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Дорожное строительство

В Калининграде ввели в эксплуатацию Высокий мост и пешеходный тоннель

  •  © klgd.ru

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» получило разрешение на ввод в эксплуатацию Высокого моста с пешеходным тоннелем под ним.

Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Рабочее движение по четырёхполосному объекту открыли в ноябре 2017 года одновременно с мостом Деревянным. Срок ввода в эксплуатацию неоднократно переносили из-за строительства тоннеля со стороны острова Октябрьского.

Ранее на сайте Сделано у Нас была опубликована статья о реконструкции «Высокого моста» в Калининграде.

 https://sdelanounas.ru/blogs/95786/ 

«Это интересный объект, который даст возможность для калининградцев и гостей города совершать прогулки по Рыбной деревне и, пройдя через тоннель под Высоким мостом, продолжать их по набережной Ветеранов. Идея обустроить тоннель возникла в ходе реконструкции. Поэтому были внесены соответствующие корректировки в проект реконструкции моста. Подрядчик, компания „АБЗ-Дорстрой“, с реализацией этой идеи успешно справился», — пояснили в администрации Калининграда .

  •  © klgd.ru
  •  © klgd.ru

http://www.klgd.ru/press/news/detail.php?ID=1621368

Калининград, мост
  • Рыжий Ап Рыжий Ап
    31.03.1816:55:42

    Что-то как будто плитку не до клеили на опоры… Или это фотки моста до?

    Отредактировано: Рыжий Ап~16:55 31.03.18
    #1021918
    • Павел П Павел П
      31.03.1823:18:13

      Это не плитка. Ребро опор облицовано гранитными блоками и они просто разного цвета.

      •  © ruwest.ru

      Отредактировано: Павел П~23:37 31.03.18
      #1022015
      • Human RS Human RS
        01.04.1801:33:51

        И выглядит все это не очень.

        #1022036
        • Павел П Павел П
          01.04.1812:48:58

          Гранит в Кенигсберг, в те времена когда строили мост, в основном завозили из Швеции. Мост если вы посмотрите по ссылке в статье на статью первую, находился в очень плачевном состоянии. Эта часть опор вообще ничего не держала и выступала из воды буквально на полметра. Естественно пришлось многое просто делать заново и части облицовки пришлось заменить на современную. Бюджет на покупку гранита в Швеции и подбор его по цвету не предполагался.

          Отредактировано: Павел П~14:36 01.04.18
          #1022082
          • Human RS Human RS
            01.04.1813:34:34

            Бюджет на покупку гранита в Швеции и подбор его по цвету не предполагался.

            Это видно. И потом придется опять тратить деньги и все переделывать, но уже нормально.

            #1022087
            • Павел П Павел П
              01.04.1813:44:39

              Я понял, вы упёрлись, но постараюсь объяснить. Никто ничего в ближайшие лет 20-30 точно переделывать не будет. Да и позднее переделывать не будут, гранит немного загрязнится, потемнеет и разница между новой облицовкой и старой будет уже не так заметна. Калининград это не Москва или Питер, денег дали только из-за проведения матчей ЧМ и если бы не он то так бы и стоял мост в полуразвалившемся состоянии и разрушался дальше. А если и появятся деньги то в городе и области есть просто чудовищное количество объектов которые разрушаются прямо на глазах и которые просто офигенно жалко и на восстановление которых банально нет денег.

              Отредактировано: Павел П~13:48 01.04.18
              #1022091
              • Human RS Human RS
                01.04.1813:49:59

                Я в курсе и писал про перспективу, что все равно рано или поздно придется это убожество переделывать.

                #1022095
                • Павел П Павел П
                  01.04.1814:33:45

                  Я и такому «убожеству» рад. Это гораздо лучше чем если бы мост просто развалился или его доломали ссылаясь на чрезмерные затраты на восстановление и воткнули туда стандартный бетонный.

                  #1022105
                • Нет аватара Solncevorot
                  01.04.1820:54:55

                  Сами вы убожество.

                  #1022223
                  • A_SEVER A_SEVER
                    01.04.1821:12:59

                    Сами вы убожество
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                    #1022228
                  • Human RS Human RS
                    01.04.1821:18:28

                    Если вы хотели меня оскорбить, то у вас не получилось. Наоборот мне печально, что проект реконструкции делали и утверждали люди с эстетическим восприятием архитектуры вашего уровня.

                    #1022230
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