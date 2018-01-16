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Авиация

«Гражданские самолеты Сухого» произвели 34 SSJ100 в 2017 году

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АО «Гражданские самолеты Сухого» наращивает темпы производства SSJ100. В уходящем году произведено 34, а поставлено 30 самолётов.

Также по итогам года расширился список эксплуатантов лайнера. В то же время, продолжаются работы по сертификации различных модификаций. АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») в этом году выпустило 34 самолёта семейства SSJ100, говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Напомним, в 2016 году компания произвела 22 машины, а в 2015 — 17 самолётов. При этом различным заказчикам поставлено 30 воздушных судов. По состоянию на декабрь 2017 года, уточняется в сообщении, у российских и зарубежных эксплуатантов летают более 100 ВС SSJ100. В 2017 году самолёты поставлялись преимущественно лизинговым компаниям «ВЭБ-Лизинг» (контракт на 20 бортов в интересах «Аэрофлота» был заключён в ходе МАКС-2017) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В частности, ГТЛК передала новой российской авиакомпании «Азимут» четыре самолёта. Весной парк «Азимута» должны пополнить ещё четыре машины, на четыре дополнительных самолёта подписан опцион. Кроме того, у SSJ100 в минувшем году появился ещё один зарубежный эксплуатант: Brussels Airlines получила три ВС в мокрый лизинг от ирландской CityJet. Продолжилась сертификация различных модификаций SSJ100. Так в мае были завершены работы по сертификации в Европейском агентстве по безопасности полётов (EASA) модификации SSJ100B100 с увеличенной тягой двигателя. Напомним, двигатели SaM-1461S18, установленные на машине, обеспечивают максимальную взлётную тягу до 8055 кг, что сокращает разбег на 10% относительно базовой версии SSJ100. Под конец года на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова «Раменское» (г. Жуковский Московской области) состоялся первый полет SSJ100 с установленными законцовками крыла. По сообщению производителя, установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлётно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%. По словам генерального директора АО «ГСС», внедрение законцовок крыла (они могут устанавливаться как на новые самолёты, так и на находящиеся в эксплуатации) обеспечит авиакомпаниям экономию до 5 млн рублей в год на один SSJ100. Также прошедшая в 2017 году сертификация дополнительных топливных баков позволила предложить заказчикам бизнес-версии SSJ100 дальность полёта до 7 тыс. км. Министр промышленности и торговли РФ накануне заявил, что в 2018 году планируется поставить заказчикам 30 самолётов. Напомним, по оценке «ГСС» (прогноз рынка ОАК представила на МАКС-2017) общий спрос в сегменте 100-местных ВС с 2017 по 2036 годы может превысить 2,3 тыс. самолётов. Производитель намерен поставить от 170 до 180 SSJ100 различных модификаций, в том числе и бизнес-версий. Задача АО «ГСС» на ближайший период — «выход на новые рынки, развитие эффективной системы послепродажного обслуживания в разных регионах мира, формирование конкурентных финансовых предложений в части продаж, лизинговых схем, а также обучения персонала авиакомпаний», — резюмируется в сообщении компании.

https://www.aviaport.ru/news/2017/12/29/512149.html

АО "Гражданские самолеты Сухого", ГСС, SSJ100, авиация
  • oleg repin oleg repin
    16.01.1809:25:52

    Для повышения спроса ключевые слова «развитие эффективной системы после продажного обслуживания в разных регионах мира».

    #997235
    • Нет аватара Ил-2
      16.01.1810:22:14

      Принято решения о направлении 7-8 млрд. рублей на развитие системы обслуживания SSJ100 и следующих машин модельного ряда начиная с 2018 года

      #997259
  • asskassk100 . asskassk100 .
    16.01.1811:57:54

    складывается впечатление что производственные мощности превышают количество заказчиков готовых принять самолёт в эксплуатацию.

    #997285
  • Нет аватара KJA
    16.01.1811:58:06

    Что слышно по новым самолетом интерджета?

    #997286
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    • Sergio Buk Sergio Buk
      16.01.1812:30:04

      «Источник на немецком языке, так что нет смысла его тут указывать».

      Ахахахха, зачет!    

      #997301
    • Нет аватара Ил-2
      16.01.1813:55:41

      И в связи с этим мексиканцы докупили еще 10 машин))

      Отредактировано: Ил-2~14:46 16.01.18
      #997374
    • Al Al Al Al
      16.01.1815:08:17

      Плиз ссылку на «источник на немецком языке».

      Отредактировано: Al Al~15:09 16.01.18
      #997397
        • Sergio Buk Sergio Buk
          16.01.1815:38:57

          Я так полагаю, что вы помогли коллеге? Хотя и не на немецком.

          Даже по этой ссылке "По крайней мере, именно это утверждает Bloomberg в обзоре третьего по величине перевозчика Мексики. Авиакомпания подтвердила агентству факт приземления самолётов, но замечает, что это не вредит общим финансовым показателям".

          Что в основном пишет Блумберг, когда это касается РФ, не секрет. Отсюда у них возникла и канибализация и т. п. Отсюда и в заметке возникло это"По крайней мере, именно это утверждает Bloomberg", т.к. даже журналист понимает, что ссылаться на Блумберг нужно с осторожностью.

          А по второй ссылке:

          "Это не «проблема», а скорее «неприятность»: производитель двигателей обеспечивает должный уровень поддержки, включая силовые установки на подмену".

          "Как мы и ожидали, некоторые проблемы присутствовали. Как и в любой новой модели. Мы удовлетворены: эта машина — настоящий печатный станок."

          Ну и "Средний глобальный коэффициент готовности Sukhoi Superjet — около 99%"

          Т.е. все статьи по ссылкам являются практическими хвалебными, так что какой смысл про них вообще был вспоминать персонажу выше, непонятно.

          Ну и да, как уже написали, отсюда и покупка еще 10 машин. Невыгодно жеж!

          Отредактировано: Sergio Buk~15:45 16.01.18
          #997404
          • reg.sa666 reg.sa666 reg.sa666 reg.sa666
            16.01.1816:10:05

            Я Вам помог. Просили ссылку — получите. На здоровье.

            Мне доказывать ничего не нужно, я в блумбергах не работаю.

            #997408
  • Михаил Булеев
    16.01.1812:04:28

    «Производитель намерен поставить от 170 до 180 SSJ100 различных модификаций, в том числе и бизнес-версий"

    Очень невнятно написано. 170-180 самолётов — это за какой период? Это в принципе слишком незначительная доля от оценочной потребности в 2,3 тысячи самолётов. Даже если выпускать по 30 самолётов в год — это всего 6 лет работы из 20. А в общем и целом, на мой взгляд, ГСС надо выходить на уровень хотя бы в 50 самолётов за год. И хотелось бы в 2018 году услышать, наконец, о новых крупных контрактах.

    #997288
  • Нет аватара mik88
    16.01.1812:11:37

    установка саблевидных законцовок позволяет… снизить расход топлива не менее чем на 3%… обеспечит авиакомпаниям экономию до 5 млн рублей в год на один SSJ100

    Ё-моё. Если это так, то почему самолет не проектировался сразу с этими законцовками, что было бы логично и дешевле. Что-то тут не так. Или приведенные цифры просто маркетинг или в ГСС сидят полные профаны, что как-то не получается…

    #997292
    • Нет аватара Ил-2
      16.01.1813:44:58

      Параллельно с самолетом дорабатывают и испытывают крыло. Сразу было нельзя — перетяжеляло крыло, а после уже можно

      #997367
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    16.01.1814:19:49

    Это очень хороший результат! Так и надо держать.

    Это почти 3 самолета каждый месяц, точнее 2.83

    Самолеты делать это все же не пирожки печь и даже не собирать грузовики на потоке.

    Поэтому плюс! Такой темп очень хороший.

    Главное маркетинг, чтобы можно это было все продавать. Сам по себе отличный самолет и его коммерческая будущая жизнь еще впереди. Я так считаю. Мир большой, стран много, больше сотни. А делают самолеты такого типа 5 стран, не больше.

    #997380
  • Нет аватара Tula
    16.01.1815:06:10

    Три самолета в месяц — отличный результат. Один из немногих толковых постсоветских проектов.

    #997396
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    16.01.1815:30:00

    Для решения проблем мексиканского Интерджета (если у них такие есть) можно и нужно связаться с ними на уровне правительства России. Чем мы можем им помочь решить их проблемы? Что их беспокоит? Я имею ввиду только техническую сторону эксплуатации самолетов, но не финансовую. Не подумайте неправильно.

    Мы заинтересованы в этом, так же как они. Решение проблем у компаний, связанных с технической стороной эксплуатации, мы также заинтересованы их решать.

    Конечно если эти проблемы возникли не по дурости, скажем из-за ошибок пилотирования и тому подобное.

    #997402
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