Начались швартовные испытания буксира «Бейсуг»





© Фото автора (A_SEVER)

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Невский ССЗ, Шлиссельбург, Ленинградская область) начались швартовные испытания на многофункциональном буксире-спасателе «Бейсуг» мощностью 2,5-3 МВт проекта MPSV12, разработанного Морским Инженерным Бюро, сообщает пресс-служба завода.

Многофункциональное спасательное судно-буксир (МСС) проекта MPSV12 представляет собой мелкосидящее судно с арктическим ледовым классом Arc 5, наклонным форштевнем, с двухъярусной удлиненной надстройкой бака, машинным отделением в средней части, с дизельной энергетической установкой, с двумя винтами регулируемого шага, двумя носовыми и одним кормовым подруливающими устройствами.

Главные размерения: длина максимальная 79,85 м; длина между перпендикулярами 73,39 м; ширина габаритная (без привального бруса) 17,36 м; ширина 16,80 м; высота борта 6,70 м.

МСС проекта MPSV12 предназначено для выполнения следующих задач: патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов в соответствии с классом; поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам; аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 м, а также подводно-технические работы с подводной сваркой и резкой; буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН);поиск и обследование подводных потенциально опасных объектов; поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи; оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах; доставка генеральных и наливных грузов; доставка персонала;управление ТНГА рабочего класса с глубиной погружения до 3000 м.