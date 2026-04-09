В Калининграде открыли Философский мост в день взятия города-крепости
В 81-ю годовщину взятия Кенигсберга остров Канта и улицу Виктора Гюго связал новый пешеходный мост, получивший название «Философский».
Такого связующего звена между разными частями исторического центра города не хватало давно.
Теперь добраться от Кафедрального собора до спорткомплекса «Юность» и набережной Петра Великого можно по прямой. Раньше жителям и гостям приходилось делать большой крюк по Московскому проспекту.
Новый пешеходный мост стал частью «Музейного квартала» — единого туристического маршрута, связывающего основные достопримечательности и главные музеи области.
В правительстве региона подчеркнули, что параллельно продолжат благоустраивать остров Канта. На территории у Кафедрального собора установят новое освещение и киноконцертную площадку. Работы пообещали завершить в этом году.
Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал «РГ», что от нового моста ожидают, в первую очередь, упрощения логистики. Новый пешеходный маршрут особенно важен для самостоятельных туристов, которые раньше банально не доходили до набережной и музея. Сейчас эта проблема будет решена.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1