MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте
41
Roman Wyrzykowski

В Калининграде открыли Философский мост в день взятия города-крепости

В 81-ю годовщину взятия Кенигсберга остров Канта и улицу Виктора Гюго связал новый пешеходный мост, получивший название «Философский».

Такого связующего звена между разными частями исторического центра города не хватало давно.

Теперь добраться от Кафедрального собора до спорткомплекса «Юность» и набережной Петра Великого можно по прямой. Раньше жителям и гостям приходилось делать большой крюк по Московскому проспекту.

Новый пешеходный мост стал частью «Музейного квартала» — единого туристического маршрута, связывающего основные достопримечательности и главные музеи области.

В правительстве региона подчеркнули, что параллельно продолжат благоустраивать остров Канта. На территории у Кафедрального собора установят новое освещение и киноконцертную площадку. Работы пообещали завершить в этом году.

Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал «РГ», что от нового моста ожидают, в первую очередь, упрощения логистики. Новый пешеходный маршрут особенно важен для самостоятельных туристов, которые раньше банально не доходили до набережной и музея. Сейчас эта проблема будет решена.

Источник: rg.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 5
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski09.04.26 20:03:23

    Вспоминается зада́ча о семи кёнигсбе́ргских моста́х или зада́ча Э́йлера — старинная математическая задача, в которой спрашивалось, как можно пройти по всем семи мостам центра старого Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды. Впервые была решена в статье, датированной 1736 годом математиком Леонардом Эйлером, который доказал, что это невозможно, и по ходу доказательства изобрёл эйлеровы циклы. Решение Эйлером задачи о кёнигсбергских мостах явилось первым в истории применением теории графов, но без использования термина «граф» и без рисования диаграмм графов.

    Не знаю был ли среи них этот мост.
    п.с. это полностью новый мост — раньше тут не было моста.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:18 09.04.26
    #1314819