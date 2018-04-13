Москва. Строительство станции метро «Филатов Луг» Сокольнической линии.

Февраль 2018 года:



© Фото с сайта new.msk.ru

Апрель 2018 года:



© Фото с сайта new.msk.ru

На территории Новомосковского административного округа ударными темпами идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро. Участок длиной более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.

На перегоне между станциями «Прокшино» и «Ольховая» уже идёт укладка рельсов :



© Фото с сайта new.msk.ru

И монтаж защитного кожуха:



© Фото с сайта new.msk.ru

После завершения строительства станция метро «Филатов Луг» будет такой:



© Рендер с сайта stroi.mos.ru



© Рендер с сайта stroi.mos.ru

Фото Кирилла Бармашёва с сайта new.msk.ru и stroi.mos.ru