Строительство судов на ПСЗ «Янтарь»
Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец» (заложен 08.07.2016, спущен 12.12.2017).
За ним виден большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711 (заложен 11.06.15) и корпус океанографического исследовательского судна «Алмаз» пр. 22010 (заложено 09.06.16).
Третий траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ударник» (заложен 24.03.2017):
Фото с сайта gov39.ru
31.03.1817:36:06
31.03.1817:40:45
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31.03.1818:09:45
31.03.1818:16:06 Если ты про «Алмаз», то её будут монтировать на открытом стапеле.
31.03.1818:19:09
31.03.1818:25:21
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01.04.1814:40:53 Как увидел эти фотографии, так их и сразу опубликовал.
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