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Фотофакты

Строительство судов на ПСЗ «Янтарь»

  •  © Фото с сайта gov39.ru

Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец» (заложен 08.07.2016, спущен 12.12.2017).

За ним виден большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711 (заложен 11.06.15) и корпус океанографического исследовательского судна «Алмаз» пр. 22010 (заложено 09.06.16).

Третий траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ударник» (заложен 24.03.2017):

  •  © Фото с сайта gov39.ru

Фото с сайта gov39.ru


Калининград, ПСЗ "Янтарь", траулер, SK-3101R, Ленинец, Ударник, рыболовецкое судно, БДК, 11711, Пётр Моргунов, ОИС, 22010, «Алмаз»
  • Нет аватара Argonaft
    31.03.1817:36:06

    А кто знает, почему у него справа на корпусе ниже ватерлинии и на бульбе есть полоски, а слева нет?

    •  © aoosk.ru

    #1021922
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1817:40:45

      Хороший вопрос! У второго судна серии сделано аналогично.    

      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~17:43 31.03.18
      #1021923
    • Нет аватара alex_uns
      31.03.1818:28:21

      может заказчик попросил для швартовки… там шины не повесишь, а если носом в стенке будет заходить, то может оно и имеет смысл…

      #1021930
    • Нет аватара Andy6012
      01.04.1810:44:53

      Прическа такая…

      #1022065
  • Katamaran Katamaran
    31.03.1818:09:45

    Где надстройка, Зина?

    #1021925
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1818:16:06

      Где надстройка, Зина?
      Если ты про «Алмаз», то её будут монтировать на открытом стапеле.

      #1021926
      • Katamaran Katamaran
        31.03.1818:19:09

        •  © Фото из открытых источников

        #1021927
        • A_SEVER A_SEVER
          31.03.1818:25:21

          На счёт надстройки «Командора» это к Дмитрию, рыболовные суда это его тема.    

          Думаю до фактического спуска судна на воду её поставят.

          #1021929
  • alex vau alex vau
    31.03.1820:27:35

    абалдеть сейнер! высота борта как у крейсера…

    #1021966
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1821:24:26

      высота борта как у крейсера

      Это пока у него маленькая осадка.    

      А когда подводная часть корпуса скроется под водой, то он будет казаться маленьким.

      Что касается крейсеров, то они несколько больше:

      •  © Фото из открытых источников

      #1021990
  • Нет аватара commodore
    31.03.1823:33:37

    Больно смотреть на фото. Как будто яйца в тиски зажали)

    #1022018
  • Гвардеец Гвардеец
    01.04.1814:32:22

    Север ты лучшие фотки на закуску придерживал    

    #1022104
    • A_SEVER A_SEVER
      01.04.1814:40:53

      ты лучшие фотки на закуску придерживал
      Как увидел эти фотографии, так их и сразу опубликовал.    

      #1022106
  • Владимир Курин Владимир Курин
    01.04.1816:15:28

    Приятно видеть имя «Ленинец» на одном из строящихся судов. Так, глядишь, построят и какой-нибудь большой военный корабль с именем, к примеру, «Генералиссимус Сталин» — вот пуканы и либералов взорвутся.

    #1022141
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