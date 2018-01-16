«Гражданские самолеты Сухого» произвели 34 SSJ100 в 2017 году

АО «Гражданские самолеты Сухого» наращивает темпы производства SSJ100. В уходящем году произведено 34, а поставлено 30 самолётов.

Также по итогам года расширился список эксплуатантов лайнера. В то же время, продолжаются работы по сертификации различных модификаций. АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») в этом году выпустило 34 самолёта семейства SSJ100, говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Напомним, в 2016 году компания произвела 22 машины, а в 2015 — 17 самолётов. При этом различным заказчикам поставлено 30 воздушных судов. По состоянию на декабрь 2017 года, уточняется в сообщении, у российских и зарубежных эксплуатантов летают более 100 ВС SSJ100. В 2017 году самолёты поставлялись преимущественно лизинговым компаниям «ВЭБ-Лизинг» (контракт на 20 бортов в интересах «Аэрофлота» был заключён в ходе МАКС-2017) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В частности, ГТЛК передала новой российской авиакомпании «Азимут» четыре самолёта. Весной парк «Азимута» должны пополнить ещё четыре машины, на четыре дополнительных самолёта подписан опцион. Кроме того, у SSJ100 в минувшем году появился ещё один зарубежный эксплуатант: Brussels Airlines получила три ВС в мокрый лизинг от ирландской CityJet. Продолжилась сертификация различных модификаций SSJ100. Так в мае были завершены работы по сертификации в Европейском агентстве по безопасности полётов (EASA) модификации SSJ100B100 с увеличенной тягой двигателя. Напомним, двигатели SaM-1461S18, установленные на машине, обеспечивают максимальную взлётную тягу до 8055 кг, что сокращает разбег на 10% относительно базовой версии SSJ100. Под конец года на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова «Раменское» (г. Жуковский Московской области) состоялся первый полет SSJ100 с установленными законцовками крыла. По сообщению производителя, установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлётно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%. По словам генерального директора АО «ГСС», внедрение законцовок крыла (они могут устанавливаться как на новые самолёты, так и на находящиеся в эксплуатации) обеспечит авиакомпаниям экономию до 5 млн рублей в год на один SSJ100. Также прошедшая в 2017 году сертификация дополнительных топливных баков позволила предложить заказчикам бизнес-версии SSJ100 дальность полёта до 7 тыс. км. Министр промышленности и торговли РФ накануне заявил, что в 2018 году планируется поставить заказчикам 30 самолётов. Напомним, по оценке «ГСС» (прогноз рынка ОАК представила на МАКС-2017) общий спрос в сегменте 100-местных ВС с 2017 по 2036 годы может превысить 2,3 тыс. самолётов. Производитель намерен поставить от 170 до 180 SSJ100 различных модификаций, в том числе и бизнес-версий. Задача АО «ГСС» на ближайший период — «выход на новые рынки, развитие эффективной системы послепродажного обслуживания в разных регионах мира, формирование конкурентных финансовых предложений в части продаж, лизинговых схем, а также обучения персонала авиакомпаний», — резюмируется в сообщении компании.