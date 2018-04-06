В Сахалинской области открыт новый перинатальный центр

Сахалинский областной перинатальный центр, который строился последние 3,5 года , открыл двери для посетителей. В пятиэтажном здании общей площадью 32 тысячи квадратных метров уже готовы принимать роды, индивидуальные родильные залы оснащены самым современным оборудованием. Перинатальный центр включает в себя стационар на 130 коек, а также консультативную поликлинику. Раньше отдельные блоки центра размещались в разных корпусах областной клинической больницы. Переезд 11 отделений в новые помещения длился три недели.

В родильных залах установлено реанимационное оборудование, которое будет использоваться при появлении на свет недоношенных детей. В большинстве случаев такие роды проходят в областном перинатально центре, будущих мам при соответствующем прогнозе заранее доставляют в Южно-Сахалинск. Впоследствии малышей будут выхаживать в отделении патологии новорождённых. Оно рассчитано на 30 коек, предусмотрено совместное пребывание вместе с мамами.

130 врачей и специалистов среднего звена, которые будут работать центре, прошли обучение в рамках программ дополнительного профессионального образования. Одним из первых в новое здание переехало отделение патологии новорождённых. Здесь одновременно могут принять до 48 пациенток. В каждой палате есть туалет и душевая.

В новом перинатальном центре — три поликлинические отделения. Отделение ультразвуковой диагностики, которое раньше размещалось в разных корпусах, теперь объединилось, сотрудники работают на аппаратах экспертного класса. Для женщин, нуждающихся в более детальном обследовании, открыт дневной стационар.

Из здания консультативной поликлиники областной клинической больницы на новые площади переместилось отделение планирование семьи. Сейчас у него изменилось название и появились дополнительные задачи.

— Теперь это отделение репродуктивного здоровья, в котором есть врач-репродуктолог и уролог-андролог. Появилась возможность решать не только проблемы женского здоровья, но и репродуктивного здоровья семьи, которые по разным причинам могут возникать, — уточнили специалисты.

Освободившееся площади в Сахалинской областной клинической больнице намерены использовать максимально эффективно. К примеру, будет существенно расширен региональный сосудистый центр, переедут в это здание и хирургические службы.

— Родовое отделение — это сердце центра, здесь 12 индивидуальных родильных залов. Оснащение — по самому высокому классу, помещения просторные, есть душевые комнаты. Готов в любую принять пациенток и операционный блок, в двух залах при необходимости будут проводить кесарево сечение, — рассказала заведующая родильным отделением для недоношенных детей перинатального центра Галина Беличенко.

— Теперь после реанимации мы не переводим детей в детскую больницу, они смогут находиться здесь вместе с мамами до момента выписки. Новые площади позволили сделать это, — отмечает заместитель главного врача областной больницы Ольга Колесова. — В стеснённых условиях раньше находилось и отделение реанимации новорождённых, теперь и эта задача решена.