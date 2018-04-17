Российские школьницы взяли «золото» на Европейской математической олимпиаде
Во Флоренции завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad — EGMO). Сборная России в составе четырех человек завоевала на состязании четыре золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачёте.
По две золотые медали получили школьницы из США и Румынии.Золотых медалей на EGMO-2018 удостоены Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны) и Изабелла Толокно (Санкт-Петербург).
Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы 52 стран.
VII Европейская математическая олимпиада для девушек проходила в Италии с 9 по 15 апреля. По условиям состязания участницы должны были решить шесть задач за два олимпиадных дня. По уровню сложности предлагаемые задачи сравнимы с Международной математической олимпиадой.
- Виктор Качурак
- 17.04.201814:37
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