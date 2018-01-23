Экологический танкер типа «Афрамакс» начали строить в Приморье

В Приморье на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» началось строительство уникального танкера типа «Афрамакс». Судно длиной 250 метров сможет перевозить свыше 100 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом оно будет соответствовать самым жестким экологическим стандартам, что сократит выбросы в атмосферу. Сейчас на заводе приступили к резке первых деталей для головного танкера. Работа «Звезды» по строительству судов для освоения арктического шельфа уже начата, после ввода в эксплуатацию всех производственных цехов и блоков ССК будет готов спускать на воду любые гражданские судна, в том числе самые крупные в мире ледоколы.

В январе 2018 года рабочие судоверфи «Звезда» приступили к резке первых деталей корпуса нового танкера типа «Афрамакс». Спуск на воду и сдача заказчику современного судна запланированы на 2020 год. Работы начались в блоке корпусных производств судоверфи. Площадь цеха — 55 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше знаменитой Красной площади. Окончательная сборка будет вестись под открытым небом на самом крупном в стране тяжелом достроечном стапеле длиной более 500 метров.

После завершения резки металла предстоит следующий этап постройки танкера — создание секций нового судна. Металлические листы толщиной свыше 20 мм режутся, после свариваются в единое полотно длиной до 23 метров. Далее на полотне устанавливается и набор — для увеличения прочности и жесткости конструкции. В конце работ в блоке корпусных производств выходят готовые секции корпуса, из которых формируется корпус судна на стапеле.

Будущие танкеры — уникальные в своем роде суда. Поэтому ответственность за сроки и качество работ у сотрудников судоверфи большая, но задача интересная. Справиться с ней помогает новое оборудование и станки с высокой степенью автоматизации, что позволяет с миллиметровой точностью выполнять работы. Все чертежи создаются из электронной трехмерной модели, поэтому ошибки быть не может. Таким образом, судостроители «Звезды» будут первыми в мире, кто построит один из современных по техническим характеристикам и по экологическим нормам объектов.

— Наличие уникального кранового оборудования, в том числе одного из крупнейших в мире кранов «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн, позволит строить суда и офшорные объекты длиной до 300 метров и шириной до 75 метров. В настоящий момент в России нет производства с такими технологическими возможностями, — сказал генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий Фильчёнок.

Нефтеналивным судам типа «Афрамакс» предстоит стать не только первыми крупнотоннажными заказами новой судоверфи, но и первыми экологически чистыми судами, построенными в России.

Проект строительства «Афрамакса» называют «зеленым» благодаря его экологическим характеристикам, отвечающим высоким стандартам безопасности. Они вступят в силу только в 2020 году, как раз к моменту спуска судна на воду. Так что танкер сможет работать как на традиционном, так и на экологически чистом виде топлива — сжиженном природном газе. Для этого на судне установят специальные емкости для природного газа. Таким образом, будут обеспечены минимальные нормы выброса оксидов серы, азота и парниковых газов.