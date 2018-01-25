В Липецке запущено производство сельхозтехники для внесения удобрений

В промзоне микрорайона «10-я Шахта» областного центра началась сборка нового вида сельхозтехники. Это две современные модели разбрасывателей минеральных удобрений. Их выпуск ведётся на заводе «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк», входящем в состав норвежского концерна Kverneland Group.

Первые сельхозмашины будут отгружены агрофирмам Липецкой области уже в марте. Всего же в 2018 году планируется собрать 150 агрегатов.

Подготовка к реализации проекта локального производства разбрасывателей минеральных удобрений началась на липецком заводе в 2016 году. Было закуплено технологическое оборудование и сделано несколько пилотных единиц сельхозмашин. Агрегаты прошли испытания в Нидерландах. Теперь же началась серийная сборка техники, адаптированной к российским условиям сельского хозяйства.

В производстве используется металлопрокат НЛМК. Раскрой частей узлов и деталей, а также их механическая обработка выполняются российскими поставщиками. На самом заводе делают сварку, покраску и сборку несущей рамы и рамных конструкций, корпусов и бункеров, сборку и монтаж навесного устройства, рабочих органов, электрического и гидравлического оборудования.

В планах компании - запуск производства ещё одной модели разбрасывателей минеральных удобрений с маркой Made in Lipetsk.