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Экспорт

КАМАЗ отправил первую партию автотехники на Филиппины

  •  © kolesa.ru

Первая партия автотехники КАМАЗ отправлена на Филиппины в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck. Всего до 2020 года на филиппинский рынок может быть поставлено свыше 1000 грузовиков КАМАЗ.

Первая партия, отгруженная в адрес филиппинской компании Lifetruck International Inc., включает восемь автомобилей моделей КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5460. В ближайших планах челнинского автогиганта подписание дилерского соглашения с компанией и поставки очередных партий автотехники.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае 2017 года в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено свыше 1000 автомобилей КАМАЗ. Кроме того, меморандум предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории государства.

«Учитывая большой потенциал КАМАЗа как производителя широкой гаммы автомобильной техники высокого технического уровня и позиции Lifetruck на Филиппинах, открываются большие перспективы для сотрудничества и продвижения продукции КАМАЗа на филиппинском рынке, который является одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии», — заявили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Как отмечают в компании, потребителей этого региона в большей степени интересуют тягачи и самосвалы КАМАЗ, которые будут использоваться в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.

 https://kamaz.ru/press/re...nika_kamaz_dlya_filippin/ 

http://rostec.ru/news/4522044

КАМАЗ, Филиппины
  • Комментарий удален
  • serp_1 serp_1
    24.01.1819:12:54

    Отлично    

    Еще автобусы НЕФАЗ туда же не помешает продать

    #1000549
  • Тохин Шмохин Тохин Шмохин
    24.01.1819:30:04

    Туда бы ещё 5490 поставить.   

    #1000555
    • Нет аватара UHAHAN
      24.01.1819:39:35

      Мерс не пустит скорее всего.

      #1000560
  • Владислав Болдов
    24.01.1820:24:41

    Ой как нравится! и надо ещё вдогонку газель и газон и уаз и ваз. Почему бы дилерские сети не объединить? Купцы которые за семь морей ходили, вы где? вымерли?

    #1000578
  • Нет аватара Bars
    24.01.1820:42:01

    Урал Некст вроде тоже на Филиппинах продвигают.

    #1000585
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