Российские авиакомпании поставили исторический рекорд

За 2017 год количество перевезенных пассажиров превысило 105,4 миллиона человек

2017 год стал абсолютным рекордсменом по количеству пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями. Если в 2016 году таковых было 88,559 миллиона человек, что на 3,8% меньше, чем в 2015 году, то за 2017 год перевезено, по подсчетам «Финансы.рф», более 105,4 миллиона человек. Для анализа использовались данные за последний месяц 2016 года и динамика изменения перевозок за 11 месяцев 2017 года. В декабре 2016 года при этом было перевезено 6,654 миллиона человек, при этом по сравнению с декабрем 2015 года он вырос на 20,3%: по внутренним направлениям рост составил 15,4%, а по внешним — 29,8%.

Официальные данные есть пока за январь-ноябрь 2017 года — 97,5 миллиона перевезенных гражданской авиацией человек, что на 19,1% за первые 11 месяцев 2016 года. Пассажирооборот вырос еще больше — на 20,2%, до 238,9 миллиарда пассажиро-километров.

Итоговый результат 2017 года становится самым лучшим для российской гражданской авиации, превзойдя предыдущее максимальное значение, зафиксированное в 2014 году на уровне 92 миллиона человек. Высокая конкуренция на внутренних авиалиниях привела к тому, что упала средняя стоимость билета. Кроме того, укрепление рубля в 2017 году повлекло снижение рублевой стоимости перелета и по некоторым направлениям полетов за рубеж.

Напомним, что президент России Владимир Путин связывал увеличение туристического потока в Чехию, а также многокрактный подъем числа посещающих Турцию с ростом реальных доходов населения.

В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу, так что с большой вероятностью рекорд по перелетам 2017 года будет обновлен, а общее число перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями, как на внутренних, так и на внешних линиях, превысит 110 миллионов человек.