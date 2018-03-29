В Петропавловске-Камчатском открыт морской рефрижераторный терминал

Современный морской рефрижераторный терминал по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов, перевалке рефрижераторных и сухих контейнерных грузов запущен в Петропавловске-Камчатском. Компания «СК «Авача» реализовала проект в качестве резидента свободного порта Владивосток по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создав 22 новых рабочих места. Сумма вложенных инвестиций превысила 71 млн рублей.

Новый терминал предоставляет предприятиям Камчатского края услуги по рефрижераторным перевозкам рыбной продукции для потребителей внутреннего и внешних рынков, а также обрабатывает линейные суда с крупнотоннажными контейнерами. Кроме того, предприятие оказывает комплексное обслуживание промысловых судов Камчатского края и Дальнего Востока в период стоянки в порту.

«В ходе реализации проекта было выполнено строительство подкранового пути и установлен портальный кран грузоподъемностью до 40 тонн, за счет чего увеличен грузооборот морского порта Петропавловск-Камчатский», — отмечает генеральный директор АО «СК «Авача» Евгений Шайгородский.