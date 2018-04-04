В Якутске представили новый самолет ТВС-2ДТС

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/u1bk8akeFAU

В аэропорту пригородного поселка Маган состоялась презентация нового легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС, производства Улан-Удэнского авиационного завода. Прилет самолета это реализация договоренности между компанией «Вертолеты России», республик Бурятия и Якутия на поставку до 2025 года двухсот воздушных судов для нужд региональной авиации.

Напомним, что в феврале в рамках российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение об организации местных воздушных линий. Реализацией проекта будет заниматься авиакомпания «Полярные авиалинии». Выпущенный пока в единственном экземпляре, ТВС-2ДТС прибыл в Якутск из Новосибирска.

Разработка ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина» имеет ряд преимуществ для выполнения регулярных перевозок в Якутии и в дальнейшей перспективе всего Дальнего Востока страны.

Самолет обладает уникальной для своего класса дальностью полета — свыше пяти тысяч километров, он прост в эксплуатации и обслуживании, способен выполнять полеты в условиях низких температур, осуществлять взлет и посадку на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы с низкой плотностью покрытия.

«Представляете, он может заправиться на одной точке и облететь всю Якутию. Не нужно будет строить дополнительные заправочные станции, садиться может на неподготовленные площадки. И самое главное он может брать больше груза — порядка трех тонн, можно не только пассажиров перевозить, но и грузы», говорит управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.

Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. Ввод в эксплуатацию нового самолёта позволит соединить авиамаршрутами самые труднодоступные населённые пункты Якутии и Бурятии. ТВС-2ДТС прекрасно подходит для этой цели, поскольку разработан с учётом эксплуатации в самых жёстких климатических условиях.

Презентация самолёта прошла в Якутске. В ходе неё состоялось несколько опытных полётов с участием штатных пилотов «Полярных авиалиний». Их комментарии лягут в основу дальнейшей адаптации самолёта под эксплуатацию в условиях экстремально низких температур.

«Мы практически полтора года проработали с Улан-Удэнским авиазаводом. Для нас большое счастье, что именно якутское авиапредприятие подключилось к этой работе в качестве эксплуатанта в вашем регионе. Безусловно, это неоценимо. Мы надеемся, что в республике получим правильное формирование серийной типовой машины», — заявил директор ФГУП «СибНИА» Владимир Барсук.

ТВС-2ДТС — лёгкий многоцелевой самолёт, разработанный СибНИА им. С.А.Чаплыгина в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Его планируется применять для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населённых пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Одним из требований к самолёту является возможность посадки на грунтовые взлётно-посадочные полосы, а также на воду и лёд.

На прошедшем в феврале 2018 года Российском инвестиционном форуме в Сочи холдинг «Вертолёты России», Минпромторг РФ, Минтранс РФ, а также республики Якутия и Бурятия подписали соглашение об организации местных воздушных линий, предполагающее развёртывание производства лёгкомоторных самолётов на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода. В период до 2025 года предприятие планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

«Сегодня в России зарегистрировано около 1300 самолётов Ан-2, из которых в состоянии лётной годности находятся только 300 машин. Нам предстоит решить масштабную задачу по возрождению сети регулярных региональных авиаперевозок», — отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

В настоящий момент на У-УАЗ развернута подготовка к производству, которую планируется завершить к 2020 году. После этого завод соберет несколько опытных образцов самолета, которые примут участие в сертификационных испытаниях. Запуск ТВС-2ДТС в серию намечен на 2021 год. При этом У-УАЗ будет осуществлять финальную сборку, и в производстве самолета будут также задействованы другие предприятия холдинга.