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Энергетика и ТЭК

ПАО «Транснефть» ввело в промышленную эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг»

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ПАО «Транснефть» ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта «Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк — Новороссийск.

Реализация проекта «Юг» позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск и экспорта с черноморского побережья России в европейские страны в объеме до 6 млн тонн в год. Вводу в эксплуатацию МНПП проекта «Юг» предшествовало успешное завершение испытаний системы на максимальных режимах перекачки с вводом присадки и проведением ряда технических мероприятий.

Ключевая особенность проекта — дополнительная возможность приема дизельного топлива из вагоноцистерн на железнодорожной станции «Тингута» в Волгоградской области, что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. Прием дизельного топлива из вагоноцистерн запланирован на головной перекачивающей станции «Тингута», где будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тыс. куб. м.

Заполнение дизельным топливом магистральных нефтепродуктопроводов проекта «Юг» ПАО «Транснефть» начало в ноябре 2017 года. С начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования транспортировка дизельного топлива осуществлялась от Волгоградского НПЗ в порт Новороссийск в объеме около 250 тыс. тонн ежемесячно. До конца текущего года планируется прокачать до 4 млн тонн.

Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок.

Проработаны мероприятия по дальнейшему подключению к проекту «Юг» группы заводов юга России — ООО «Ильский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО» и АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть». Необходимым условием подключения является модернизация этих заводов с переходом на выпуск дизельного топлива класса «Евро-5».

В дальнейшем, в соответствии с долгосрочной программой развития ПАО «Транснефть», предусматривается возможность подключения самарской группы заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 миллионов тонн и от Волгограда до Новороссийска — до 11 миллионов тонн.

Краткое описание осуществленного проекта

Строительство подводящего трубопровода от НПЗ: 55,6 км

Строительство линейной части: 498,4 км

Перевод нефтепроводов под перекачку нефтепродуктов: 244 км

Строительство новых перекачивающих станций: 2 шт.

Реконструкция существующих перекачивающих станций: 2 шт.

Суммарный объём резервуарных парков: 250 тыс. куб. м

https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/15591

Транснефть, МНПП, проект Юг
  • юрич юрич
    06.04.1817:23:55

    А чего на этой карте Крым не российский?

    #1023937
  • Human RS Human RS
    06.04.1817:52:31

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1023945
  • Нет аватара Solncevorot
    06.04.1818:55:41

    А какие нефтепродукты прокачивают по одной трубе? Я правильно понимаю, что по одной трубе можно качать или дизель, или АИ-95 или авиационный керосин? Если сначала качать солярку, а потом бензин начать вливать, то на выходе будет непригодная смесь, которой снова нужна переработка перед употреблением.

    И еще, для таких труб нужна особая защита от врезок, потому что по ним гонят готовый продукт. То есть для злоумышленников она гораздо более вкусная добыча, чем нефтепровод.

    #1023965
    • Нет аватара Mirotvorets
      06.04.1819:55:36

      Россия устойчиво экспортирует около 35 млн тонн диз топлива.

      Теперь часть этого топлива будет доставляться в порт по трубопроводу, а не по жд.

      Об этом говорится в статье и видеоролике.

      Экспортных возможностей по бензину у нас пока таких нет.

      Освобождаемый жд трафик очень необходим для других грузов с учетом Крымских потребностей и будующего жд моста.

      #1023980
    • Нет аватара nabludatel71
      06.04.1820:11:05

      А какие нефтепродукты прокачивают по одной трубе?

      Обычно наши нефтепродуктопроводы заточены под дизтопливо.

      #1023983
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      06.04.1820:47:33

      Когда нужно сменить продукт в трубе, используют специальные «пробки», которые прогоняются по трубе и разделяют разные продукты. Они же используются и для чистки трубопроводов, и для их осмотра.

      Но в данном случае это вряд ли станут делать, ожидается, что и дизельным топливом труба будет загружена полностью.

      #1024000
  • Нет аватара nabludatel71
    06.04.1820:13:56

    Ура! Давно ждал этого события. И отгрузки по трубе эффективнее, и перевалку через соседей можно уменьшить.

    #1023984
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