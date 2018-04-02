Первый Ту-214ПУ-СБУС прибыл на аэродром Чкаловский

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В марте на аэродром Чкаловский в Московской области из Казани прибыл самолёт Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64529. Самолёт построен Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») и совершил свой первый полёт 14 октября 2017 года.

Это первый самолёт Ту-214, изготовленный КАЗ им. С.П. Горбунова в модификации воздушного пункта управления со специальным бортовым узлом связи, 2-й самолёт этой модификаци RA-64530 в настоящее время проходит испытания. Оба Ту-214ПУ-СБУС, изготовленные для Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с контрактом, подписанным в ноябре 2015 года, войдут в состав авиационной дивизии особого назначения, базирующейся в Чкаловском.

Фото Руслана Боровика с сайта russianplanes.net