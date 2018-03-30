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Судостроение и судоходство

Начались швартовные испытания буксира «Бейсуг»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Невский ССЗ, Шлиссельбург, Ленинградская область) начались швартовные испытания на многофункциональном буксире-спасателе «Бейсуг» мощностью 2,5-3 МВт проекта MPSV12, разработанного Морским Инженерным Бюро, сообщает пресс-служба завода.

Многофункциональное спасательное судно-буксир (МСС) проекта MPSV12 представляет собой мелкосидящее судно с арктическим ледовым классом Arc 5, наклонным форштевнем, с двухъярусной удлиненной надстройкой бака, машинным отделением в средней части, с дизельной энергетической установкой, с двумя винтами регулируемого шага, двумя носовыми и одним кормовым подруливающими устройствами.

Главные размерения: длина максимальная 79,85 м; длина между перпендикулярами 73,39 м; ширина габаритная (без привального бруса) 17,36 м; ширина 16,80 м; высота борта 6,70 м.

МСС проекта MPSV12 предназначено для выполнения следующих задач: патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов в соответствии с классом; поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам; аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 м, а также подводно-технические работы с подводной сваркой и резкой; буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН);поиск и обследование подводных потенциально опасных объектов; поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи; оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах; доставка генеральных и наливных грузов; доставка персонала;управление ТНГА рабочего класса с глубиной погружения до 3000 м.


Ленинградская область, Шлиссельбург, Невский судостроительно-судоремонтный завод, НССЗ, буксир, MPSV12, Бейсуг
  • A_SEVER A_SEVER
    30.03.1816:44:04

    Судостроители почувствовали наступления весны!    

    #1021531
  • Комментарий удален
  • Нет аватара malikszh
    30.03.1820:49:38

    В интересах МО строят? Водоизмещение сколько?

    #1021646
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1821:37:35

      В интересах МО строят?
      Нет, это гражданские спасатели.
      Водоизмещение сколько?
      Неизвестно.

      #1021655
  • Armine Armine
    30.03.1823:40:08

    Если произносить название долго и быстро становиться похоже, на грубый сексистский лозунг.

    Новости +

    #1021698
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1823:45:59

      Если произносить название долго и быстро
      У «Бейсуга» есть младший брат — «Пильтун»…    

      #1021699
      • Armine Armine
        31.03.1811:42:53

        Однако    Если серия будет продолжена, каждую закладку буду ждать с нетерпением.

        #1021835
      • Нет аватара Полосатый
        31.03.1819:33:18

        младшего брата логичнее было б назвать Бейсужиком, левым или правым    

        Отредактировано: Полосатый~19:34 31.03.18
        #1021947
        • A_SEVER A_SEVER
          31.03.1819:50:37

          Буксиры будут работать в разных местах, поэтому их назвали в честь разных рек.

          #1021954
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    30.03.1823:59:04

    А что за судно пришвартовано за Бейсугом?

    #1021704
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1800:06:51

      что за судно пришвартовано за Бейсугом?
      Танкер «Академик Пашин» (фото сделано в июле прошлого года).

      #1021711
  • Нет аватара Andy6012
    31.03.1820:54:43

    А чьи ВРШ? Да и вся ГЭУ с ВРШ?

    #1021982
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