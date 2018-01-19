Приписной парк пассажирских вагонов Дальневосточного филиала АО «ФПК» пополнился 30 новыми плацкартными вагонами. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

После присвоения бортовых номеров выгоны пополнят составы пассажирского поезда № 99/100 сообщением Владивосток — Москва. Сегодня этот маршрут обслуживают 15 пар поездов, в каждом из которых появится по два новых вагона.

Плацкартные вагоны производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» оснащены кондиционерами, биотуалетами и системами видеонаблюдения. Безопасность пассажиров обеспечивают двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными тонированными стеклами, пожарная сигнализация и система пожаротушения. Вибрация снижена благодаря особым материалам в теплоизоляции пола и кузова, каждая полка оснащена разъемами USB. Отметим, средний возраст пассажирских вагонов на Дальневосточной магистрали превышает 20 лет.

Ранее Gudok.ru сообщал о поступлении на ДВЖД 26 новых вагонов, которые сейчас эксплуатируются на маршрутах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Благовещенск и Тында — Благовещенск.