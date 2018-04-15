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Фотофакты

Строительство самолётов «Борей» в НПО «Аэроволга»

  •  © www.reaa.ru

За год прописали на LA-L Lycoming IO 540 (260hp). Получили на него одобрение аудита по сертификату типа. Построили два новых цеха. Готовим к первому вылету LA-8T с турбовинтовыми машинами, прописали в доску серийной машины новый G500Txi взамен старого G500. На Borey очередь на 19 год. Выставляется на Фридрихсхафене. По 18 году 40% выпуска Borey идут российским пилотам.

http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1212043853/450#450

ла-8, аэроволга, борей, самара, малая авиация, авиастроение
  • Нет аватара treins
    15.04.1819:56:11

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/C2teiEb2w88

    #1026300
  • Нет аватара VMichael
    15.04.1820:45:43

    У меня стойкая ассоциация, что «Борей» это подводная лодка.    

    Отредактировано: VMichael~20:45 15.04.18
    #1026310
  • Нет аватара Solncevorot
    15.04.1821:11:39

    Российские, русские, английские, китайские, буркина-фасонские пишется все с маленькой буквы. Согласно правил русского языка.

    #1026316
  • Сергей Игнатьев
    15.04.1821:17:27

    какое страшное увечье у него на лице

    #1026319
    • Нет аватара treins
      15.04.1821:38:10

      Винтом лицо покромсало из-за студента, когда работал в летном училище, после этого сам смог до больницы долететь.

      Отредактировано: treins~21:44 15.04.18
      #1026324
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