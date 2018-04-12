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Фотофакты

Станция метро «Новокрестовская» — было и стало

Санкт-Петербург.

Строительство станции метро «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии.

Март 2015 года:

  •  © Фото из открытых источников

Апрель 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

Справа от «Новокрестовской» планируется строительство станции «Новокрестовская-2»:

  •  © Фото из открытых источников

Перегонный тоннель под Малой Невой между станциями «Новокрестовская» и «Приморская»:

  •  © Фото из открытых источников

Фото Николая Иванова, Екатерины Гигиняк и vk.com/um_metrostroy


Метро, Санкт-Петербург, «Новокрестовская», намывные территории, было и стало
  • Katamaran Katamaran
    12.04.1818:22:29

    Ещё бы что-то между московской и дунайским построили. Было бы любо.

    #1025465
    • A_SEVER A_SEVER
      12.04.1818:28:54

      Ещё бы что-то между московской и дунайским построили.
      В ближайшие 15 лет там метро строить не планируют.

      #1025468
      • Katamaran Katamaran
        12.04.1818:29:45

        О том и грущу

        #1025469
        • A_SEVER A_SEVER
          12.04.1818:53:30

          О том и грущу
          Зачем грустить, когда столько дорог рядом? И куча гипермаркетов!    

          #1025478
          • Katamaran Katamaran
            12.04.1819:02:57

            Гипермаркетов, это да. Вот до метро полчаса топать.

            #1025485
  • alex4spb alex4spb
    12.04.1818:44:02

    оффтоп: сегодня на Новокрестовскую всякие дворковичи понаехали.

    на яндекс-картах всё красное     8 баллов.

    #1025474
    • Нет аватара termometrix
      12.04.1820:51:57

      В настоящее время строительная готовность станции «Беговая» приблизилась к строительной готовности станции «Новокрестовская». Общая готовность участка НВЛ достигла 95%.

       https://www.gov.spb.ru/go...-nikolaevich/news/133361/ 

      #1025527
      • A_SEVER A_SEVER
        12.04.1820:54:46

        готовность станции «Беговая» приблизилась к строительной готовности станции «Новокрестовская».
        Но станция «Новокрестовская» за это время ушла вперёд!    

        #1025528
        • Нет аватара termometrix
          12.04.1822:13:04

          Вообще ударная стройка.В духе…

          #1025573
          • A_SEVER A_SEVER
            12.04.1822:18:41

            ударная стройка.В духе
            В духе строительства станции «Беломорская» в Москве.

            #1025576
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