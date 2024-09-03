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Детские сады и школы

Новый детский сад на 110 мест открыт на Шикотане

 © www.mk-sakhalin.ru

На Шикотане в селе Крабозаводское открыли новый детский сад «Звездочка» на 110 мест, построенный на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

На Шикотане за последние годы возвели новую среднюю школу, два детсада, ДК, кабинет врача общей практики. Объекты появились в соседнем селе Малокурильское.

Ранее детсад располагался в старом здании, которое было построено в 1963 году. Его возвели одновременно с рыбными цехами Крабозаводского рыбокомбината. Это было несколько помещений барачного типа, которые пришли в негодность.

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Источник: https://www.mk-sakhalin.ru/social/2...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

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Сахалинская область
  • lapshin-89 lapshin-89
    04.09.2406:18:43

        На Курилах много всего построили за последние годы.

    Что-то совсем нет новостей о новых школах, их же наверняка открылось несколько десятков 2 сентября.

    #1288209
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