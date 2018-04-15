Строительство самолётов «Борей» в НПО «Аэроволга»

За год прописали на LA-L Lycoming IO 540 (260hp). Получили на него одобрение аудита по сертификату типа. Построили два новых цеха. Готовим к первому вылету LA-8T с турбовинтовыми машинами, прописали в доску серийной машины новый G500Txi взамен старого G500. На Borey очередь на 19 год. Выставляется на Фридрихсхафене. По 18 году 40% выпуска Borey идут российским пилотам.