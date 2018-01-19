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Медучреждения

Новости здравоохранения

Сарапул приступил к практической реализации проекта государственно-частного партнёрства по созданию отделения гемодиализа.Лечение бесплатно.

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На данный момент процедуру в отделении получают 75 человек. Но имеющиеся мощности позволяют принимать до 90 пациентов.

Отделение создано на базе Сарапульской городской больницы — в помещении неиспользуемого и некогда аварийного пищеблока. Общий объем инвестиций — 50 млн рублей. Бюджетные средства не привлекались.

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Отделение анестезиологии и реанимации Ростовского онкоинститута торжественно открыто после капитального ремонта

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В Улан-Удэ открылся детский реабилитационный центр

Центр состоит из двух блоков, в которых расположены 16 кабинетов. В блоке «А» помимо услуг дневного стационара, проводятся физиотерапевтические процедуры, парафинотерапия, массаж. Дополнительно в блоке «Б» организованы семь подразделений: два кабинета врачебного приёма, зал кинезитерапии, зал лечебной физкультуры, отделение гидротерапии, состоящее из бассейна для проведения кинезитерапии в воде и гидромассажной ванны, комната для развития мелкой моторики и психологических тренингов, комната дневного пребывания отделения паллиативной помощи детям.

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В центре установлено оборудование для лечебных процедур — гидрокинезитерапии в бассейне и гидромассажной ванне Хаббарда, Бобат-терапия, терапия по методике «Экзарта», стабилоплатформа и тредмил с биологической обратной связью и игровыми компьютерными программами, стенды для развития мелкой моторики с элементами методики Монтессори. Расширен спектр услуг аппаратной физиотерапии, медицинского массажа, комплексного лечения в условиях дневного стационара. При проведении полного комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий будут предоставляться диагностические услуги — электроэнцефалография, ультразвуковое исследование, аудиотестирование, электронейромиография и др. В центре будут работать 62 человека.

  •  © egov-buryatia.ru

В Урюпинской ЦРБ после капитального ремонта открыты детское и хирургическое отделения

Что касается операционного блока, то здесь капитальный ремонт не проводился 35 лет, с момента открытия основного здания больницы в 1982 году. Площадь и количество помещений не соответствовали современным требованиям. Проведенные в отделении работы включают не только перепланировку помещений, но и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, замену кабельных линий и оборудования автоматической системы пожарной сигнализации, а также системы медицинского газоснабжения и вентиляции.

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После масштабного обновления в отделении возобновит свою работу операционная, оснащенная рентгеновским аппаратом: оборудование позволяет осуществлять рентген-контроль выполняемых манипуляций непосредственно во время проведения оперативных вмешательств.

В Некрасовской районной больнице Ярославской области завершен ремонт помещений двух отделений — детского и инфекционного

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В здании заменены перекрытия, сети электроснабжения, инженерные коммуникации, а также окна и двери. Восстановлены перегородки, сделаны полы на 1-м и 2-м этажах, выполнены отделочные работы.

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Также передан районной больнице автомобиль скорой помощи

В поселке Балезино Удмуртии открылась поликлиника для взрослых и детей

Важно, что здесь можно будет получить помощь по стандартному полису ОМС, просто обратившись к нужному врачу. В этом отношении новая клиника будет функционировать точно так же, как любая районная поликлиника. При этом более 5 000 пациентов будут закреплены за этой больницей по месту жительства, а остальные жители поселка при желании смогут написать заявление, чтобы их принимали врачи данного медучреждения.

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Здесь можно будет пройти все базовые обследования, получить консультации таких специалистов как педиатр, терапевт, гинеколог, хирург, лор и многих других, сдать необходимые анализы. Работать с пациентами будут врачи из Балезинской центральной больницы и специалисты из Ижевска. Все они — настоящие профессионалы своего дела, имеющие огромный опыт работы и высокую квалификацию.

  •  © udmurt.ru

Кроме того, в новой поликлинике предусмотрена палата дневного стационара для взрослых, а также кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться в экстренном случае — например, при резком ухудшении состояния или обострении какого-либо заболевания. Работать этот кабинет будет по тому же принципу, что и в обычной районной поликлинике.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=318591

здравоохранение
  • Human RS Human RS
    19.01.1820:27:54

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    #998988
    • Human RS Human RS
      19.01.1820:31:48

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      •  © egov-buryatia.ru

      •  © egov-buryatia.ru

      •  © volgograd.ru

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      •  © yarregion.ru

      •  © yarregion.ru

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