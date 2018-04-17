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Образование

Российские школьницы взяли «золото» на Европейской математической олимпиаде

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Во Флоренции завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad — EGMO). Сборная России в составе четырех человек завоевала на состязании четыре золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачёте.

По две золотые медали получили школьницы из США и Румынии.Золотых медалей на EGMO-2018 удостоены Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны) и Изабелла Толокно (Санкт-Петербург).

Всего в VII Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы 52 стран.

VII Европейская математическая олимпиада для девушек проходила в Италии с 9 по 15 апреля. По условиям состязания участницы должны были решить шесть задач за два олимпиадных дня. По уровню сложности предлагаемые задачи сравнимы с Международной математической олимпиадой.

http://www.ug.ru/news/24822

Образование
  • Е.Юрий Е.Юрий
    17.04.1816:45:31

       

    #1026934
  • Нет аватара termometrix
    17.04.1817:23:49

    Чем сильнее математическая школа-тем сильнее страна!

    #1026955
  • kolop kolop
    17.04.1817:34:36

    Учитывая какое на западе образование, ещё удивляет как сша и Румыния взяли золото. К примеру в Швеции спрашивают родителей на каком уровне хотите, что-бы мы учили ваших детей на 3-и или на 5-и? Так же домашние задания не задают (закрепление пройденного материала); выбор, какие предметы ты хочешь изучать (это не шутка, в сша есть такие школы).Тем более, сколько было историй, как наши дети переезжали учится в западные школы и сразу перескакивали на пару классов.

    Но всё равно девочки — умнички. Теперь их надо оберегать от запада. Ведь намедни западные чиновники заявили, что будут работать с российской молодёжью и учёными, иными словами хотят переманит на свою сторону.

    #1026962
    • Нет аватара termometrix
      17.04.1817:39:41

      Румынская математическая школа традиционно очень сильна, болгарская и сербская тоже.Конечно все это наследие «клятого социализма».В этих странах по советскому образцу еще в 60-х годов были созданы специализированные физико-математические лицеи.

      А у США огромный выбор талантов разумеется,кто из Азии,кто из Африки или Израиля.Конечно инфраструктура математического обучения США сверхразвита: специальные школы,институты,Вузы,центры,кружки и пр.

      Отредактировано: termometrix~17:42 17.04.18
      #1026965
    • Нет аватара termometrix
      17.04.1819:11:02

      с российской молодёжью и учёными

      Конечно.Как и раньше в 70-х,80-х,90-х годов,США и Запад постоянно промывал мозгов наших наивных людей.Запад-король пропаганды.Молодежь это будущее государства.

      Вместо того,чтобы Запад занялся со своими гинатскими нерешимыми проблемами общественно-экономического характера,он занимается глупостями.

      Отредактировано: termometrix~19:13 17.04.18
      #1027017
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