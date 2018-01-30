Реабилитационный центр для инвалидов открылся в Южно-Сахалинске

Крупнейший в России реабилитационный центр для инвалидов 29 января официально открыли в Южно-Сахалинске. Теперь островитяне с ограниченными возможностями здоровья могут пройти восстановительный курс на новейшем оборудовании, не выезжая за пределы области.

Открытие учреждения позволило создать 190 новых рабочих мест. Их заняли медики, социальные работники и обслуживающий персонал.

Ежедневно в комплексе общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров смогут проходить процедуры до 200 человек. На строительство и оснащение объекта было выделено 1,2 млрд рублей.

В центре имеются отделения восстановительной, лечебной терапии. Так, островитяне могут не только улучшить кровообращение в гидромассажных ваннах, но и поправить здоровье в грязевых ваннах. В специальном бассейне пациенты занимаются вместе с инструкторами по индивидуальным программам.

Особое место в центре занимает библиотека для слепых и слабослышащих. Здесь и книги, написанные шрифтом Брайля, и аудиоматериалы, и специальная установка, позволяющая особенным сахалинцам смотреть фильмы.

Также в центре имеются кабинеты офтальмолога, отоларинголога, невролога, мастерская по изготовлению протезов. По словам директора центра Татьяны Жарковой, это уникальное явление, что на Сахалине начали оказывать такие услуги. Раньше островитяне вынуждены были выезжать в другие страны. Кожемяко подчеркнул, что скоро на территории центра появится специальная тренажерная площадка, где островитяне смогут тестировать новые протезы.

Отдельное место в учреждении занимает диспетчерский пункт, где человек, знающий язык жестов, готов по скайпу или мессенджеру WhatsApp ответить на любой вопрос инвалида. Жаркова подчеркнула: несмотря на то, что центр заработал в полную мощь только сейчас, диспетчер трудится на базе учреждения уже больше года.