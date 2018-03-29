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Судостроение и судоходство

В Петропавловске-Камчатском открыт морской рефрижераторный терминал

Современный морской рефрижераторный терминал по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов, перевалке рефрижераторных и сухих контейнерных грузов запущен в Петропавловске-Камчатском. Компания «СК «Авача» реализовала проект в качестве резидента свободного порта Владивосток по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создав 22 новых рабочих места. Сумма вложенных инвестиций превысила 71 млн рублей.

Новый терминал предоставляет предприятиям Камчатского края услуги по рефрижераторным перевозкам рыбной продукции для потребителей внутреннего и внешних рынков, а также обрабатывает линейные суда с крупнотоннажными контейнерами. Кроме того, предприятие оказывает комплексное обслуживание промысловых судов Камчатского края и Дальнего Востока в период стоянки в порту.

«В ходе реализации проекта было выполнено строительство подкранового пути и установлен портальный кран грузоподъемностью до 40 тонн, за счет чего увеличен грузооборот морского порта Петропавловск-Камчатский», — отмечает генеральный директор АО «СК «Авача» Евгений Шайгородский.

https://minvr.ru/press-center/news/14311/

Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, терминал
  • 0
    Михаил Зубков Михаил Зубков
    29.03.1819:02:06

    Терминал этот в системе Минтранса или как? Оказывается, рыбаки с транспортниками в разборках. Даю инфу из сегодняшних «Портньюс». Инфа для размышления и воспоминания о Минморфлоте СССР и Минрыбхозе СССР. Нужные были министерства!

    29 марта 2018 12:56

    Минсельхоз выступил против передачи аварийно-спасательного флота Росрыболовства в ведение Минтранса РФ

    Министерство сельского хозяйства России выступает против инициативы по передаче аварийно-спасательного флота Росрыболовства в ведение Минтранса России. Об этом 29 марта 2018 года в ходе расширенной Коллегии Росрыболовства в Москве сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. По его мнению, флот при этом нуждается в проведении модернизации и ремонта.

    Как пояснил, отвечая на вопрос ИАА «ПортНьюс», глава Росрыболовства Илья Шестаков, с такой инициативой выступило Министерство финансов России, которое обосновывало ее экономией средств в объеме 200 млн руб. в год.

    По словам Ильи Шестакова, отрицательную позицию Минсельхоза и Росрыболовства по вопросу передачи аварийно-спасательного флота ведомства в ведение Минтранса России поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

    Позиция Министерства сельского хозяйства и Росрыболовства заключается в том, что ведомственный аварийно-спасательный флот лучше справляется со спецификой рыболовной деятельности.

    #1021185
    • 2
      A_SEVER A_SEVER
      29.03.1819:44:35

      Терминал этот в системе Минтранса или как?
      Это частный терминал.

      #1021198
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