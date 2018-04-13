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Фотофакты

Строительство станции метро «Филатов Луг»

Москва. Строительство станции метро «Филатов Луг» Сокольнической линии.

Февраль 2018 года:

  •  © Фото с сайта new.msk.ru

Апрель 2018 года:

  •  © Фото с сайта new.msk.ru

На территории Новомосковского административного округа ударными темпами идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро. Участок длиной более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.

На перегоне между станциями «Прокшино» и «Ольховая» уже идёт укладка рельсов :

  •  © Фото с сайта new.msk.ru

И монтаж защитного кожуха:

  •  © Фото с сайта new.msk.ru

После завершения строительства станция метро «Филатов Луг» будет такой:

  •  © Рендер с сайта stroi.mos.ru
  •  © Рендер с сайта stroi.mos.ru

Фото Кирилла Бармашёва с сайта new.msk.ru и stroi.mos.ru


Москва, метро, Сокольническая линия
  • A_SEVER A_SEVER
    13.04.1810:10:09

    В Питере скоро будет морская станция метро, а в Москве лесная!    

    #1025698
    • exhausted1987 exhausted1987
      13.04.1810:42:03

      Больше метро, хороших и разных!    

      #1025712
      • A_SEVER A_SEVER
        13.04.1811:04:27

        Больше метро, хороших и разных!

        За 3 месяца этого года уже открыто 8 новых станций метро.

        А в течение года должны открыть ещё 22 станции в 4-х городах!    

        #1025727
  • александр столярчук александр столярчук
    13.04.1817:44:43

    А что за дорога такая Солнцево-Бутово-Видное? Можно поподробнее? А то от Каширки и м4 в сторону Ясенево с утра не проехать. И причины не понятны. До Ясенево толкаются, пробки, а после начинают ехать и всё нормально. Мистика… ))

    #1025859
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      13.04.1818:13:51

      Дублёр МКАД от Боровского до Симферопольского шоссе, примерно в 4-5км от кольцевой. Да, только до Симферопольского, так что правильнее называть её Солнцево-Бутово. Дальше территория области, и пока нет ни проекта продления, ни даже решения вообще его делать.

      Отредактировано: Ruslan Koreev~18:15 13.04.18
      #1025879
    • A_SEVER A_SEVER
      13.04.1818:51:19

      А что за дорога такая Солнцево-Бутово-Видное?
      На Яндексе строящийся участок трассы между Киевским и Калужским шоссе уже виден.

      #1025894
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