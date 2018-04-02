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Армия и Флот

Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/g3FXQHmdRGQ

На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько, в ходе мероприятия заявил, что «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12169394@egNews

Армия, ВКС, ПРО
  • Нет аватара zspe
    02.04.1809:49:56

    По китайской станции стреляли?    

    #1022384
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    02.04.1811:00:20

    НЕВЕРОЯТНО КАКАЯ СКОРОСТь !    

    #1022405
    • Нет аватара kerosene
      02.04.1813:26:20

      6 км/c. Взрывное горение топлива.

      #1022458
      • Макс Южный
        02.04.1815:08:55

        А насколько это быстрее обычного?

        Ведь, действительно, обычные ракеты примерно такого же размера настолько медленно взлетают, что кажется, что они вот-вот и вовсе остановятся, завалятся на бок и упадут. А тут такая огромная «дылда» взлетает с невероятной скоростью.

        #1022483
      • von_gobelen von_gobelen
        02.04.1819:56:53

        Это она так стартует или это её крейсерская скорость?

        #1022613
  • Александр Вавакин Александр Вавакин
    02.04.1812:08:28

    такое ощущение что она под землёй разгонялась) с километр

    #1022424
  • Джон Джонович Джон Джонович
    02.04.1812:09:54

    По старту как-то внушительнее чем у американцев,у тех медленно

    #1022426
  • Е.Юрий Е.Юрий
    02.04.1813:00:02

       Класс! Вот это импульс!

    #1022450
  • Vovantro Vovantro
    02.04.1815:48:05

    Нифига себе! Такая дура здоровая, с такой скоростью стартует? Или я что-то недопонимаю?    

    #1022495
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    02.04.1816:15:08

    При виде такого старта, хочется напевать :"Но от тайги до британских морей…"   

    #1022501
  • Нет аватара Мафусаил
    02.04.1817:44:45

    Вот это шустрик! Я спокоен за Россию и ее Близких! +++

    #1022534
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    • Nikituchka Nikituchka
      02.04.1819:02:01

      Остальные города защищают СЯС (силы ядерного сдерживания). А надёжная защита командного пункта СЯС, позволит гарантированно уничтожить наглосаксов (кроме них некому больше на нас лезть). Скажите спасибо что у власти нормальные люди, понимающие зачем и в каком количестве нам нужно ядерное оружие. А то всякие беглые олигархи и брцуны с режЫмом доказывают, что оно нам вовсе не нужно. Нас мол пожалеют. История нашей многовековой борьбы со всякими иноземными захватчиками, видимо выпала у них из головы. Ну так вот. Система ПРО очень дорога даже для раздутого бюджета янок ($700 млрд. на оборону и только $500 млрд. на всё остальное). Возможно со временем, поэтапно её можно будет размножить на всю нашу страну, особенно если удастся создать мобильную ПУ. До этого же момента необходимо обеспечивать гарантированное уничтожение вероятного противника. Слава Богу мы это обеспечиваем, что и продемонстрировали 1 марта.

      Отредактировано: Nikituchka~19:04 02.04.18
      #1022575
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    02.04.1820:30:09

       

    #1022626
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