В Татарстане успешно прошел испытания БПЛА для доставки грузов

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В Татарстане провели испытания беспилотника. Аппарат должен был доставить груз за 40 километров, а затем вернуться. Все это в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. Дрон справился со своей задачей за час. И весьма успешно.

500 метров над землей. Это не маленький дрон для любительских съемок, а мини-грузовой самолет. На борту — посылка. Задача — доставить ее из логистического центра «Почта России» до самого молодого города России — Иннополиса. С точностью до метра в указанном месте дрон сбрасывает посылку. Ее запаковали в специальную тару и закрепили на «теле» мини лайнера. Приняли контейнер специалисты Университета Иннополиса. Летательный аппарат тестировали в условиях плохой видимости и минусовой температуры.

«Это был специально оборудованный полигон, на котором проводился пробный полет для Почты России. Расстояние 38 километров преодолели в течение часа», — отметил руководитель Центра развития робототехники «Университет Иннополис» Александр Климчик.

Летательный аппарат собрала казанская компания, специалисты университета делают технику разумной. Проще говоря, начиняют ее искусственным интеллектом. Он позволит беспилотнику корректировать траекторию движения и реагировать на препятствия. Дабы избежать столкновения, как это случилось во время полета с дроном «Почты России» в Бурятии.

«Есть много лазеров, в нашем датчике — 16, они вращаются вокруг своей оси и измеряют расстояние до определенной точки. Это позволяет уклониться от препятствий», — объяснил старший научный сотрудник Центра развития робототехники «Университет Иннополис» Роман Федоренко.

Систему пилотирования сейчас совершенствуют на всех дронах казанской компании. Этот тоже сможет доставлять грузы. Сбить или перехватить его крайне сложно. Беспилотник тяжелый, а посылка крепко прикручена, пока человеком, в будущем его заменит робот.

«Возьмет он и прикрутит посылку или упакует. Это не будет слишком дорого стоить, но зато будет гарантированное качество», — считает руководитель Центра развития робототехники «Университет Иннополис» Александр Климчик.

Одно из крупных российских промышленных предприятий проявило интерес к такому быстрому способу доставки. Это актуально для компаний, чьи цеха удалены друг от друга.

Помимо посылок, дрон сможет доставлять продукты и медикаменты туда, где нет дорог. Сейчас здесь разрабатывают совместный проект с «КамАЗом». Беспилотник сможет вылетать на место ЧП. К примеру, на лесные пожары. Он не просто передаст информацию о площади горения, но и смоделирует траекторию его распространения.