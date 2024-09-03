Новый детский сад на 110 мест открыт на Шикотане

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На Шикотане в селе Крабозаводское открыли новый детский сад «Звездочка» на 110 мест, построенный на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

На Шикотане за последние годы возвели новую среднюю школу, два детсада, ДК, кабинет врача общей практики. Объекты появились в соседнем селе Малокурильское.

Ранее детсад располагался в старом здании, которое было построено в 1963 году. Его возвели одновременно с рыбными цехами Крабозаводского рыбокомбината. Это было несколько помещений барачного типа, которые пришли в негодность.

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