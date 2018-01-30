Омский НПЗ смонтировал установку замедленного коксования мощностью в два млн тонн нефти

На площадке строительства установки замедленного коксования Омского НПЗ «Газпром нефти» выполнены работы по подъему и монтажу сверхгабаритного колонного оборудования. На постаменты установлены две коксовые камеры и фракционирующая колонна. Смонтированное оборудование обеспечит производство востребованных светлых нефтепродуктов из гудрона и других тяжелых остатков. В результате ОНПЗ увеличит выпуск бензина и дизельного топлива с каждой тонны переработанной нефти. Ввод в работу установки замедленного коксования запланирован на 2020 год и входит в число ключевых проектов модернизации ОНПЗ, которую с 2008 года продолжает компания «Газпром нефть».

Новая установка замедленного коксования (УЗК) станет одним из самых крупных объектов такого типа в России. Мощность установки по сырью составит 2 млн тонн в год, она также увеличит производство высококачественного сырья для алюминиевой промышленности — нефтяного кокса. Вместе с другими проектами второго этапа модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода УКЗ повысит глубину переработки до 97% и до 80% — выход светлых нефтепродуктов.

Масса смонтированного оборудования превышает 1 200 тонн. Такие сверхгабаритные аппараты были впервые изготовлены в России специалистами отечественного предприятия «Волгограднефтемаш». Доставка оборудования в Омск прошла через Балтийское, Северное и Норвежское моря, частично по Северному морскому пути.