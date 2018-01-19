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Транспорт и логистика

На ДВЖД поступили 30 новых плацкартных вагонов для работы на маршруте Владивосток — Москва

  •  © img-fotki.yandex.ru

Приписной парк пассажирских вагонов Дальневосточного филиала АО «ФПК» пополнился 30 новыми плацкартными вагонами. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

После присвоения бортовых номеров выгоны пополнят составы пассажирского поезда № 99/100 сообщением Владивосток — Москва. Сегодня этот маршрут обслуживают 15 пар поездов, в каждом из которых появится по два новых вагона.

Плацкартные вагоны производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» оснащены кондиционерами, биотуалетами и системами видеонаблюдения. Безопасность пассажиров обеспечивают двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными тонированными стеклами, пожарная сигнализация и система пожаротушения. Вибрация снижена благодаря особым материалам в теплоизоляции пола и кузова, каждая полка оснащена разъемами USB. Отметим, средний возраст пассажирских вагонов на Дальневосточной магистрали превышает 20 лет.

Ранее Gudok.ru сообщал о поступлении на ДВЖД 26 новых вагонов, которые сейчас эксплуатируются на маршрутах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Благовещенск и Тында — Благовещенск.

http://www.gudok.ru/news/?ID=1399671

ТВЗ, РЖД, ДВЖД, транспорт, вагоностроение
  • oleg repin oleg repin
    19.01.1809:46:01

    Фото интерьера в студию!

    #998747
    • A_SEVER A_SEVER
      19.01.1809:58:10

      Фото интерьера в студию!
      Вы никогда не видели плацкартный вагон?    

      #998760
      • Игорь Brick
        19.01.1810:41:51

        Интересно посмотреть на людей после недельного путешествия в плацкате.

        #998775
        • A_SEVER A_SEVER
          19.01.1811:05:38

          после недельного путешествия в плацкате

          Но ведь не все пассажиры едут от Владивостока до Москвы, у этого поезда более 120 остановок. Если надо доехать от Владивостока до Хабаровска или от Читы до Иркутска, то вполне можно взять и плацкарт.

          #998778
        • Нет аватара brat_po_razumu
          19.01.1811:28:52

          Это состояние будет несравнимо лучше, чем у американца после поездки на автобусе из, скажем, Лос-Анжелеса в Новый Орлеан или Нью-Йорк.

          Бо сутками (до Нью-Йорка — более 3 суток) сидеть с поджатыми коленками в американском автобусе с чипсами и кока-колой — это тебе не комфортно путешествовать российскими поездами РЖД, вволю выспавшись на свежем белье, попив с утра ароматного чаю со свежей выпечкой и пообедав наваристым борщом в вагоне-ресторане.

          Отредактировано: brat_po_razumu~17:27 19.01.18
          #998782
          • Нет аватара stadtisch
            19.01.1819:57:51

            Да бог с ними американцами,я тоже не представляю неделю на плацкартном месте…

            #998975
        • Нет аватара Polukrovkarus32877
          19.01.1811:29:10

          Ехал 5 дней от Иркутска до Москвы на читинской 69ке.Все было нормально.

          Отредактировано: Polukrovkarus32877~11:29 19.01.18
          #998783
          • Нет аватара brat_po_razumu
            19.01.1811:40:55

            Естественно — а что же может быть ненормального?

            Выспался, умылся, попил чаю с бутербродиками, почитал свежую газету или книгу, посмотрел в окно, побеседовал со спутниками, прогулялся по перрону на промежуточной остановке, мороженого там себе купил, сходил пообедал в вагон-ресторан…

            Что же здесь может быть ненормального-то?

            #998789
            • alex4spb alex4spb
              19.01.1812:34:05

              если б ещё душ был…

              #998809
              • Нет аватара Argonaft
                19.01.1812:41:32

                если б ещё душ был…

                •  © img1.liveinternet.ru

                   

                #998812
                • Нет аватара Arsenic
                  19.01.1814:38:50

                     

                  #998872
                  • Нет аватара Polukrovkarus32877
                    19.01.1815:34:52

                    Душ есть.Услуга «Душ в поезде» стоит 150 рублей официально.Душ в штабном вагоне-идешь и моешься.

                    #998889
                    • Нет аватара Smotritel
                      19.01.1820:45:08

                      В поезде порядка 500-600 человек и на всех один душ? Да даже если 50 пассажиров пожелает помыться, это сколько областей своей очереди ожидать?

                      #998995
              • Нет аватара 0SD0S
                19.01.1814:56:05

                Душ есть в двухэтажных купейных…

                Пусть закупят    

                #998880
          • Нет аватара mik88
            19.01.1820:14:40

            Вот и я говорю -нормально. В свое время студентами работали проводниками и как-то сподобились от Питера до Иркутска прокатиться да еще так получилось, что без вагона-ресторана. Мы с напарником на плацкарт,не знаю сколько десятков км набегали, разнося чай по три раза в день да все 10 дней. Зато наглядно поняли, что страна у нас действительно БОЛЬШАЯ, а начиная с Урала еще и невиданной красоты. Во всяком случае воспоминания такие остались.

            #998982
        • Нет аватара Ego
          19.01.1813:56:19

          Я в детстве ездил из Краснокаменска(Читинская область) в Рыбинск(Ярославская область) — 8 дней. Там же мылись. После глюки начинаются, везде мерещится ту-ду…ту-дууу…, ту-ду…ту-дууу…Больше всего нравилось Байкал проезжать, там красота, вода чистейшая и тоннели. Кедровые орехи и омуля с картошкой брали на остановках.

          Отредактировано: Ego~14:02 19.01.18
          #998853
          • Нет аватара Starik
            19.01.1819:33:09

            Понимаю, вы ездили до 1959 года, когда плотина Иркутской ГЭС затопила ж.д. вдоль Ангары! Сейчас можно проехать вдоль Байкала только от истока Ангары до ст.Слюдянка, ездил в 1970-м! Красотище неописуемая!

            #998966
        • Человек Человек
          19.01.1815:29:28

          Посмотрите на любого человека которому за 50,

          9-10 из 10 ездили в плацкарте,

          5-6 из 10 3-4 дня в пути,

          как минимум 2 5-7 дней в пути.   

          #998887
          • Нет аватара stadtisch
            19.01.1820:07:41

            школьниками в СССР путешествовали по стране в плацкартных,и в «Смену» совмина СССР в Крым нас тоже везли в плацкартных,самолет таки лучше)

            #998980
        • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
          19.01.1816:18:56

          Да нормально будет. В таких вагонах нормальная вентиляция и шумоизоляция. Раньше ещё студентом с друзьями ездил в Феодосию нам однажды попался новый состав. Оставил приятное впечатление.

          #998901
  • Нет аватара Polukrovkarus32877
    19.01.1811:27:56

    Наконец-то!

    Дешевая «Сотка» была сущим испытанием для пассажиров,по сравнению с дорогой фирменнной «Россией»,тоже ходящей по этому маршруту.

    Отредактировано: Polukrovkarus32877~11:28 19.01.18
    #998781
  • box320 box320
    19.01.1813:08:50

    Не высыпаюсь я в плацкарте, мягко говоря. Когда каждые 30 минут об твои ноги кто-то жестко спотыкается, удовольствие ото сна быстро стремится к нулю.

    Если уж хочется сэкономить, лучше взять сидячий вагон. Комфорт откидного сиденья в таком вагоне не сравним с автобусом — там реально можно расслабиться и поспать.

    И цена более цем приемлема: последний раз так ездил Москва-Казань за 600 рублей. Плацкартный тогда же стоил 1200, а купе — вдвое дороже плацкарты.

    Отредактировано: box320~13:13 19.01.18
    #998832
    • CosmonautTV CosmonautTV
      19.01.1813:33:08

      Отрастят длинные ноги, а потом жалуются        Я если попадаю в плацкарт, ложусь головой к проходу, позволяет ноги прокинуть в промежуток между наружней стенкой и полкой, а на первом «этаже» вообще нет такой проблемы. Хотя вот если честно, я бы на месте конструкторов ТВЗ, добавил бы боковушечку на край верхней полки полки, ну так удобнее подушку устроить и тупить в окошко на пейзажи. И зановесочки придумал бы на полки. А на месте манагеров нашей пассажирской компании начал бы выдавать в аренду пассажирам автономные точечные светодиодные светильники. А чай подавал бы в кружках непроливайках, что бы пассажиры с верхних полок могли тоже чаем или кофе побаловаться, особенно теперь когда пассажирам с нижних полок разрешили не пускать к себе верхних. Во!, и в связи с этим добавил бы наверх каких подстаканников.

      Отредактировано: CosmonautTV~13:33 19.01.18
      #998846
      • Нет аватара stadtisch
        19.01.1820:37:47

        ноги,зараза,и в самолетах мешают в s7 в отсутствие пассажиров пересаживали к кабине) и ваэрофлот тоже)

        #998990
    • Нет аватара brat_po_razumu
      19.01.1814:12:57

      (не сочти за упрек, просто вспомнилось)

      Не высыпаюсь я в плацкарте, мягко говоря.

      …На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось.

      - Ах, ужасно плохо! — отвечала принцесса. — Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели! Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках! Это просто ужас что такое!

      Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха! Такой нежной может быть только настоящая принцесса.

      #998860
  • Login_off Login_off
    19.01.1813:26:30

    Привет!

    Мне кажется, в одноэтажных вагонах тоже нужно избавляться от 2го тамбура, а на его месте располагать третий туалет или душ

    Login_off

    #998843
    • CosmonautTV CosmonautTV
      19.01.1813:46:44

      Душ это вряд ли, представляете какой запас воды нужен чтобы удовлетворить потребность 54 человек. А вот третий туалет да. Хотя это повлечёт за собой глобальное изменение конструкции переходов между вагонами, а это уже вряд ли конструкторы на это пойдут.

      #998850
      • Login_off Login_off
        19.01.1814:05:49

        Привет!

        Сейчас есть душ в вагоне начальника, стоит 150 руб, на весь поезд, кому нужно тот воспользуется, естественно это не бесплатно и с ограничением по воде, проблем не вижу

        Login_off

        Отредактировано: Login_off~14:06 19.01.18
        #998857
        • CosmonautTV CosmonautTV
          19.01.1814:20:44

          Да яж нипротиф ниразу))) Но как говорю встаёт вопрос глобального конструкционного треша, да исовсем без тамбуров с прямым переходом из вагона в вагон в нашем климате никак низя. К тому же пожарная безопасность и всё такое.

          Отредактировано: CosmonautTV~14:49 19.01.18
          #998866
      • Нет аватара Arsenic
        19.01.1814:44:03

        Душ не так уж много воды потребляет, учитывая габариты вагона разместить бак литров на 500-1000 не такая уж проблема, к тому же на станциях можно пополнять.

        #998875
        • CosmonautTV CosmonautTV
          19.01.1814:53:00

          Конечно это не мега проблема, но с другой стороны, а насколько увеличится простой на допустим крупных станциях для пополнения танков водой у каждого вагона? У РЖДшников действует тоже принцип что и у авиаторов, подвижный состав приносит прибыль только во время движения.

          P/S Вообще помнится ТВЗ предлагал специальный стирально помывочный вагон как раз для таких маршрутов.

          Отредактировано: CosmonautTV~15:30 19.01.18
          #998879
          • alex4spb alex4spb
            19.01.1815:47:46

            норматив потребления воды (зависит от региона) примерно 3 куба на человека в месяц. это около 100л в сутки, с учётом стирки, готовки и т. д.

            ну пускай (для поезда) будет 50л/чел.

            итого: 50×54= 2700л (чуть менее 3 кубов)

            для сравнения: у паровоза П36 бак был на 50 кубов!

            и расход воды никак не менее 10 кубов на 100 км.

            #998892
        • Нет аватара stadtisch
          19.01.1820:19:18

          пополнять

          #998985
  • Maksim Starostin
    19.01.1814:04:07

    А я вот ездил в тайском плацкарте. Так там лежанки на время сна закрывают занавесками!

    •  © img.tourister.ru

    •  © img.tourister.ru

    #998856
    • alex4spb alex4spb
      19.01.1814:18:14

      Так там лежанки на время сна закрывают занавесками!

      •  © 333v.ru

      #998865
      • Maksim Starostin
        19.01.1814:21:51

        Ага, но с тех пор ж/д в США убили, а ведь так лампово было    

        #998868
    • Человек Человек
      19.01.1815:31:43

      Вот если у нас протяжённость жд будет как на Тайване, то и вагоны будут такие же.

      #998888
    • Алексей М Алексей М
      19.01.1816:19:05

      За занавесочками духотища    Лично я против

      #998902
    • Нет аватара stadtisch
      19.01.1820:21:15

      я не помещусь))

      #998986
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