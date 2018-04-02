Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО

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На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько, в ходе мероприятия заявил, что «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.