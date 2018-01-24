КАМАЗ отправил первую партию автотехники на Филиппины
Первая партия автотехники КАМАЗ отправлена на Филиппины в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck. Всего до 2020 года на филиппинский рынок может быть поставлено свыше 1000 грузовиков КАМАЗ.
Первая партия, отгруженная в адрес филиппинской компании Lifetruck International Inc., включает восемь автомобилей моделей КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5460. В ближайших планах челнинского автогиганта подписание дилерского соглашения с компанией и поставки очередных партий автотехники.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае 2017 года в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено свыше 1000 автомобилей КАМАЗ. Кроме того, меморандум предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории государства.
«Учитывая большой потенциал КАМАЗа как производителя широкой гаммы автомобильной техники высокого технического уровня и позиции Lifetruck на Филиппинах, открываются большие перспективы для сотрудничества и продвижения продукции КАМАЗа на филиппинском рынке, который является одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии», — заявили в пресс-службе российского автопроизводителя.
Как отмечают в компании, потребителей этого региона в большей степени интересуют тягачи и самосвалы КАМАЗ, которые будут использоваться в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.
- Великоросс
- 24.01.201816:01
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