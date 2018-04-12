Станция метро «Новокрестовская» — было и стало
Санкт-Петербург.
Строительство станции метро «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии.
Справа от «Новокрестовской» планируется строительство станции «Новокрестовская-2»:
Перегонный тоннель под Малой Невой между станциями «Новокрестовская» и «Приморская»:
Фото Николая Иванова, Екатерины Гигиняк и vk.com/um_metrostroy
12.04.1818:22:29
12.04.1818:28:54 В ближайшие 15 лет там метро строить не планируют.
12.04.1818:29:45
12.04.1818:53:30 Зачем грустить, когда столько дорог рядом? И куча гипермаркетов!
12.04.1819:02:57
12.04.1818:44:02
12.04.1820:51:57
12.04.1820:54:46 Но станция «Новокрестовская» за это время ушла вперёд!
12.04.1822:13:04
12.04.1822:18:41 В духе строительства станции «Беломорская» в Москве.