Россия снабжает газетной бумагой 100 стран мира

Газетная бумага — давняя специализация отечественного лесопромышленного комплекса. В последние годы Россия занимает второе место в мире по ее экспорту (более 1 млн т в год), уступая только Канаде. Каждый год ее поставки направлены в десятки стран мира всех континентов. Примерно 70 стран являются регулярными покупателями, к ним каждый год добавляется еще 20-30 нерегулярных импортеров.

Безусловно, с развитием электронных носителей информации в XXI в. рынок газетной бумаги стал постепенно сокращаться. Однако она до сих пор в больших объемах потребляется во многих странах мира, в т. ч. и самых передовых. Мировое производство газетной бумаги, по данным ФАО, в 2016 г. составило 24 млн т, а мировая торговля превышает 5 млрд долл. Крупнейшим в мире импортером газетной бумаги остаются США, только в прошедшем году к ним приблизилась Индия.

За 11 месяцев 2017 г. Россия экспортировала 1057 тыс. т газетной бумаги (на 7,3% больше, чем год назад) в 84 страны мира. Кто были покупатели?

1) Индия. 45%. 480 тыс. т. Для Индии Россия — главный поставщик, обеспечивающий 1/3 импорта, хотя всего несколько лет назад уступала Канаде, а иногда еще и Республике Корее.

2) Турция. 8,7%. 92 тыс. т. Для Турции Россия давно главный поставщик, текущая доля в импорте — 45%. Производство газетной бумаги в Турции отсутствует, так что мы обеспечиваем почти половину тиража турецких газет!

3) Пакистан. 5,5%. 58 тыс. т. Россия в последние годы обеспечивает более половины импорта и потребления газетной бумаги в Пакистане, т.к. производство там отсутствует.

4) Германия. 4%. 42 тыс. т. Россия покрывает 5-6% германского импорта.

5) Китай. 3,8%. 40 тыс. т. Во второй половине 2000-х Китай вообще практически прекратил ввозить газетную бумагу, в начале 2010-х пошли крупные закупки из Кореи, в 2017 г. активизировались и другие страны, Россия претендует на долю 8-10%.

6) Украина. 3,3%. 35 тыс. т. Это поставки именно в Украину. Для нее Россия остается доминирующим поставщиком с долей примерно 75%. Небольшое производство там, вроде бы, ведется, но в любом случае Россия обеспечивает более половины потребностей.

7) Иран. 3%. 32 тыс. т. Россия — традиционно главный поставщик газетной бумаги в Иран, наша доля примерно 70%. Производство, по оценкам, сопоставимо с импортом, так что в потреблении Ирана наша доля тоже весьма значительна.

8) Финляндия. 2,4%. 26 тыс. т. Финляндия, хоть и сама остаётся крупным экспортером газетной бумаги, регулярно закупает ее в России и Швеции (60/40). При этом на экспорт у Финляндии уходит подавляющая часть выпускаемой бумаги, так что вклад России в дело печати финских газет весьма существенный.

9) Египет. 1,8%. 19 тыс. т. Россия относится к числу главных поставщиков газетной бумаги в Египет с долей примерно 25-30%. Ввиду отсутствия местного производства, такая же доля у нас и в потреблении.

10) Казахстан. 1,7%. 18 тыс. т. Для Казахстана Россия — практически единственный источник газетной бумаги.

11) Узбекистан. 1,2%. 13 тыс. т. Доля России на рынке Узбекистана традиционно близка к 100%.

12) Болгария. 1,1%. 11 тыс. т. Россия — главный поставщик газетной бумаги в Болгарию с долей 45%, хотя последнее время наши позиции активно оспаривает Австрия. Своего производства у Болгарии нет.

13) Израиль. 1,1%. 11 тыс. т. Доля России в импорте Израиля — примерно 10%. Свое производство отсутствует.

14) Шри-Ланка. 0,9%. 9 тыс. т. Россия один из главных поставщиков, обеспечивающий 25-30% импорта и потребления.

15) Кения. 0,9%. 9 тыс. т. Россия один из главных поставщиков, обеспечивающий 20-25% импорта и потребления.

16) Гана. 0,9%. 9 тыс. т. Россия — главный поставщик, обеспечивающий 2/3 спроса.

17) Таиланд. 0,8%. 9 тыс. т. Россия занимает второе место в импорте Таиланда с долей свыше 20%.

18) Нидерланды. 0,8%. 8 тыс. т. На Россию приходится 2-3% импорта.

19) Португалия. 0,7%. 7 тыс. т. У России третье место в импорте и доля около 20%, такая же и в потреблении.

20) Греция. 0,7%. 7 тыс. т. Россия — один из главных поставщиков, обеспечивающий примерно 20% как импорта, так и потребления.

21) Тайвань. 0,7%. 7 тыс. т. Несколько лет Россия была третьей в импорте Тайваня со средней долей 10%, но в 2017 г. поставки туда уменьшились, и наша доля опустилась до 4%. Возможно, временно.

22) Уганда. 0,6%. 7 тыс. т. С недавних пор Россия — главный поставщик, обеспечивающий половину потребления.

23) Бразилия. 0,6%. 7 тыс. т. Россия покрывает 5% импорта. Но сам факт присутствия!

Следующими странами назначения экспорта за 11 месяцев 2017 г. были:

Польша, ЮАР (по 6,5 тыс. т),

Сербия, Румыния Белоруссия (по 5-6 тыс. т),

Аргентина, Перу, Туркмения (по 4-5 тыс. т),

Танзания, Эстония, Куба, Эфиопия, Литва (по 3-4 тыс. т),

Судан, Азербайджан, Доминиканская Республика, Киргизия, Таджикистан, Нигерия, Великобритания, Гонконг (по 2-3 тыс. т),

Боливия, Латвия, Малайзия, Гватемала, Камерун, Сингапур, Испания, Мьянма (по 1-2 тыс. т)

+ еще 32 страны. У занявшей последнее место Никарагуа — 22 тонны. Вроде немного, но из этого объема можно напечатать 300 тысяч газет!

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и ФАО.