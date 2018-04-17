Первый инженерный образец микропроцессора МЦСТ R-2000
Сотрудник МЦСТ Максим Горшенин продолжает радовать нас информацией о новых разработках МЦСТ. Недавно он выложил фотографию инженерного образца нового микропроцессора МЦСТ R-2000.
Это 8-ядерный микропроцессор с системой команд SPARC V9 и тактовой частотой 2 ГГц. Он выполнен по 28-нм техпроцессу и оснащен встроенным 2-канальным контроллером памяти типа DDR4-2400. Оценочное энергопотребление — 25 Ватт. Его пиковая производительность составляет 64 Гфлопс на числах с плавающей точкой одинарной точности. Это RISC-микропроцессор с внеочередным исполнением команд. Ядро микропроцессора содержит два целочисленных АЛУ, устройство для вычислений с плавающей точкой и устройство передачи управления.
Система команд была лицензирована у фирмы SPARC в то время, когда МЦСТ (Московский Центр СПАРК Технологий) была партнером этой компании и выполняла для нее различные заказы. Микроархитектура же данного процессора и его предшественников разработана полностью специалистами МЦСТ. Не стоит путать микропроцесоры МЦСТ с системой команд SPARC с другими микропроцессорами МЦСТ с собстственной системой команд и архитектурой «Эльбрус» VLIW/EPIC. Это два совершенно различных типа микропроцессоров, разрабатываемых в МЦСТ.
Микропроцессор разработан в рамках госконтракта с Минобороны РФ со сроками исполнения 2014 — 2018 годы.
Согласно приказу Минпромторга РФ, данный микропроцессор предназначен для производства серверов, тонких клиентов и ноутбуков, промышленных контроллеров для АСУ ТП, программных маршрутизаторов высокого уровня производительности
На крышке теплораспределителя можно увидеть дату производства процессора: 1812 — 12 неделя 2018 года.
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