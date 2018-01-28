C 2008 по 2018 год скорость российских процессоров увеличилась в 10 000 раз
Вычислительная мощность российского 8-ядерного процессора МЦСТ Эльбрус-16С (международное название Elbrus-8CV, выпуск запланирован на 2018 год) составляет 576 Гфлопс, Китайского 8-ядерного Longson 3B3000 (2017 год) — 192 Гфлопс, 8-ядерного Intel Core i7-5960X (Extreme Edition Haswell-E, 2014 год) — 350 Гфлопс.
Для сравнения китайское развитие В 2001 году первый процессор Loongson 1A, примерно такой же как у нас в 2005 по технологии 130.Второе поколение в 2003 уже по технологии 90 нм,В 2009 уже технология 32 нм. Китайские процессоры в продаже http://loongson.cn/product/cpu/
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