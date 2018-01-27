Добавить статью
Видеоблог

В поселке Семибратово процветает уникальное производство микродвигателей

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3LPHbL8pd-k

Воздушные бои в ряде государств были бы невозможными без ярославских инженеров. В поселке Семибратово Ростовского района процветает уникальное производство микродвигателей. Компания — единственная в России и одна из самых востребованных в мире. В 2005-ом производство остановилось. Однако в его возрождении на территории Ярославской области были заинтересованы федеральные органы власти.

А еще через пару месяцев эти двигатели оказались на другом континенте — в Австралии на чемпионате мира по кордовым авиамоделям. Возобновление производства микродвигателей для детского технического творчества на ярославской земле в 2015-ом отстаивал Совет Федерации. Сейчас компания сотрудничает с 20-ю странами. Фирмой разработано более 7 модификацией двигателей для авиа-, авто- и судомоделизма.

— Сама по себе продукция очень сложная, потому что ряд изделий приходится делать с точностью до 5 микрон. Сейчас, насколько я осведомлен, мы единственное предприятие в стране, которая ориентирована на массовый выпуск данного вида продукции, — говорит Анатолий Булгаков генеральный директор компании

Самые востребованные двигатели — для моделей воздушного боя. Их сборка — занятие более чем ювелирное и требует кропотливого труда. Татьяна Федорова работает на предприятии всего год. Но уже искренне полюбила профессию. Сил не жалеет.

Микродвигатель включает 50 комплектующих. В месяц компания выпускает 100 единиц. В будущем намерена увеличить объемы до 2-х тысяч. В расширении производства помогает региональный центр инжиниринга. К слову, в 2018-ом РЦИ будет оказывать две новые услуги предприятиям: проведение патентных исследований и изготовление опытных образцов продукции.

— Региональный центр инжиниринга был создан в сентябре 2016 года и с тех пор он наращивает объемы услуг, которые оказывает промышленным предприятиям. По итогам 2017-го года объем услуг, оказанных, региональным центром инжиниринга, возос на 37%, — говорит Галина Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

Для компании из Семибратова региональный центр инжиниринга создал комплект конструкторской документации для литейного станка. Также фирма рассчитывает на помощь в привлечении инвестиций.

http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/161603

двигатели, авиация,
  • Нет аватара Инженер2015
    27.01.1821:52:18

    многие если не все движки в российских беспилотных аппаратах (zala…) используются китайские движки… это я узнал на прошедшем Макс2017.

    почему бы этому предприятию не посотрудничать с производителями российских бпла?

    думаю всем пошло бы на пользу

    #1001651
  • pallman pallman
    27.01.1823:06:35

    Слушайте, я чего-то не понимаю. Я проходил экономику предприятия в политехе.

    Вот у них корпус цех, дорогое оборудование, работники. Вот они 100 движков в месяц сделали, по 3 тыс. продали. А где деньги, Зин? В заголовке написано, что процветает. Как с таким объемом можно процветать? Может они еще что-то делают? Станки то недешевые, их окупать как-то надо.

    #1001668
    • Нет аватара treins
      27.01.1823:35:29

      Производство только запустили, планируют выйти на 2000 штук в месяц.

      Отредактировано: treins~23:35 27.01.18
      #1001680
    • Strange Hunter Strange Hunter
      28.01.1809:51:39

      В статье с цифрами что-то не то, на сайте у них написано про выпуск 80000 двигателей за 8 лет, так что сейчас должны выпускать 1000-2000 штук в месяц.

      #1001736
  • александр столярчук александр столярчук
    28.01.1801:29:56

    Тетка говорит за смену могут 20 собрать, а в месяц 100?! 5 дней в месяц работают?

    #1001696
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.01.1803:41:08

       Здорово! Возрождение этой отрасли очень важно - товар с что ни на есть высокой добавленной стоимостью, а рынок огромный. Я когда-то на МАРЗе модели делал   , КМД пацанам по старше выдавали в кружке на соревнования — из дорабатывали, форсировали. Отечественные моторы лучшие в мире, только делали их профессионалы-моделисты штучно сами. Обязательно поднимать микро двигателестроение, и особо остро вопрос стоит с электро микро моторами. Новости плюс!

    #1001711
  • Нет аватара constructor450
    28.01.1805:18:30

    Оборот 2,3 млн. руб за 2016. Убыток 600 т.руб.

    #1001713
  • Strange Hunter Strange Hunter
    28.01.1809:47:52

    Что-то с цифрами не то. На официальном сайте заявлено о выпуске 80000 двигателей за 8 лет т. е. в среднем 10000 в год или 833 в месяц. Если учесть время на развертывание производства и прочую раскачку с раскруткой сейчас должно выпускаться порядка 2000 двигателей в месяц(что для показанных мощностей тоже не много, но более осмысленно, чем 100 штук).

    #1001735
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,