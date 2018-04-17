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Электроника и электротехника

Первый инженерный образец микропроцессора МЦСТ R-2000

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Сотрудник МЦСТ Максим Горшенин продолжает радовать нас информацией о новых разработках МЦСТ. Недавно он выложил фотографию инженерного образца нового микропроцессора МЦСТ R-2000.

Это 8-ядерный микропроцессор с системой команд SPARC V9 и тактовой частотой 2 ГГц. Он выполнен по 28-нм техпроцессу и оснащен встроенным 2-канальным контроллером памяти типа DDR4-2400. Оценочное энергопотребление — 25 Ватт. Его пиковая производительность составляет 64 Гфлопс на числах с плавающей точкой одинарной точности. Это RISC-микропроцессор с внеочередным исполнением команд. Ядро микропроцессора содержит два целочисленных АЛУ, устройство для вычислений с плавающей точкой и устройство передачи управления.

Система команд была лицензирована у фирмы SPARC в то время, когда МЦСТ (Московский Центр СПАРК Технологий) была партнером этой компании и выполняла для нее различные заказы. Микроархитектура же данного процессора и его предшественников разработана полностью специалистами МЦСТ. Не стоит путать микропроцесоры МЦСТ с системой команд SPARC с другими микропроцессорами МЦСТ с собстственной системой команд и архитектурой «Эльбрус» VLIW/EPIC. Это два совершенно различных типа микропроцессоров, разрабатываемых в МЦСТ.

Микропроцессор разработан в рамках госконтракта с Минобороны РФ со сроками исполнения 2014 — 2018 годы.

Согласно приказу Минпромторга РФ, данный микропроцессор предназначен для производства серверов, тонких клиентов и ноутбуков, промышленных контроллеров для АСУ ТП, программных маршрутизаторов высокого уровня производительности и т. д.

На крышке теплораспределителя можно увидеть дату производства процессора: 1812 — 12 неделя 2018 года.

https://www.instagram.com/imaxai

МЦСТ, ИНЭУМ, R-2000
  • Григорий Харченко Григорий Харченко
    17.04.1806:30:21

    Для чего на нём латиница?

    #1026697
    • Нет аватара sarvizir
      17.04.1807:53:39

      да фиг с ней, с латиницей. Это главная претензия?

      #1026704
    • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
      17.04.1809:45:08

      Скорее всего, унаследованный. Так как МЦСТ в своё время занималась выполнением заказов зарубежных компаний. Прежде всего, Sun Microsystems, создателя языка программирования Java и архитектуры процессора SPARC, которая позже сожрана Oracle.

      Но это не так уж и важно. Главное, что наши разработчики развиваются и разрабатывают процессоры.

      #1026738
  • Нет аватара Захарка
    17.04.1808:15:08

    Наконец-то! А то давненько про линейку «R» новостей не было, думал отменили. Новости однозначно плюс.

    P. S. Господам, задающий вопрос по поводу латиницы предлагаю поинтересоваться у тайваньцев из компании Mediatek, почему у них на всех процессорах используется латиница. Такой же вопрос рекомендую задать китайцам, делающий Longsoon и всевозможным корейцам.

    #1026707
    • Григорий Харченко Григорий Харченко
      17.04.1809:13:31

      Ну так давайте перейдём на латиницу, чего с кириллицей тогда позориться?

      Мне плевать, что там у китайцев, абсолютно непонятно, для чего использовать на внутреннем рынке буквы чужого языка.

      #1026722
      • Нет аватара brat_po_razumu
        17.04.1809:31:52

        чужого языка.

        С каких пор буква R — стала тебе чужой???

        А альфа, бета, гамма, пси, фита — тебе тоже чужие? А — арабские цифры как тебе, 1,2,3 — чужие или свои для тебя?

        Может, ты старославянкие знаки для чисел «своими» считаешь — и слово миллион, и цифра 1 000 000 тебе «чужие» — а свои для тебя несвѣдь и ҂р҃?

        #1026733
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        • Нет аватара Бар
          17.04.1813:41:08

          греческий это тоже чужой,а цифры представте историки так и не определились то ли цифры арабские ,то ли индийские.А что касается руских букв ,то это было неплохо,но например те же рд180 тоже перестали писать руской вяязью,под амеров прогибаются?

          #1026826
      • Нет аватара Бар
        17.04.1813:37:28

        не беспокойтесь ,казахстан уже руский похерил,скоро и Россию это ждёт.

        #1026823
  • Дмитрий Круглов
    17.04.1810:33:51

    В России произведено или в Китае?

    #1026750
    • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
      17.04.1811:25:35

      Разработано в России, а произведено в TMSC (может быть произведено в другой компании, в статье не сказано, какой). Микросхема второго уровня. У нас пока нету производственной линии на 28 нм.

      Отредактировано: Михаил Усоцкий~11:27 17.04.18
      #1026766
    • Нет аватара kerosene
      17.04.1811:29:10

      TSMC, Тайвань.

      #1026767
  • Нет аватара Nguyen
    17.04.1812:40:53

    Отрадно… Осталось замутить ОС на базе Солярки)

    #1026791
  • Григорий Харченко Григорий Харченко
    17.04.1813:41:17

    Вот вы тут упоротые! На простой вопрос о применении алфавита, вы заминусили каждый мой пост просто по стадному инстинкту!

    И они называют себя патриотами, я валяюсь    

    Даёшь 80 минусов на этот пост!

    #1026827
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