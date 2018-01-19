Новости здравоохранения

Сарапул приступил к практической реализации проекта государственно-частного партнёрства по созданию отделения гемодиализа.Лечение бесплатно.

На данный момент процедуру в отделении получают 75 человек. Но имеющиеся мощности позволяют принимать до 90 пациентов.

Отделение создано на базе Сарапульской городской больницы — в помещении неиспользуемого и некогда аварийного пищеблока. Общий объем инвестиций — 50 млн рублей. Бюджетные средства не привлекались.

Отделение анестезиологии и реанимации Ростовского онкоинститута торжественно открыто после капитального ремонта

В Улан-Удэ открылся детский реабилитационный центр

Центр состоит из двух блоков, в которых расположены 16 кабинетов. В блоке «А» помимо услуг дневного стационара, проводятся физиотерапевтические процедуры, парафинотерапия, массаж. Дополнительно в блоке «Б» организованы семь подразделений: два кабинета врачебного приёма, зал кинезитерапии, зал лечебной физкультуры, отделение гидротерапии, состоящее из бассейна для проведения кинезитерапии в воде и гидромассажной ванны, комната для развития мелкой моторики и психологических тренингов, комната дневного пребывания отделения паллиативной помощи детям.

В центре установлено оборудование для лечебных процедур — гидрокинезитерапии в бассейне и гидромассажной ванне Хаббарда, Бобат-терапия, терапия по методике «Экзарта», стабилоплатформа и тредмил с биологической обратной связью и игровыми компьютерными программами, стенды для развития мелкой моторики с элементами методики Монтессори. Расширен спектр услуг аппаратной физиотерапии, медицинского массажа, комплексного лечения в условиях дневного стационара. При проведении полного комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий будут предоставляться диагностические услуги — электроэнцефалография, ультразвуковое исследование, аудиотестирование, электронейромиография и др. В центре будут работать 62 человека.

В Урюпинской ЦРБ после капитального ремонта открыты детское и хирургическое отделения

Что касается операционного блока, то здесь капитальный ремонт не проводился 35 лет, с момента открытия основного здания больницы в 1982 году. Площадь и количество помещений не соответствовали современным требованиям. Проведенные в отделении работы включают не только перепланировку помещений, но и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, замену кабельных линий и оборудования автоматической системы пожарной сигнализации, а также системы медицинского газоснабжения и вентиляции.

После масштабного обновления в отделении возобновит свою работу операционная, оснащенная рентгеновским аппаратом: оборудование позволяет осуществлять рентген-контроль выполняемых манипуляций непосредственно во время проведения оперативных вмешательств.

В Некрасовской районной больнице Ярославской области завершен ремонт помещений двух отделений — детского и инфекционного





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В здании заменены перекрытия, сети электроснабжения, инженерные коммуникации, а также окна и двери. Восстановлены перегородки, сделаны полы на 1-м и 2-м этажах, выполнены отделочные работы.

Также передан районной больнице автомобиль скорой помощи

В поселке Балезино Удмуртии открылась поликлиника для взрослых и детей

Важно, что здесь можно будет получить помощь по стандартному полису ОМС, просто обратившись к нужному врачу. В этом отношении новая клиника будет функционировать точно так же, как любая районная поликлиника. При этом более 5 000 пациентов будут закреплены за этой больницей по месту жительства, а остальные жители поселка при желании смогут написать заявление, чтобы их принимали врачи данного медучреждения.

Здесь можно будет пройти все базовые обследования, получить консультации таких специалистов как педиатр, терапевт, гинеколог, хирург, лор и многих других, сдать необходимые анализы. Работать с пациентами будут врачи из Балезинской центральной больницы и специалисты из Ижевска. Все они — настоящие профессионалы своего дела, имеющие огромный опыт работы и высокую квалификацию.

Кроме того, в новой поликлинике предусмотрена палата дневного стационара для взрослых, а также кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться в экстренном случае — например, при резком ухудшении состояния или обострении какого-либо заболевания. Работать этот кабинет будет по тому же принципу, что и в обычной районной поликлинике.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!