новая козья ферма «Лукоз» на более чем 4 тысячи голов. Инвестиции в данный проект составили около 60 млн руб. Ввод в строй новой козьей фермы позволит «Лукозу» увеличить надои молока и довести их до 2,5 тыс. т в год.

Это новый этап развития одного из агрохолдингов Марий Эл, который позволит увеличить поголовье коз более чем в два раза, и укрепить статус «Лукоза», как самого крупного в стране производителя козьего молока и как крупнейшую козью ферму не только в России, но и в Европе.

Новая козья ферма располагается на территории заброшенного хозяйства, которое полностью реконструировали. Было приобретено новое оборудование и обновлен машинно-тракторный парк.

По итогам 2017-го выручка агрохолдинга от продажи продукции составила 1 млрд 237 млн руб. Во все уровни бюджетов отчислено налогов и сборов на общую сумму в 79 млн рублей.

Ежегодно перерабатывается более 1,6 тыс. тонн козьего молока.

В 2018-м году в Йошкар-Оле начнется реализация еще одного крупного проекта агрохолдинга — строительство завода по производству детского питания. Работы начнутся в первом квартале 2018 года, а первая продукция поступит на прилавки магазинов уже через 10-12 месяцев.