В Калининграде ввели в эксплуатацию Высокий мост и пешеходный тоннель
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» получило разрешение на ввод в эксплуатацию Высокого моста с пешеходным тоннелем под ним.
Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Рабочее движение по четырёхполосному объекту открыли в ноябре 2017 года одновременно с мостом Деревянным. Срок ввода в эксплуатацию неоднократно переносили из-за строительства тоннеля со стороны острова Октябрьского.
Ранее на сайте Сделано у Нас была опубликована статья о реконструкции «Высокого моста» в Калининграде.
https://sdelanounas.ru/blogs/95786/
«Это интересный объект, который даст возможность для калининградцев и гостей города совершать прогулки по Рыбной деревне и, пройдя через тоннель под Высоким мостом, продолжать их по набережной Ветеранов. Идея обустроить тоннель возникла в ходе реконструкции. Поэтому были внесены соответствующие корректировки в проект реконструкции моста. Подрядчик, компания „АБЗ-Дорстрой“, с реализацией этой идеи успешно справился», — пояснили в администрации Калининграда .
- Великоросс
- 31.03.201802:02
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