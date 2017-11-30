Окская судоверфь заложила пятую и шестую баржи проекта ROB20

На Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля пятой и шестой несамоходных наливных барж (строительные №№ 4105 и 4106) проекта ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская», строящихся по заказу ПАО «ГТЛК».

Для значительной части отечественных судовладельцев нефтеналивных судов внутреннего плавания дата 1 января 2018 года означает прекращение эксплуатации имеющихся у них танкеров, построенных в советское время.

Национальные российские требования в виде Технического Регламента, которые также запрещают на «однокорпусных» танкерах уже речную перевозку опасных грузов (любых, в том числе легких сортов нефти и нефтепродуктов).

Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта был утвержден Правительством Российской Федерации Постановлением от 12 августа 2010 года N623 и вступил в силу 23 февраля 2012 года. В соответствии со статьёй Технического регламента 108 В на нефтеналивных судах (кроме стоечных) грузоподъемностью более 600 тонн должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки должны быть вкладными. Все нефтеналивные суда, не удовлетворяющие требованиям подпункта «в» настоящего пункта, не могут эксплуатироваться после 31 декабря 2017 года.

Особо следует отметить сегмент нефтеналивных мелкосидящих барж, предназначенных для работы по реке Белая (перевозки экспортных нефтепродуктов). Это вполне «свежие» баржи с двойными бортами и одинарным утолщенным днищем проекта 82380, построенные в 2002-2003 годах (!!!), но не отвечающие требованиям Технического Регламента, и классические однокорпусные баржи проекта Р-27 типа «Бельская».

Например, в 2011 году мелкосидящие однокорпусные баржи типа «Бельская» в составе с толкачами «Урал» — вывезли по реке Белая с уфимских нефтеперерабатывающих заводов 880 тыс. тонн нефтепродуктов, в навигацию 2010 года — 550 тыс. тонн, в 2012 году — до 1 млн. тонн.

Фактически это означает, что с навигации 2018 года только 4 баржи проекта 82230 будут работать по реке Белой, а также те баржи проекта Р-27, которые прошли существенное переоборудование путем установки второго дна, второго борта и увеличением высоты борта (таких две, и еще четыре собираются сделать в зимний судоремонт 2017-2018 годов). Интересно насколько эффективны столь значительные капиталовложения, если самые молодые из них были построены в 1975 году?

Чтобы обработать этот грузопоток, необходимы новые «двухкорпусные» нефтеналивные баржи, к постройке которых и приступила Окская судоверфь.

Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610С и выше. Основной груз — мазут. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности.

Эксплуатироваться баржи будут на реках Белая, Кама и Волга.

Проект разработан ООО «Морское инженерное бюро».

Серия из десяти судов строится по лизинговой схеме. Контракт на строительство барж был заключен 31 октября 2017 года.

Головное судно проекта ROB20 (строительный номер 4101) было заложено 22.11.2017, спущено на воду 29.03.2018.

Второе судно (строительный № 4102) было заложено 30.11.2017.

Третье судно (строительный № 4103) было заложено 20.12.2017.

Четвертое судно (строительный № 4104) было заложено 19.01.2018.

Пятое судно (строительный № 4105) было заложено 06.04.2018.

Шестое судно (строительный № 4106) было заложено 06.04.2018.