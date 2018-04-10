На вооружение ЮВО поступили модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино"‍

В воинскую часть радиационной, химической и биологической защиты на Северном Кавказе поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В настоящее время расчеты трех новых боевых машин приступили к практическим занятиям по эксплуатации и обслуживанию поступивших ТОС-1А „Буратино“» — сказал Астафьев

Он уточнил, что усовершенствованные тяжелые огнеметы залпового огня на базе танка Т-72 оснащены более мощной силовой установкой и новейшей динамической защитой. Боевая машина получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

http://tass.ru/armiya-i-opk/5109327