Новое картофелехранилище на 11 тыс. тонн запустили в Тамбовской области
ООО «Терра де люкс» ввело в эксплуатацию картофелехранилище мощностью более 11 тыс. тонн в Моршанском районе Тамбовской области, обеспечив собственную потребность в мощностях по хранению урожая, сообщает пресс-служба администрации региона.
Здесь картофель сортируют, доводят до товарных характеристик и фасуют. За состоянием картошки в постоянном режиме следит специальная компьютеризированная система, которая при необходимости своевременно меняет климатический режим внутри помещения. Это позволяет сохранить корнеплод без потерь до следующего урожая. Не теряется и качество продукта.
Для минимизации потерь картофель закладываестя в отдельные деревянные секции, что позволит быстро изолировать возможные очаги гниения. Ввод в эксплуатацию этого и других объектов возволит предприятию создать 70 новых рабочих мест.
Всего в 2017 году на территории региона было построено несколько современных картофелехранилищ в Тамбовском, Староюрьевском, Знаменском районах общей мощностью почти 20 тысяч тонн корнеплодов единовременного хранения, — отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области. — Всего хранилища области способны вместить около 200 тысяч тонн корнеплодов.
По данным управления сельского хозяйства, в 2017 году на базе тамбовских КФХ и агрофирм было произведено около 104 тысяч тонн картофеля.
29.01.1820:23:03
29.01.1821:31:49
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