Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО
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На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).
Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько, в ходе мероприятия заявил, что «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
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