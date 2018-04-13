Строительство станции метро «Филатов Луг»
Москва. Строительство станции метро «Филатов Луг» Сокольнической линии.
На территории Новомосковского административного округа ударными темпами идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро. Участок длиной более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.
На перегоне между станциями «Прокшино» и «Ольховая» уже идёт укладка рельсов :
После завершения строительства станция метро «Филатов Луг» будет такой:
Фото Кирилла Бармашёва с сайта new.msk.ru и stroi.mos.ru
13.04.1810:10:09
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13.04.1818:51:19 На Яндексе строящийся участок трассы между Киевским и Калужским шоссе уже виден.