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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Рыбоперерабатывающее предприятие запущено в Калининградской области

  •  © gov39.ru

Предприятие «Корат» по переработке и хранению рыбной продукции заработало в г. Пионерский. Высокотехнологичный комплекс включает склады и холодильник, рыбоконсервный и пресервный цехи. Емкость холодильника достигает 2,5 тысячи тонн мороженной рыбопродукции, объем переработки цеха пресервов составляет около 200 тонн в месяц, производственная мощность рыбоконсервного цеха — до 4 млн банок в месяц.

Инвестиционный проект с объемом вложений более 500 млн рублей реализовало ООО «Сервис Партнер», резидент особой экономической зоны Калининградской области.

На данный момент запущено две линии консервов — натуральная линия и бланшированная продукция, работает холодильный склад, на предприятии трудоустроены 60 человек.

  •  © gov39.ru

Руководство предприятия сообщило, что в производстве используется как океаническая рыба, так и местное сырье, а готовую продукцию планируется поставлять не только по области и в другие регионы страны, но и экспортировать. Годовая мощность по выпуску консервной продукции составит 30-40 миллионов физических банок.

  •  © gov39.ru

В среднем ежегодно в регионе производится от 170 до 210 миллионов условных банок рыбных консервов. В настоящее время более трети всей рыбоконсервной продукции России приходится именно на Калининградскую область.

  •  © gov39.ru
  •  © gov39.ru
  •  © gov39.ru
http://tass.ru/ekonomika/4893400

Калининградская область, рыбная промышленность
  • Сергей Усов Сергей Усов
    23.01.1810:44:37

    Шикарно! Еще бы ДВ подтянулся, там столько моря… Отличная новость!

    #999992
  • Нет аватара adlik
    23.01.1813:19:29

    Они что руками рыбу в банки накладывают,я думал что эта операция автоматизированная

    #1000048
    • mashinist mashinist
      23.01.1814:02:12

      Хорошо что руками, а не другими местами    

      #1000065
  • shigorin shigorin
    23.01.1813:40:00

    Вот и славно!

    #1000056
  • Нет аватара elena.shendrik
    23.01.1817:53:27

    Интересно, что 60 человек укладывают руками за год 40 млн банок. Хорошая производительность?

    Отредактировано: elena.shendrik~17:54 23.01.18
    #1000133
  • Нет аватара Советский
    23.01.1818:34:46

    Здорово,где интересно оно открылось территориально? На РусКоне был,в магазине при заводе консервы брал по заводской цене,отличные,только с конвейера. Здесь,думаю не хуже будет. МОЛОДЦЫ!!!   

    #1000139
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