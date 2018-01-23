Рыбоперерабатывающее предприятие запущено в Калининградской области

Предприятие «Корат» по переработке и хранению рыбной продукции заработало в г. Пионерский. Высокотехнологичный комплекс включает склады и холодильник, рыбоконсервный и пресервный цехи. Емкость холодильника достигает 2,5 тысячи тонн мороженной рыбопродукции, объем переработки цеха пресервов составляет около 200 тонн в месяц, производственная мощность рыбоконсервного цеха — до 4 млн банок в месяц.

Инвестиционный проект с объемом вложений более 500 млн рублей реализовало ООО «Сервис Партнер», резидент особой экономической зоны Калининградской области.

На данный момент запущено две линии консервов — натуральная линия и бланшированная продукция, работает холодильный склад, на предприятии трудоустроены 60 человек.

Руководство предприятия сообщило, что в производстве используется как океаническая рыба, так и местное сырье, а готовую продукцию планируется поставлять не только по области и в другие регионы страны, но и экспортировать. Годовая мощность по выпуску консервной продукции составит 30-40 миллионов физических банок.

В среднем ежегодно в регионе производится от 170 до 210 миллионов условных банок рыбных консервов. В настоящее время более трети всей рыбоконсервной продукции России приходится именно на Калининградскую область.