Российские школьницы взяли «золото» на Европейской математической олимпиаде

Во Флоренции завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad — EGMO). Сборная России в составе четырех человек завоевала на состязании четыре золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачёте.

По две золотые медали получили школьницы из США и Румынии.Золотых медалей на EGMO-2018 удостоены Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны) и Изабелла Толокно (Санкт-Петербург).

Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы 52 стран.

VII Европейская математическая олимпиада для девушек проходила в Италии с 9 по 15 апреля. По условиям состязания участницы должны были решить шесть задач за два олимпиадных дня. По уровню сложности предлагаемые задачи сравнимы с Международной математической олимпиадой.