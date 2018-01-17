Строительство круизного лайнера на ССЗ «Лотос»
Пассажирское круизное судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, строящееся на ССЗ «Лотос».
Центральная часть корпуса судна уже имеет высоту 3-х палуб:
Фото с сайта jilkin.ru
Пассажирское круизное судно «Пётр Великий» проекта PV300VD, строящееся на ССЗ «Лотос».
Центральная часть корпуса судна уже имеет высоту 3-х палуб:
Фото с сайта jilkin.ru
18.01.1801:15:03
18.01.1801:25:19 В следующем году, но есть сомнение что успеют.
18.01.1801:45:55
18.01.1801:48:57 Картинки есть!
18.01.1805:56:48
18.01.1807:15:12
18.01.1807:20:11