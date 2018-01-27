В поселке Семибратово процветает уникальное производство микродвигателей

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Воздушные бои в ряде государств были бы невозможными без ярославских инженеров. В поселке Семибратово Ростовского района процветает уникальное производство микродвигателей. Компания — единственная в России и одна из самых востребованных в мире. В 2005-ом производство остановилось. Однако в его возрождении на территории Ярославской области были заинтересованы федеральные органы власти.

А еще через пару месяцев эти двигатели оказались на другом континенте — в Австралии на чемпионате мира по кордовым авиамоделям. Возобновление производства микродвигателей для детского технического творчества на ярославской земле в 2015-ом отстаивал Совет Федерации. Сейчас компания сотрудничает с 20-ю странами. Фирмой разработано более 7 модификацией двигателей для авиа-, авто- и судомоделизма.

— Сама по себе продукция очень сложная, потому что ряд изделий приходится делать с точностью до 5 микрон. Сейчас, насколько я осведомлен, мы единственное предприятие в стране, которая ориентирована на массовый выпуск данного вида продукции, — говорит Анатолий Булгаков генеральный директор компании

Самые востребованные двигатели — для моделей воздушного боя. Их сборка — занятие более чем ювелирное и требует кропотливого труда. Татьяна Федорова работает на предприятии всего год. Но уже искренне полюбила профессию. Сил не жалеет.

Микродвигатель включает 50 комплектующих. В месяц компания выпускает 100 единиц. В будущем намерена увеличить объемы до 2-х тысяч. В расширении производства помогает региональный центр инжиниринга. К слову, в 2018-ом РЦИ будет оказывать две новые услуги предприятиям: проведение патентных исследований и изготовление опытных образцов продукции.

— Региональный центр инжиниринга был создан в сентябре 2016 года и с тех пор он наращивает объемы услуг, которые оказывает промышленным предприятиям. По итогам 2017-го года объем услуг, оказанных, региональным центром инжиниринга, возос на 37%, — говорит Галина Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

Для компании из Семибратова региональный центр инжиниринга создал комплект конструкторской документации для литейного станка. Также фирма рассчитывает на помощь в привлечении инвестиций.