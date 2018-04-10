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Армия и Флот

На вооружение ЮВО поступили модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино"‍

  •  © vestikavkaza.ru

В воинскую часть радиационной, химической и биологической защиты на Северном Кавказе поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В настоящее время расчеты трех новых боевых машин приступили к практическим занятиям по эксплуатации и обслуживанию поступивших ТОС-1А „Буратино“» — сказал Астафьев

Он уточнил, что усовершенствованные тяжелые огнеметы залпового огня на базе танка Т-72 оснащены более мощной силовой установкой и новейшей динамической защитой. Боевая машина получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

 http://tass.ru/armiya-i-opk/5109327 

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201804101112-vh1z.htm

Министерство обороны, ЮВО, ТОС-1А Буратино
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