Сейсморазведка по инновационной технологии

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АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть», реализует инновационный проект по трёхмерной сейсмической разведке Агалеевского газоконденсатного месторождения в Красноярском крае. В ходе исследований впервые объединен опыт наземной и речной технологии 3D-сейсмики.

Ранее недропользователи применяли только два вида систем геологического изучения территории, на которой расположены водоёмы, — с инициированием сигнала на воде и приёмом на суше в летний период и с проведением работ на льду, с ограничением, связанным с толщиной льда и наличия течения. Но подобные методики геологоразведки не позволяют в полной мере изучить залежи Агалеевского месторождения, разделенного рекой. Применение новой технологии со смешанным типом источников и приёмников волн — наземных и водных — позволило охватить 3D-сейсморазведкой всю площадь месторождения. За четыре месяца геологи ВСНК выполнили сейсморазведочные работы на водной акватории площадью более 100 км².

Полученные в ходе полевых работ данные систематизируются и анализируются. Результаты водных и наземных работ будут объединены в единый трехмерный куб данных. Данная методика сейсморазведки, разработанная красноярскими геологами, рассматривается как базовая и планируется к внедрению на месторождениях с аналогичными условиями.

АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» реализует проект освоения расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края. С ноября 2016 года ВСНК приступила к опережающим поставкам нефти в систему магистральных нефтепроводов.

ВСНК также владеет лицензией на геологическое изучение, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых в пределах Агалеевского участка недр.