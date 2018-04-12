Санкт-Петербург.

Строительство станции метро «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии.

Март 2015 года:



© Фото из открытых источников

Апрель 2018 года:



© Фото из открытых источников

Справа от «Новокрестовской» планируется строительство станции «Новокрестовская-2»:



© Фото из открытых источников

Перегонный тоннель под Малой Невой между станциями «Новокрестовская» и «Приморская»:



© Фото из открытых источников

Фото Николая Иванова , Екатерины Гигиняк и vk.com/um_metrostroy