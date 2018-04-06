ПАО «Транснефть» ввело в промышленную эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг»

ПАО «Транснефть» ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта «Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк — Новороссийск.

Реализация проекта «Юг» позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск и экспорта с черноморского побережья России в европейские страны в объеме до 6 млн тонн в год. Вводу в эксплуатацию МНПП проекта «Юг» предшествовало успешное завершение испытаний системы на максимальных режимах перекачки с вводом присадки и проведением ряда технических мероприятий.

Ключевая особенность проекта — дополнительная возможность приема дизельного топлива из вагоноцистерн на железнодорожной станции «Тингута» в Волгоградской области, что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. Прием дизельного топлива из вагоноцистерн запланирован на головной перекачивающей станции «Тингута», где будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тыс. куб. м.

Заполнение дизельным топливом магистральных нефтепродуктопроводов проекта «Юг» ПАО «Транснефть» начало в ноябре 2017 года. С начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования транспортировка дизельного топлива осуществлялась от Волгоградского НПЗ в порт Новороссийск в объеме около 250 тыс. тонн ежемесячно. До конца текущего года планируется прокачать до 4 млн тонн.

Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок.

Проработаны мероприятия по дальнейшему подключению к проекту «Юг» группы заводов юга России — ООО «Ильский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО» и АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть». Необходимым условием подключения является модернизация этих заводов с переходом на выпуск дизельного топлива класса «Евро-5».

В дальнейшем, в соответствии с долгосрочной программой развития ПАО «Транснефть», предусматривается возможность подключения самарской группы заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 миллионов тонн и от Волгограда до Новороссийска — до 11 миллионов тонн.

Краткое описание осуществленного проекта

Строительство подводящего трубопровода от НПЗ: 55,6 км

Строительство линейной части: 498,4 км

Перевод нефтепроводов под перекачку нефтепродуктов: 244 км

Строительство новых перекачивающих станций: 2 шт.

Реконструкция существующих перекачивающих станций: 2 шт.

Суммарный объём резервуарных парков: 250 тыс. куб. м