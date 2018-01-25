Рекорды промышленности в 2017 году

Российская промышленность в 2017 г. выдала очередную россыпь рекордов. Больше всего их в химической промышленности и лесопромышленном комплексе, но и другим отраслям есть, чем похвастаться. ТЭК уже был рассмотрен отдельно , в обзор также не включены пищепром и добыча полезных ископаемых.

Промышленность выпускает тысячи видов продукции. В обзор вошли те, которые 1) относятся к числу важных, 2) публикуются в основных изданиях Росстата, 3) есть у автора в длинных рядах (хотя бы с 90-х годов), 4) в 2017 г. показали знаковые результаты.

С 2014 г. показатели включают Крым, но на сопоставимость это почти не влияет, его вклад обычно скромный. Советская эпоха — РСФСР.

Металлургия

Производство стальных труб (включая фитинги) достигло 11,3 млн т (+11,1% к 2016 г.). Это соответствует максимальному для современной России уровню 2014-2015 гг. (пик советской эпохи — 12,5 млн т в 1988 и 1989 гг.).

Цветная металлургия у нас по-прежнему засекречена — только темпы роста публикуют. Полагаю, что хороший результат у нас был в производстве рафинированной меди (близко к рекорду середины 2000-х), цинка (рост четвёртый год подряд, близко к максимуму для современной России) и алюминиевого проката.

Химическая промышленность

Производство серной кислоты достигло 12,4 млн т (+5,3% к 2016 г.). Рост третий год подряд, максимум с 1991 г. (рекорд советской эпохи — 12,9 млн т в 1988 г.).

Производство каустической соды достигло 1,24 млн т (+6,1% к 2016 г.). Это максимум за последние 9 лет. Рост четвёртый год подряд.

Производство кальцинированной соды достигло 3,49 млн т (+5,1% к 2016 г.). С поправкой на Крым, учитываемый только с 2014 г., мы вышли на уровень 1992 г., а возможно и превысили его.

Производство этилена достигло 2,86 млн т (+2,5% к 2016 г.). Данных по 80-м годам нет, но с учётом того, что в 1990 г. было произведено 2,32 млн т, с очень большой вероятностью это новый исторический максимум. Рост третий год подряд.

Производство аммиака достигло 17,1 млн т (+4,6% к 2016 г.). Это очередной исторический максимум, рост пятый год подряд!

Производство минеральных удобрений достигло 22,5 млн т действующего вещества (+8,2% к 2016 г.). Четвёртый год подряд обновляем абсолютный исторический максимум! Абсолютные рекорды также обновлены по азотным удобрениям: 9,99 млн т (+5,1% к 2016 г.) и калийным удобрениям: 8,65 млн т (+11,6% к 2016 г.). По фосфорным удобрениям обновлён максимум российского периода: 3,89 млн т (+9,2% к 2016 г.).

Производство пластмасс достигло 7,76 млн т (+2,3% к 2016 г.). Рост девятый год подряд! Достижения советской эпохи далеко позади, мы обновляем абсолютный исторический максимум. Наибольшие темпы роста отмечены в производстве ПВХ: +15% (до 945 тыс. т).

Производство синтетического каучука достигло 1572 тыс. т (+2,7% к 2016 г.). Это выход на уровень 1992 г. Рост третий год подряд.

Производство лакокрасочных материалов составило 1,38 млн т (рост примерно на 5-6%, общего показателя нет, расчёт по нескольким категориям). Это новый рекорд для современной России.

Производство моющих средств достигло 1737 тыс. т (+6,3% к 2016 г.). Рост пятый год подряд. До 2009 г. данные приводились по иной категории (кажется, учитывали только мелкую фасовку), но смею утверждать, что текущее производство — рекордное для современной России.

Производство химических волокон достигло 190 тыс. т (рост примерно на 5%, общего показателя нет, расчёт по нескольким категориям.). Это максимум с 2005 г. Рост восьмой год подряд!

Производство легковых шин достигло 44,4 млн штук (+8,7% к 2016 г.). Рост восьмой год подряд! Достижения советской эпохи далеко позади (на излёте эпохи выпускали 15 млн), мы обновляем абсолютный исторический максимум. Общее производство шин (без велосипедных) в 2017 г. — примерно 54 млн штук против максимальных 48 млн штук в 1989 г.

Лесопромышленный комплекс

Производство пиломатериалов достигло 25,9 млн куб. м (+5,7% к 2016 г.). Это максимум за последние 22 года. Стоит отметить, что статистика производства в 2010-е гг. у нас неполная — производство не покрывает экспорт (25 млн куб. м было за 10 месяцев). На мой взгляд, реально выпускается не меньше 35 млн куб. м, что превышает уровень 1994 г.

Производство древесно-стружечных плит достигло 8,47 млн усл. куб. м (+8% к 2016 г.). Рост четвёртый год подряд, очередное обновление исторического максимума!

Производство древесно-волокнистых плит достигло 591 млн усл. кв. м (+6,2% к 2016 г.). Рост четвёртый год подряд и второй год подряд обновляем исторический максимум!

Производство целлюлозы достигло 8,59 млн т (+1,3% к 2016 г.). Рост четвёртый год подряд. Методология подсчёта у нас уже несколько раз менялась, но это со всеми возможными поправками лучший результат для современной России, близкий к пиковым показателям второй половины 80-х.

Производство бумаги и картона достигло 8,57 млн т (+1,2% к 2016 г.). Правда, уточнённый показатель 2016 г. в «РСЕ-2017» выше (8,64 млн т), но, полагаю, и показатель 2017 г. тоже будет уточнён в плюс. В любом случае, 8,6 млн т — это повторение исторического максимума 1988 г., а с учётом сокращения в 2009 г. круга учитываемой здесь продукции, можно утверждать, что это — абсолютный рекорд.

Машиностроение

Производство металлорежущих станков достигло 4,5 тыс. штук (+3,5% к 2016 г.). Это максимум за последние 9 лет.

Производство грузовых вагонов достигло 58,3 тыс. штук (рост в 1,6 раза к 2016 г.). Восстановились после провала двухлетней давности, превысив уровень 2014 г. При этом уже прошлогодний показатель превышал максимум советской эпохи.

Производство пассажирских вагонов достигло 963 штук (рост в 1,5 раза к 2016 г.). Это максимум за последние 6 лет и сопоставимо с уровнем начала 90-х.

Производство стиральных машин достигло 4,5 млн штук (+11,7% к 2016 г.). Значительный рост второй год подряд, установили новый рекорд для современной России, превзойдя уровень 1992 г. О качестве сейчас и тогда предлагаю не спорить.

Легкая промышленность

Производство тканей (включая нетканые материалы) достигло 5,96 млрд кв. м (+10,2% к 2016 г.). Это новый рекорд для современной России! Третий год подряд отмечен большой прирост: в 2014 г. выпуск равнялся 4 млрд кв. м. Правда, доминируют в структуре производства (72%) и являются главными драйверами роста как раз нетканые материалы, идущие в основном в промышленность или на производство бытовых изделий.

Показатели 2017 г. — из публикации Росстата «Информация о социально-экономическом положении России в январе-декабре 2017 г. ». Данные потом ещё будут уточняться, особенно к выходу в конце года очередного «Российского статистического ежегодника». Чаще уточнение идёт в сторону увеличения (порой до нескольких процентов), иногда показатели немного уменьшаются. Сути рассматриваемых достижений это не меняет.