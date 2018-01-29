Новый детский сад на 300 мест открылся в московском районе Солнцево

Новый детский сад на западе Москвы находится в комплексе школы № 1542, это крупный образовательный центр. Строительство началось в апреле 2016 года и завершено в ноябре прошлого года.

Корпус возвели по индивидуальному проекту — с яркой многоцветной отделкой фасадов и внутренних помещений, залами для музыкального творчества, спортивных тренировок, кружковой работы, пищевыми и медицинскими блоками, а также 12 групповыми ячейками. Каждая из них представляет собой отдельный блок с раздевалкой, спальней, туалетом и буфетной. При этом блок — это своеобразный трансформер со складывающейся стеной, позволяющий при необходимости быстро превращать спальню в свободное пространство для игр.

С начала 2017 года в Москве было введено 28 объектов образования на 11 тыс 838 мест.