Добавить статью
Фотофакты

Строительство круизного лайнера на ССЗ «Лотос»

Пассажирское круизное судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, строящееся на ССЗ «Лотос».

Носовая оконечность судна:

  •  © Фото из открытых источников

Кормовая оконечность судна:

  •  © Фото из открытых источников

Будущая верхняя палуба судна:

  •  © Фото из открытых источников

Центральная часть корпуса судна уже имеет высоту 3-х палуб:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта jilkin.ru


Астраханская область, Нариманов, ССЗ "Лотос", пассажирское судно, PV300VD
  • александр столярчук александр столярчук
    18.01.1801:15:03

    А когда планируется к сдаче, известно?

    #997979
    • A_SEVER A_SEVER
      18.01.1801:25:19

      А когда планируется к сдаче, известно?
      В следующем году, но есть сомнение что успеют.

      #997988
  • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
    18.01.1801:45:55

    Макета нет?   

    #998019
    • A_SEVER A_SEVER
      18.01.1801:48:57

      Макета нет?
      Картинки есть!    
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~01:50 18.01.18
      #998024
      • Vovantro Vovantro
        18.01.1805:56:48

        Красивый!    

        Интересно, где он круизить будет? Хочу покататься.    

        #998104
  • Нет аватара Shalalak
    18.01.1807:15:12

    А как решается такой вопрос, что у нас уже есть корабль «Петр Великий»? Правда тот — боевой корабль, а это — пассажирское судно, но тем не менее?

    Отредактировано: Shalalak~07:15 18.01.18
    #998121
  • Katamaran Katamaran
    18.01.1807:20:11

    Что меня радует, что эти суда такие огромные, что не влазят в объектив полностью

    #998122
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,