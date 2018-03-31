В Калининграде ввели в эксплуатацию Высокий мост и пешеходный тоннель

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» получило разрешение на ввод в эксплуатацию Высокого моста с пешеходным тоннелем под ним.

Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Рабочее движение по четырёхполосному объекту открыли в ноябре 2017 года одновременно с мостом Деревянным. Срок ввода в эксплуатацию неоднократно переносили из-за строительства тоннеля со стороны острова Октябрьского.

Ранее на сайте Сделано у Нас была опубликована статья о реконструкции «Высокого моста» в Калининграде.

https://sdelanounas.ru/blogs/95786/

«Это интересный объект, который даст возможность для калининградцев и гостей города совершать прогулки по Рыбной деревне и, пройдя через тоннель под Высоким мостом, продолжать их по набережной Ветеранов. Идея обустроить тоннель возникла в ходе реконструкции. Поэтому были внесены соответствующие корректировки в проект реконструкции моста. Подрядчик, компания „АБЗ-Дорстрой“, с реализацией этой идеи успешно справился», — пояснили в администрации Калининграда .