В 81-ю годовщину взятия Кенигсберга остров Канта и улицу Виктора Гюго связал новый пешеходный мост, получивший название «Философский».

Такого связующего звена между разными частями исторического центра города не хватало давно.

Теперь добраться от Кафедрального собора до спорткомплекса «Юность» и набережной Петра Великого можно по прямой. Раньше жителям и гостям приходилось делать большой крюк по Московскому проспекту.

Новый пешеходный мост стал частью «Музейного квартала» — единого туристического маршрута, связывающего основные достопримечательности и главные музеи области.

В правительстве региона подчеркнули, что параллельно продолжат благоустраивать остров Канта. На территории у Кафедрального собора установят новое освещение и киноконцертную площадку. Работы пообещали завершить в этом году.

Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал «РГ», что от нового моста ожидают, в первую очередь, упрощения логистики. Новый пешеходный маршрут особенно важен для самостоятельных туристов, которые раньше банально не доходили до набережной и музея. Сейчас эта проблема будет решена.