Новое картофелехранилище на 11 тыс. тонн запустили в Тамбовской области

ООО «Терра де люкс» ввело в эксплуатацию картофелехранилище мощностью более 11 тыс. тонн в Моршанском районе Тамбовской области, обеспечив собственную потребность в мощностях по хранению урожая, сообщает пресс-служба администрации региона.

Здесь картофель сортируют, доводят до товарных характеристик и фасуют. За состоянием картошки в постоянном режиме следит специальная компьютеризированная система, которая при необходимости своевременно меняет климатический режим внутри помещения. Это позволяет сохранить корнеплод без потерь до следующего урожая. Не теряется и качество продукта.

Для минимизации потерь картофель закладываестя в отдельные деревянные секции, что позволит быстро изолировать возможные очаги гниения. Ввод в эксплуатацию этого и других объектов возволит предприятию создать 70 новых рабочих мест.

Всего в 2017 году на территории региона было построено несколько современных картофелехранилищ в Тамбовском, Староюрьевском, Знаменском районах общей мощностью почти 20 тысяч тонн корнеплодов единовременного хранения, — отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области. — Всего хранилища области способны вместить около 200 тысяч тонн корнеплодов.

По данным управления сельского хозяйства, в 2017 году на базе тамбовских КФХ и агрофирм было произведено около 104 тысяч тонн картофеля.