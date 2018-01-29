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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новое картофелехранилище на 11 тыс. тонн запустили в Тамбовской области

  •  © agrovesti.net

ООО «Терра де люкс» ввело в эксплуатацию картофелехранилище мощностью более 11 тыс. тонн в Моршанском районе Тамбовской области, обеспечив собственную потребность в мощностях по хранению урожая, сообщает пресс-служба администрации региона.

Здесь картофель сортируют, доводят до товарных характеристик и фасуют. За состоянием картошки в постоянном режиме следит специальная компьютеризированная система, которая при необходимости своевременно меняет климатический режим внутри помещения. Это позволяет сохранить корнеплод без потерь до следующего урожая. Не теряется и качество продукта.

Для минимизации потерь картофель закладываестя в отдельные деревянные секции, что позволит быстро изолировать возможные очаги гниения. Ввод в эксплуатацию этого и других объектов возволит предприятию создать 70 новых рабочих мест.

Всего в 2017 году на территории региона было построено несколько современных картофелехранилищ в Тамбовском, Староюрьевском, Знаменском районах общей мощностью почти 20 тысяч тонн корнеплодов единовременного хранения, — отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области. — Всего хранилища области способны вместить около 200 тысяч тонн корнеплодов.

По данным управления сельского хозяйства, в 2017 году на базе тамбовских КФХ и агрофирм было произведено около 104 тысяч тонн картофеля.

http://www.province.ru/tambov/novshestva/na-tambovshchine-otkryli-kartofelekhranilishche-moshchnostyu-v-odinodin-tysyach-tonn.html

Тамбовская область , овощеводство , сельское хозяйство
  • Нет аватара Zemos
    29.01.1820:23:03

    Овощехранилища это очень хорошо. И прибыль для производителя дополнительная и вменяемая цена для потребителей зимой-весной. Пока у нас хранилищ мало, в Агроинвесторе была статья о том, что всего около 25% от потребностей.

    #1002358
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      29.01.1821:31:49

      Тут нужна если не госпрограмма,то уж координация на федеральном уровне — точно. Сейчас на Юге, например, многие строят комплексы по хранению и переработке овощей, зачастую рядом. Многие не выдержат конкуренции, а где-то этих хранилищ нет совсем. Минсельхозу тут было бы неплохо вести учет всех строек и по первому запросу выдавать информацию.

      То же самое касается, кстати, и холодильников для мяса.

      #1002381
  • Нет аватара lianec
    29.01.1820:51:30

    все новости перелопатил. не могу понять, где конкретно в Моршанском районе? (в колхозе 2 беды: нет урожая и большой урожай!)

    #1002367
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