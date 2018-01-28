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Электроника и электротехника

C 2008 по 2018 год скорость российских процессоров увеличилась в 10 000 раз

  •  © i.imgur.com

Вычислительная мощность российского 8-ядерного процессора МЦСТ Эльбрус-16С (международное название Elbrus-8CV, выпуск запланирован на 2018 год) составляет 576 Гфлопс, Китайского 8-ядерного Longson 3B3000 (2017 год) — 192 Гфлопс, 8-ядерного Intel Core i7-5960X (Extreme Edition Haswell-E, 2014 год) — 350 Гфлопс.

Для сравнения китайское развитие В 2001 году первый процессор Loongson 1A, примерно такой же как у нас в 2005 по технологии 130.Второе поколение в 2003 уже по технологии 90 нм,В 2009 уже технология 32 нм. Китайские процессоры в продаже http://loongson.cn/product/cpu/

https://genby.livejournal.com/682256.html

эльбрус, электроника, процессор,
  • Комментарий удален
  • Нет аватара zspe
    28.01.1819:55:25

    Заголовок исправьте: «процессов» —    

    #1001905
  • Нет аватара Grave
    28.01.1820:09:28

    Аа никто не в курсе будут ли у нас заводы хотя бы по техпроцессу 28 нм и когда?

    #1001912
    • Нет аватара Инженер2015
      28.01.1820:23:20

      здесь нужно спецслужбам поработать, чтобы чтобы обеспечить «переход» технологии в РФ.

      а может они и уже поработали и нужная документация уже «дома» и ждёт своего часа или очередных санкций.

      #1001924
      • Нет аватара FeniksHoly
        28.01.1820:42:35

        что за бредни какие спецслужбы. данная отрасль настолько наукоемка что нечего там делать дубам из всяких спецслужб. что бы самим делать камни надо поднимать фундаментальные исследования в этом направлении (госфинансирование потому как один сплошной убыток ), после чего будут наработки и специалисты для развития прикладной науки по этой теме, а уже потом можно говорить о комерциализации данной отрасли .

        А то что там сопрут или незадорого купят спецслужбы этим можно попу подтереть смело. Компированием эту отрасль развить невозможно — если мы говорим о комерческом успехе, а не о штучном производстве золотых чипов для как бы импортозамещения.

        #1001931
        • Нет аватара commandor
          28.01.1820:57:34

          я бы не был так категоричен. очевидно вопрос не стоит в плане полного и бездумного копирования того же устаревшего процесса на 28 нм. Но вот снизить затраты путем анализа как и что делали в интересующей тебя области другие никогда не было зазорно, и никто этим не брезговал. никогда.

          #1001940
          • Нет аватара FeniksHoly
            28.01.1821:50:50

            вот для этого и надо развивать свою отрасль и начинать надо с науки, а сами железки это всего лишь результат хорошего труда и больших инвестиций в фундаментальные и прикладные знания .

            смысла в чужих знаниях нет по одной простой причине все тех процессы у всезх производителей чипов как правило разные кто каких прикладных знаний в определенных методиках достиг тот там и продвигаеться. кабы все была так просто — посмотреть что у конкурента — то давно бы все делали процы на уровне интела на каждой фабрики дяди Ляо.

            #1001961
    • Юрий Липатов
      28.01.1821:36:41

      Вы представление имеете что такое проектирование и производство ASIC? Сколько компаний и людей задействовано в этом процессе и что такое опыт и технологии в этом процессе и есть ли они у нас?

      #1001953
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    28.01.1820:21:31

    судя из графика, по флопс приблизится к интелу через 3-4 года?

    #1001922
  • Нет аватара Kostya
    28.01.1820:32:36

    А что из этого списка Российских процессоров выпускается серийно, хотя бы партиями в 100 тыс шт?

    Мерятся на графиках Гфлопсами это хорошо, а в натуре так сказать что есть?

    Из верхней части таблицы!

    Я читал разные статьи, но так и не понял, что пошло в серию и в каких количествах?

    Отредактировано: Kostya~20:39 28.01.18
    #1001927
    • Нет аватара FeniksHoly
      28.01.1820:57:11

      будет заказ от государства на оборудование которое будет работать на этих процах будут серия. иначе никто ничего делать не будет — смысла нет. процессоры не конкурентны по цене и никогда такими не будут — это просто нереально. Потому о комерциализации этого проекта можно забыть — ее нет и не будет. Вот и все.

      #1001939
      • Юрий Липатов
        28.01.1821:32:09

        Для того чтобы производить процессоры, их в первую очередь нужно производить и никак иначе.

        #1001949
        • Нет аватара FeniksHoly
          28.01.1821:59:10

          так их производят в чем проблема — но в штучных количествах для создания конфигураций оборудования которрые и будут продвигать в последствии. Как будет потребность в этом оборудовании закажут большую партию - а так смысла нет — наклепать процов и что дальше.

          #1001964
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